Ghostbusters – Minaccia glaciale: la spiegazione della dedica del film “Per Ivan”

Gli ultimi momenti di Ghostbusters – Minaccia glaciale presentano un tributo a Ivan Reitman, che rappresenta un commiato appropriato per il leggendario regista. Per gran parte della sua durata, Ghostbusters – Minaccia glaciale si diverte a riportare in scena personaggi e ambientazioni dei film originali di Ghostbusters, facendoli interagire con la nuova generazione del franchise. Questo include alcuni omaggi chiave a personaggi e concetti del passato, con il ritorno di gran parte del cast originale ancora in vita in momenti specifici.

Tuttavia, l’omaggio più tenero alla storia della saga arriva verso la fine del film e assume diversi significati aggiuntivi. Più che limitarsi a celebrare passato e futuro del franchise, il finale di Ghostbusters – Minaccia glaciale include anche una dedica affettuosa che spiega come il film sia stato realizzato “Per Ivan”. Si tratta di un riferimento a uno dei creativi responsabili del Ghostbusters originale, la cui influenza sulla saga si è fatta sentire per decenni.

Ghostbusters – Minaccia Glaciale è dedicato al creatore originale del franchise, Ivan Reitman

Ghostbusters – Minaccia Glaciale è dedicato a Ivan Reitman, figura cruciale nella storia del franchise, scomparso prima della realizzazione di questo film. Oltre ad aver diretto film come Stripes – Un esercito di svitati, Un poliziotto alle elementari e Evolution, Reitman è stato soprattutto conosciuto come il regista di Ghostbusters e Ghostbusters II. Sebbene l’idea originale di Ghostbusters fosse di Dan Aykroyd, la sua prima scelta come regista è sempre stata Reitman. Già affermato come produttore e regista, Reitman fu determinante nel dare forma alla commedia classica che il film sarebbe poi diventato.

L’idea iniziale di Aykroyd per Ghostbusters era un progetto molto più ambizioso, che avrebbe attraversato tempo e spazio e che, secondo Reitman, sarebbe costato centinaia di milioni di dollari. Fu Reitman a convincerlo ad ambientare Ghostbusters a New York e a rifinire il tono del film in chiave comica. Fu inoltre fondamentale nel coinvolgere Columbia Pictures nella produzione. L’influenza di Reitman su Ghostbusters si avverte ancora oggi, poiché l’approccio realistico al soprannaturale resta un elemento centrale della serie.

Ivan Reitman è morto pochi mesi dopo Ghostbusters: Legacy

Ivan Reitman è rimasto una presenza costante nel franchise di Ghostbusters per decenni, ma purtroppo non ha potuto vedere l’ultimo capitolo della saga. Ha diretto il secondo film e prodotto il Ghostbusters del 2016 con Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones. È stato anche produttore di Ghostbusters: Legacy. In parallelo ai temi di quel film, incentrato su una nuova generazione di acchiappafantasmi, la regia e la co-sceneggiatura furono affidate a suo figlio Jason Reitman (regista di Juno e Tra le nuvole). Ivan apparve persino in Ghostbusters: Legacy, seppur interpretando un altro personaggio.

Dopo la morte dello sceneggiatore e interprete di Egon Spengler, Harold Ramis, Ivan Reitman prestò il proprio corpo come soggetto per il motion capture del “fantasma buono” di Egon in Ghostbusters: Legacy. Reitman riuscì a vedere il risultato del suo lavoro sul film, ma morì l’anno successivo. Questo spinse i realizzatori a inserire un tributo al regista scomparso prima dei titoli di coda di Ghostbusters – Minaccia Glaciale, in modo simile a come Ghostbusters: Legacy si concludeva con una dedica “Per Harold”. È un finale agrodolce ma appropriato, soprattutto considerando le ultime scene del film.

Ivan Reitman amava l’idea di Ghostbusters – Minaccia Glaciale

Sebbene Ivan Reitman sia scomparso prima di poter vedere Ghostbusters – Minaccia Glaciale, era a conoscenza dei piani per il film e, secondo quanto riportato, li aveva approvati. In un’intervista rilasciata da Gil Kenan, regista di Ghostbusters – Minaccia Glaciale, a The Hollywood Reporter, Kenan ha rivelato che lui e Jason Reitman, co-sceneggiatore del film, avevano condiviso con Ivan una versione quasi completa della struttura narrativa. Ivan Reitman apprezzò molto l’idea e il suo sostegno fu di grande aiuto durante la stesura della sceneggiatura. Concludere Ghostbusters – Minaccia Glaciale con la dedica “Per Ivan” è un gesto affettuoso e un addio appropriato al regista.

La passione di Ivan per Ghostbusters – Minaccia Glaciale è un elemento toccante del film, soprattutto considerando il modo in cui la pellicola riesce a bilanciare un profondo rispetto per il film originale con la volontà di tracciare un nuovo percorso per la generazione successiva. Ghostbusters – Minaccia Glaciale presenta numerosi cameo e attori provenienti dai capitoli precedenti, riflettendo l’eredità del franchise. Allo stesso tempo, il film sottolinea l’importanza del lascito e della crescita di personaggi più giovani come Phoebe Spengler. Chiudere con una dedica “Per Ivan” è quindi un gesto dolce e un commiato adeguato.

Jason Reitman porta avanti l’eredità di famiglia in Ghostbusters

Jason Reitman ha lavorato intensamente per portare avanti l’eredità del padre. All’inizio della sua carriera ha cercato di affermarsi lontano dall’ombra paterna, dirigendo film acclamati come Thank You for Smoking, Juno, Jennifer’s Body e Tra le nuvole. Le cose sono cambiate nel 2021, quando ha co-sceneggiato e diretto Ghostbusters: Legacy, rilanciando il franchise. Con Ghostbusters – Minaccia Glaciale, è tornato come co-sceneggiatore e produttore, lasciando però la regia a Gil Kenan.

È interessante notare che il suo film successivo del 2024, Saturday Night, racconta la storia di Saturday Night Live e di diverse persone che hanno collaborato a lungo con suo padre, tra cui Bill Murray, Lorne Michaels, Chevy Chase e Dan Aykroyd. È una scelta affascinante, perché Jason può dirigere nuovi attori nei ruoli di star con cui è cresciuto e di alcune con cui ha lavorato di recente nel franchise di Ghostbusters. Con Ghostbusters e il nuovo film su SNL, Jason Reitman sta portando avanti nel futuro l’eredità di suo padre Ivan Reitman.

Cosa hanno detto cast e troupe di Ghostbusters sul tributo a Ivan

La dedica a Ivan Reitman in Ghostbusters – Minaccia Glaciale ricorda l’eredità del franchise e il legame che unisce molte delle persone coinvolte nei film. Oltre al fatto che Jason Reitman sia il figlio del regista originale, Bill Murray e Dan Aykroyd sono stati amici intimi di Ivan per decenni. Prima di Ghostbusters, Reitman e Murray avevano già collaborato in Polpette e Stripes. Alla sua morte, Aykroyd ha dichiarato (via Deadline):

«Oggi il cuore è spezzato per Geneviève, Catherine, Caroline, Jason e tutta la famiglia. La perdita del mio amico, collaboratore, sostenitore e di uno degli ultimi grandi talenti creativi dell’ERA DEL GRANDE SCHERMO mi distrugge. Ora, il giovedì, chi chiamerò?»

Nel realizzare il primo film dopo la sua scomparsa, il tributo a Ivan Reitman è apparso come un’aggiunta naturale e particolarmente significativa per Jason Reitman. Egli ha commentato come il ricordo del padre fosse presente in ogni fase della creazione del film, portando alla dedica speciale (via Entertainment Tonight):

«Pensavo a mio padre ogni giorno. Ma era con noi. Mio padre mi ha passato lo zaino protonico, e ora sono entusiasta di passarlo a Gil Kenan».

Per Bill Murray, onorare Ivan Reitman in Ghostbusters – Minaccia Glaciale significava semplicemente realizzare un film all’altezza del franchise che Reitman aveva contribuito a costruire (via Associated Press):