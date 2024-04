Film coreani: i 16 migliori titoli da vedere su Netflix

Sembra di poter dire che la Corea del Sud sta rapidamente conquistando l’industria dell’intrattenimento. Con l’ascesa del K-pop, i K-drammi che guadagnano popolarità sulle piattaforme di streaming e i film coreani che vincono importanti premi internazionali, qual è il prossimo passo?

Con successi internazionali come Train to Busan, The Handmaiden e Parasite, solo per citarne alcuni, la Corea ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare quando si tratta di film. Il Paese continua a sfornare successi e, sebbene i creatori coreani abbiano chiaramente un talento per generi specifici come i thriller psicologici e i film di zombie, ci sono molti fantastici film coreani di tutti i generi. Quindi, se siete alla ricerca di un film coreano da guardare mentre navigate su Netflix, date un’occhiata a questi fantastici film coreani offerti dalla piattaforma di streaming.

Love and Leashes (2022) – Il dolore fa bene all’amore per due colleghi, i quali decidono di stringere un rapporto contrattuale come compagni in un gioco

Unlocked (2023) – La vita di una donna viene stravolta dopo che un uomo pericoloso entra in possesso del suo cellulare smarrito e lo usa per seguire ogni sua mossa.

Jung_E (2023) – In un futuro post apocalittico, una ricercatrice in un laboratorio cerca di porre fine a una guerra civile clonando il cervello di un'eroica combattente: sua madre, Jung E.

Kill Boksoon (2023) – Al lavoro, è una rinomata assassina. A casa, invece, è una normale mamma single di una ragazza adolescente. Uccidere è facile. Il difficile è proprio fare il genitore.

Lucid Dream (2017) – Dopo aver cercato il figlio rapito per tre anni, un padre devastato tenta di rintracciare lo scomparso attraverso l'uso della onironautica.

20th Century Girl' (2022) – Nel 1999, Bo Ra, una brillante e positiva liceale di 17 anni, riceve l'incarico di sorvegliare un compagno di scuola per conto della sua migliore amica. Tuttavia, Bo Ra si ritrova coinvolta nella sua prima storia d'amore.

High Society (2018) – Un professore universitario candidato all'Assemblea Nazionale e sua moglie, assistente del curatore di una galleria d'arte, pensano di cambiare la loro etica per entrare nell'alta società.

Sweet & Sour (2021) – Una coppia cerca di far sopravvivere tra alti e bassi una relazione a distanza, mentre si ritrova alle prese con le sfide e le opportunità del mondo reale.

Night in Paradise (2021) – Scappato sull'isola di Jeju dopo una brutale tragedia, un assassino con le ore contate stringe un legame con una donna: ma anche lei ha i suoi demoni da affrontare.

Time to Hunt (2020) – Decisi a lasciare il loro mondo distopico per un paradiso lontano, tre fuorilegge progettano una rapina, attirando l'attenzione di un feroce assassino.

Space Sweepers (2021) – La Terra? Deserta. L'utopia? Limitata. Nel 2092 per sopravvivere sarà necessario scambiare rifiuti spaziali e un'umanoide per soldi.

Tune in for Love (2019) – Durante la crisi monetaria asiatica del 1997, un uomo e una donna si conoscono grazie a un programma radiofonico. I due si innamorano, ma il tempo e le circostanze non sono dalla loro parte.

Okja (2017) – Per 10 anni idilliaci, la giovane Mija è stata custode e compagna di Okja sulle montagne della Corea del Sud. Quando qualcuno tenta di separarli, la ragazzina parte per una missione di salvataggio.

Psychokinesis (2018) – Dopo aver bevuto dell'acqua da una sorgente di montagna, un padre scopre di avere dei superpoteri e decide di utilizzarli per aiutare sua figlia, che rischia di perdere tutto ciò che ha.

The Drug King (2018) – Negli anni 70, un piccolo contrabbandiere di Busan entra nel traffico illecito di stupefacenti e fa grandi affari con i clienti giapponesi, rimanendo vittima di una disgustosa avidità.

– Negli anni 70, un piccolo contrabbandiere di Busan entra nel traffico illecito di stupefacenti e fa grandi affari con i clienti giapponesi, rimanendo vittima di una disgustosa avidità. #Alive (2020) – Mentre in una città coreana orde di persone infette attendono la prossima vittima, dentro il suo appartamento Joon-woo è rimasto solo e all’angolo, ed inizia ben presto a perdere ogni speranza.