House of the Dragon stagione 2 episodio 3: la spiegazione del finale di “Il mulino in fiamme”

ATTENZIONE – L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU House of the Dragon stagione 2 episodio 3

L’episodio 3 della seconda stagione di House of the Dragon (qui la recensione) presenta alcune delle rivelazioni più scioccanti e dei momenti potenti del ciclo in corso, con un sacco di nuovo materiale da analizzare. Il finale della stagione 1 di House of the Dragon ha visto Westeros lanciarsi verso la guerra, con Aemond Targaryen che ha ucciso Lucerys Velaryon a dorso di drago. La seconda stagione ha visto Rhaenyra (inconsapevole) e la fazione Nera rispondere a questa atrocità con un atto terribile e violento. Il terzo episodio esamina in modo importante l’idea che, sebbene sia possibile raggiungere un’intesa, il ciclo di sangue è già iniziato e non si può tornare indietro.

Mentre la prima stagione vedeva i personaggi interagire spesso, anche in occasione di cerimonie, matrimoni, funerali, la seconda stagione vede i singoli protagonisti isolarsi. Daemon Targaryen ha iniziato la sua missione per portare le Terre dei Fiumi dalla parte dei Neri, occupando Harrenhal con facilità mentre combatte i suoi demoni interiori. Per i Verdi, Criston Cole ha mobilitato le forze degli Hightower con una nuova strategia. La cosa più importante è che Alicent e Rhaenyra si sono incontrate per la prima volta dalla morte di re Viserys, offrendo a Westeros l’ultima possibilità di evitare uno spargimento di sangue totale.

La riunione di Alicent e Rhaenyra e l’importanza del sogno di Aegon

Rhaenyra viene finalmente a conoscenza delle ultime parole di re Viserys Targaryen

Il filo conduttore più significativo nel ricongiungimento tra Alicent e Rhaenyra è l’errata interpretazione da parte della prima delle ultime parole di re Viserys Targaryen. In delirio, il defunto Signore dei Sette Regni ha parlato del sogno di Aegon, la visione del Conquistatore che è raccontata in Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (gli eventi di Il Trono di Spade). Alicent, che non conosceva la profezia, ha creduto che Viserys avesse cambiato idea all’ultimo momento, e avesse scelto di dichiarare suo figlio, Aegon, re. Questo mette in moto la conquista del trono da parte dei Verdi nella stagione 1, episodio 9.

Rhaenyra chiede ad Alicent informazioni sulle ultime parole di re Viserys, capendo alla fine che Alicent ha interpretato male le parole del re. La corregge, spiegando che Il sogno di Aegon è una storia, a queste parole Alicent riconosce il suo errore. È importante notare che Alicent credeva di fare la cosa giusta, secondo lei stava semplicemente adempiendo ai desideri di Viserys, poiché in una certa misura lo amava e ha sempre cercato di agire in maniera retta, data anche la sua forte fede nel Credo dei Sette. Questo aspetto della profezia è originale per la serie TV, e aiuta a rendere Alicent un personaggio più comprensivo, poiché il libro Fuoco & Sangue lascia intendere semplicemente che voglia solo vedere suo figlio usurpare il trono di Rhaenyra.

È importante sottolineare che c’è di più in questa scena oltre al semplice aspetto della profezia di Aegon, poiché riguarda anche l’arco narrativo di Rhaenyra nella stagione. In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Geeta Vasant Patel, regista dell’episodio 3 di House of the Dragon stagione 2, ha fornito alcuni spunti, collegando le motivazioni di Rhaenyra alla sua relazione con il suo defunto padre. Rhaenyra vuole sapere se Viserys ha effettivamente cambiato idea su di lei. Ecco cosa ha detto la regista:

Nella mia mente, e questo è ciò di cui io e Emma [D’Arcy] abbiamo parlato, lei è lì perché suo padre ha camminato lungo quella navata nell’episodio 8 e le ha detto: “Ti amo e scelgo te”. Non l’aveva scelta prima; nessuno aveva scelto Rhaenyra. È stato un grande momento per lei, e ora tutto quello che è successo viene buttato via perché a quanto pare lui ha detto: “No, no, mi rimangio tutto. Non è lei. È quest’altro ragazzo”. Rhaenyra era lì per chiedere: “Mio padre mi amava? Mi ha mentito?” E questo è ciò che per lei è importante in quel momento. È lì che, nella scena, vedrai che Rhaenyra è più emotiva.

Perché Alicent dice che è troppo tardi per fermare la guerra civile dopo aver realizzato il suo errore

Alicent sa di avere torto, ma è troppo tardi per tornare indietro

Nonostante Alicent si renda conto del suo errore riguardo alla profezia di Aegon, dice che è troppo tardi per fermare la guerra. Rhaenyra è arrivata nella speranza di raggiungere un’intesa, cosa che tra di loro riescono a raggiungere, privatamente, ma le vicende sono già andate troppo storte perché le cose possano cambiare (ci sono già due vittime molto importanti: l’erede al seggio del Driftmark, Lucerys, e l’erede di Aegon, Jaehaerys). Questo dà a Rhaenyra la necessaria conclusione per continuare ad agire, mentre Alicent ora deve fare i conti con il senso di colpa per quello che è successo. Ha già iniziato a vedere quanto Aegon sia imperfetto come re, ma nel momento in cui è stato messo sul Trono di Spade, il suo gesto è diventato irreversibile.

Alicent e Rhaenyra sono profondamente imperfette, ma possiedono una saggezza e una moderazione che pochi personaggi della serie hanno.

Aegon è il Signore dei Sette Regni. Aemond Targaryen ha ucciso Lucerys nei cieli sopra Capo Tempesta, Blood & Cheese hanno ucciso il piccolo Jaehaerys Targaryen ed entrambe le fazioni hanno convocato gli stendardi e hanno iniziato a far marciare i loro eserciti per la guerra. Alicent e Rhaenyra sono profondamente imperfette, ma possiedono una saggezza e una moderazione che pochi personaggi della serie tengono in considerazione. Tuttavia, nello stesso senso in cui Alicent ha perso la presa su Aegon e Aemond, Rhaenyra difficilmente potrebbe richiamare Daemon pacificamente a Roccia del Drago. La Danza dei Draghi è iniziata.

Il ritorno di Milly Alcock come spiegato da Rhaenyra

Daemon riflette sulle conseguenze delle sue azioni con Rhaenyra

Uno dei colpi di scena più scioccanti è stato il ​​ritorno di Milly Alcock nei panni della giovane Rhaenyra Targaryen. Prima che la magnifica Emma D’Arcy entrasse nel ruolo alla fine della prima stagione, Alcock ha sapientemente gettato le basi per Rhaenyra, interpretandola nella sua giovinezza. Il cameo arriva nel terzo episodio, dopo la discussione esplosiva tra Daemon e Rhaenyra nell’episodio 2. Al suo arrivo ad Harrenhal, Daemon inizia ad avere visioni su ciò che lo circonda, con le tetre e antiche sale che si fondono con le sue emozioni in seguito alla sua drammatica rottura con Rhaenyra. Geeta Vasant Patel ha fornito alcuni spunti sulla narrativa di Daemon per la stagione, dicendo:

Ciò che è importante è che Daemon ha dato il suo cuore a Rhaenyra. L’ha sposata quando non era un tipo da matrimonio. Non lascia entrare nessuno, ma ha fatto entrare lei. E lei, nell’episodio 2, lo ha spinto via e gli ha detto che era sporco; era brutto. Questo lo ha colpito come un proiettile, e lui non sopporta i proiettili.

Daemon è incredibilmente emotivo dopo la loro discussione e il suo metodo abituale per elaborare le emozioni è la rabbia. Si sente un immenso senso di colpa per il ruolo che ha avuto nell’omicidio di un bambino. Patel conferma che Daemon sta vedendo la versione più giovane di Rhaenyra perché è la versione che lo ammirava. Questa è la prima volta che mostra rimorso per aver ucciso il principe Jaehaerys, incoraggiato dalla vergogna che prova per aver ferito Rhaenyra.

Quello che Baela e Moondancer che inseguono Criston Cole innescano

I draghi sono stati scatenati per la guerra

L’episodio 3 della seconda stagione di House of the Dragon ha visto per la prima volta un drago in azione: si tratta di Moondancer con Baela. In una scena emozionante, Baela sorprende Ser Criston Cole e Ser Gwayne Hightower all’aperto, mentre scende su di loro dal cielo. Questo mostra una certa definizione del personaggio di Baela, che è stata relegata in secondo piano per la maggior parte del suo tempo. In Fuoco & Sangue, quella di Baela assomiglia alla natura selvaggia di Daemon e in particolare non ascolta gli ordini di Rhaenyra di volare alto ed evitare guai. Tuttavia, la scena ha implicazioni più ampie per la seconda stagione di House of the Dragon.

I draghi sono stati liberati e l’episodio 3 è il precipizio della Danza dei Draghi, all’altezza del suo nome. Criston Cole ha fatto del suo meglio per mantenere il suo esercito al di sotto del limite degli alberi, ma ora sono stati avvistati e la fazione di Rhaenyra sa che si sono mobilitati. Baela avvisa i neri dei movimenti dei verdi, il che fa avanzare il conflitto, poiché entrambe le parti devono agire immediatamente verso la guerra.

Cosa aspettarsi da House Of The Dragon Stagione 2, episodio 4

I pezzi sono a posto perché la danza dei draghi abbia inizio

L’episodio 4 della stagione 2 è intitolato “La danza dei draghi”, suggerendo un seguito ai conflitti stabiliti nell’episodio 3. Tutti i pezzi vengono messi nelle loro posizioni sul tabellone, con Rhaenyra e Alicent che ora accettano apertamente che la guerra è l’unica strada da seguire. Il sangue è già stato versato, ma ora la serie è pronta a esplodere.