Il Sogno di Aegon modifica la storia de Il Trono di Spade? La spiegazione completa

Il Sogno di Aegon il Conquistatore, da lui chiamato Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, viene rivelato in House of the Dragon, una svolta sorprendente che riconcilia i fan con Il Trono di Spade e riformula la sconfitta degli Estranei. House of the Dragon è ambientata molto prima de Il Trono di Spade, circa 172 anni prima della morte del Re Folle e della nascita di Daenerys Targaryen. Ma ciò non significa che i due show sono indipendenti e che non possano avvenire casi di “retcon”, ovvero di cose che accadono nel prequel che in qualche modo correggono o modificano cose già accadute nella “serie madre”.

Il Sogno di Aegon delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è stato una grande rivelazione nella stagione 1 di House of the Dragon, e ha continuato a influenzare lo show e la Danza dei Draghi. Non solo cambia ciò che si sapeva sulla storia di Casa Targaryen, ma ricostruisce anche Il Trono di Spade e significa che alcuni eventi, in particolare della stagione 8, possono essere visti sotto una luce diversa. Grazie a ScreenRant, ecco un’analisi approfondita del Sogno di Aegon e di cosa significa sia per la serie prequel sia per l’originale.

Cosa significa veramente il Sogno di Aegon delle Cronache del ghiaccio e del fuoco?

Come la profezia è legata agli Estranei

L’episodio 1 della stagione 1 di House of the Dragon si è concluso con Re Viserys I Targaryen che ha nominato Rhaenyra, sua figlia, erede al Trono di Spade. Quella è stata una decisione fondamentale per la storia della serie, ma c’era molto di più. Essendo nominata sua erede, Rhaenyra deve essere messa a parte del segreto che tutti i Re Targaryen (e ora l’aspirante Regina) hanno custodito: del Sogno di Aegon Targaryen, che Viserys racconta:

“Aegon aveva previsto la fine del mondo degli uomini. Comincerà con un terribile inverno, che si scaglierà dal lontano Nord. Aegon vide l’oscurità assoluta cavalcare quei venti, e qualunque cosa vi albergherà, distruggerà il mondo dei vivi. Quando questo grande L’inverno arriverà, Rhaenyra, tutto Westeros deve opporsi ad esso. E se il mondo degli uomini vuole sopravvivere, un Targaryen deve essere seduto sul Trono di Spade, un Re o una Regina abbastanza forte da unire il regno contro il freddo e l’oscurità. Aegon chiamò il suo sogno ‘Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.'”

Il Sogno di Aegon è qualcosa che dovrebbe essere familiare agli spettatori de Il Trono di Spade, perché predice l’arrivo degli Estranei e la seconda Lunga Notte. Il terribile inverno, l’oscurità e la minaccia che rappresenta un rischio per il mondo intero sono una buona sintesi dell’Esercito dei Morti del Re della Notte, anche se quel sogno non si sarebbe avverato per circa 300 anni dopo aver conquistato Westeros.

La profezia di Aegon aggiunge nuova profondità a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, dandole un significato più letterale: Ghiaccio = Estranei e Fuoco = Targaryen e i loro draghi. Riformula la Conquista di Aegon, da un atto di pura ambizione e potere a uno atto con uno scopo più nobile.

La profezia di Aegon è nei libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco?

George R.R. Martin introdurrà il sogno nei suoi romanzi?

Il Sogno di Aegon Targaryen non è menzionato ne Il Trono di Spade, né la sua profezia de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco appare nella serie di libri da cui prende il nome. Si tratta di informazioni nuove di zecca offerte da House of the Dragon, ma non sono troppo dissimili da altre profezie riguardanti gli Estranei e il modo in cui verranno sconfitti.

Si dice che Azor Ahai sia un grande eroe che brandirà la spada infuocata, Portatrice di Luce; si parla della profezia del Principe che fu Promesso, che spesso viene considerata in modo intercambiabile rispetto a quella di Azor Ahai, e che contenga “un canto di ghiaccio e fuoco”. Entrambi, significativamente, sono radicati nella stessa idea della dualità del ghiaccio e del fuoco alla fine del mondo.

Ovviamente è troppo tardi perché il Sogno di Aegon sia ne Il Trono di Spade, ma potrebbe ancora essere nei libri Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin. L’autore ha ancora due romanzi da finire – la data di uscita di The Winds of Winter è tanto attesa quanto ritardata, e a questo si spera seguirà A Dream of Spring – e ha impostato gli Estranei come minaccia principale.

Martin dedica molto più tempo alle profezie rispetto a Il Trono di Spade, e con Daenerys ancora in arrivo a Westeros, ci sono buone probabilità che alcune cose vengano rivelate nel testo ad un certo punto. In particolare, Martin ha co-creato House of the Dragon e ha dato la sua approvazione per il racconto del Sogno, il che supporta ulteriormente l’idea che ne farà un libro canonico.

I Targaryen di Il Trono di Spade

Non c’è alcun suggerimento che Daenerys o Jon Snow ne fossero a conoscenza

I principali Targaryen di Il Trono di Spade non conoscevano Il Sogno di Aegon in merito agli Estranei, anche se questo di per sé ha senso. La dinastia Targaryen finì prima ancora che Daenerys nascesse, mentre Viserys stesso era solo un bambino piccolo e pochi sapevano che Jon Snow era un Targaryen.

È possibile che maestro Aemon Targaryen fosse a conoscenza del sogno di Aegon: era il figlio di un re e un più che plausibile candidato al trono, mentre si sa che suo fratello, Daeron, sognava i draghi. Aemon è certamente a conoscenza della profezia del Principe che fu Promesso contenuta nei libri, ed è possibile che questi possano essere collegati o essere stati fusi nel corso degli anni.

Rhaegar Targaryen, invece, era ossessionato dalla profezia del Principe che fu Promesso; credeva che potesse essere lui o suo figlio. In quanto erede del Re Folle, Aerys II, è possibile che lo abbia saputo da suo padre (se il segreto fosse sopravvissuto lungo la dinastia Targaryen, è probabile che Aerys lo abbia tramandato a suo figlio come Viserys con Rhaenyra in House of the Dragon). Parla, però, della canzone del ghiaccio e del fuoco, come sente Daenerys nelle sue visioni della Casa degli Immortali nella seconda stagione de Il Trono di Spade, dove dice: “Aegon. Quale nome migliore per un re… Lui è il principe promesso, e la sua è la canzone del ghiaccio e del fuoco.”

È plausibile che anche Rhaegar fosse a conoscenza del sogno delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, o ne avesse sentito abbastanza da poterlo intrecciare con la profezia del Principe che fu Promesso, e forse pensava anche che il bambino dovesse chiamarsi Aegon, il che potrebbe anche spiegare perché per Jon Snow sia stato scelto proprio il nome di Aegon Targaryen.

La profezia di Aegon è la stessa del Principe che fu Promesso?

Le due profezie sono collegate

Come accennato, c’è una certa sovrapposizione nel tema e nello scopo tra le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco del Sogno di Aegon e la profezia del Principe che fu Promesso de Il Trono di Spade. Ciò avviene per una buona ragione, dato che i due sono indissolubilmente legati, come confermato dall’episodio 4, stagione 1 di House of the Dragon. Osservando l’iscrizione sulla lama d’acciaio di Valyria che diventerà nota come pugnale a spada, si scopre: “Dal mio sangue proviene il principe che fu promesso, e suo sarà il canto del ghiaccio e del fuoco”.

È incredibilmente simile a quello che Rhaegar dice a Daenerys, il che suggerisce che potrebbe averlo saputo lui stesso dal pugnale, che avrebbe potuto appartenergli prima della fine della dinastia Targaryen. La profezia del Principe che fu Promesso predice un leader o un eroe che ha “una canzone di ghiaccio e fuoco” ed è tipicamente usata in modo intercambiabile con quella di Azor Ahai. In poche parole, il Principe Promesso, Azor Ahai e il Sogno di Aegon riguardano la sconfitta degli Estranei.

House of the Dragon sembra suggerire che il Principe che fu Promesso sia in realtà parte del Sogno di Aegon, piuttosto che una profezia separata, e che il Targaryen che siederà sul Trono di Spade quando arriverà l’oscurità sarà quel salvatore. Poiché la parola “principe” è di genere neutro in Alto Valyriano, significa anche che potrebbe essere una donna, come Rhaenyra o Daenerys.

Sebbene sia probabile che Martin aggiunga il Sogno di Aegon ai libri, non può essere che questa profezia si confonda completamente con quella del Principe che fu Promesso, come nota Melisandre in Una Tempesta di Spade il salvatore fu profetizzato migliaia di anni fa. Tuttavia, è possibile che Aegon ne abbia sentito parlare e, dopo il suo sogno, si sia convinto che il principe promesso sarebbe stato un Targaryen.

Come il Sogno di Aegon ha cambiato la Danza dei Draghi

Ha un impatto importante sulla guerra civile dei Targaryen in House of the Dragon

Il Sogno di Aegon non esiste solo per predire eventi futuri, ma modella anche la narrativa in corso della serie prequel. Ciò è accaduto in entrambe le stagioni 1 e 2, con importanti ramificazioni sulla relazione tra Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower e sulla famiglia Targaryen nel suo insieme.

In House of the Dragon stagione 1, episodio 8, Viserys confuso e morente racconta la storia del sogno di Aegon ad Alicent, confondendola per sua figlia Rhaenyra. Dato che Alicent non aveva alcuna conoscenza preliminare della profezia, interpretò il racconto farfugliato come una nomina di suo figlio, sempre Aegon, come suo erede al posto di Rhaenyra, portandola così a sostenere la sua pretesa e a farlo incoronare re. La guerra civile sarebbe forse scoppiata comunque, ma il sogno di Aegon ha portato direttamente alla Danza dei Draghi.

Nella seconda stagione, nell’Episodio Il Mulino in fiamme, Alicent viene a conoscenza del suo errore riguardo alle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Tuttavia, a quel punto è “troppo tardi” per lei per cambiare qualcosa: il sangue è stato versato da entrambi i lati, gli stendardi gridano e il regno è stato diviso. La profezia del Conquistatore ha reso l’intera storia un tragico malinteso.

In che modo la profezia delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di Aegon cambia la sconfitta degli Estranei

Il sogno non risolve esattamente i problemi della stagione 8 di Il Trono di Spade

La rivelazione del Sogno di Aegon da parte di House of the Dragon serve effettivamente a ricostruire lo show madre, nella misura in cui non è mai stato detto prima, e cambia il modo in cui vengono inquadrati gli eventi che portano alla fine di Il Trono di Spade. Se Daenerys e Jon avessero conosciuto anche le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, le loro azioni sarebbero state diverse? Forse.

Parte dello scopo delle profezie ne Il Trono di Spade è che spesso si autoavverano, spingendo le persone a compiere azioni che altrimenti non avrebbero potuto compiere. Daenerys voleva comunque Il Trono di Spade, ma ha interrotto la sua missione per aiutare a combattere l’esercito della Notte; non è del tutto irragionevole pensare che quegli eventi avrebbero potuto essere invertiti se lei avesse saputo del Sogno di Aegon.

Indipendentemente da tutto, il sogno di Aegon ha alcune conseguenze sfortunate su Il Trono di Spade. Non cambia la storia, ma cambia la percezione in cui si sono svolti gli eventi della stagione 8.