Into the Storm: la storia vera dietro al film

Se c’è un fenomeno atmosferico che il cinema ha più volte raccontato con successo, questo è senza dubbio quello del tornado. Per la loro forza evocativa e le forme assunte, le trombe d’aria vantano un carisma che suscita tanto meraviglia quanto terrore. Titoli come La tempesta perfetta, Hurricane – Allerta uragano e Twister (di cui è ora al cinema l’omonimo sequel) sono solo alcuni dei più celebri film con protagonista tale fenomeno naturale. A questi si può aggiungere anche il film del 2014 Into the Storm.

Si tratta di un film catastrofico girato in stile falso documentario e diretto da Steven Quale. Nel realizzare un vero e proprio omaggio a Twister, Quale ha deciso di dedicare questo film ai cosiddetti storm chaser, ovvero i cacciatori di tempeste, che si lanciano all’inseguimento di tali fenomeni per riprenderli e ottenere immagini in prima fila della loro inaudita forza. Un’attività quantomai pericolosa, che viene qui narrata attraverso i molteplici punti di vista che la caratterizzano.

Per chi è alla ricerca di un film catastrofico di buon livello, che presenti però anche interpretazioni di livello, una storia drammatica e numerosi colpi di scena, questo è decisamente un titolo da non perdere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Into the Storm. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

Nel corso di una sola giornata, la cittadina di Silverton viene colpita e devastata da una serie di tornado senza precedenti. Tutta la città è alla mercé di cicloni inaspettati e mortali ma i meteorologi che li studiano prevedono che il peggiore di tutti deve ancora arrivare. Molti cercano rifugio mentre altri corrono verso il vortice mettendosi alla prova per vedere fino a che punto un vero cacciatore di tornado si può spingere per ottenere lo scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita.

Nel cast del film ritroviamo l’attore Richard Armitage, celebre per aver interpretato Thorin Scudodiquercia nella trilogia de Lo Hobbit, nel ruolo di Gary Fuller, il vicepreside della Silverton High School. Accanto a lui si ritrovano poi Matt Walsh nel ruolo di Pete, il veterano cacciatore di tempeste e il leader della sua squadra, e Sarah Wayne Callies in quello di Allison Stone, meteorologa del team di Pete. Completano il cast Nathan Kress e Max Deacon nel ruolo di Trey e Donnie Fuller, figli di Gary.

La storia vera dietro il film

Seppur non sia il racconto diretto di una precisa vicenda di tornado, per Into the Storm gli autori hanno ovviamente tratto ispirazione da alcuni eventi di questo tipo verificatisi negli Stati Uniti. In particolare, parte del film si basa sul tornado che ha colpito la cittadina di Joplin, in Missouri, il 22 maggio 2011. Si è trattato di parte di un più ampio focolaio di tornado di fine maggio, da cui questo tornado EF5 si è formato appena a ovest di Joplin e si è intensificato molto rapidamente, raggiungendo una larghezza massima di quasi un miglio (1,6 km) durante il suo percorso attraverso la parte meridionale della città.

Il tornado ha devastato un’ampia porzione della città di Joplin, danneggiando quasi 8.000 edifici e distruggendone oltre 4.000. I danni ammontarono a un totale di 2,8 miliardi di dollari, rendendo il tornado di Joplin il più costoso nella storia degli Stati Uniti. Complessivamente, inoltre, il tornado ha ucciso 158 persone (con altri otto decessi indiretti) e ne ha ferite altre 1.150. Si è così affermato come uno dei più letali della storia degli Stati Uniti. In seguito, sono stati effettuati lavori di rifacimento e in generale molta dell’attenzione pubblica si è rivolta verso Joplin con scopi di supporto e aiuto.

Il trailer di Into the Storm e dove vedere il film in streaming e in TV