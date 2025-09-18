Jurassic Park: la spiegazione del finale del film

Il finale del Jurassic Park potrebbe non essere complicato come quello di alcuni blockbuster fantascientifici, ma il thriller catastrofico di Steven Spielberg sul “parco a tema andato male” presenta diversi livelli di lettura che non tutti hanno colto alla prima visione. Uscito nel 1993, Jurassic Park è stato un enorme successo per Spielberg ed è diventato uno dei rari blockbuster ad aver ottenuto sia il plauso della critica che il successo commerciale.

Il film è infatti stato una vera e propria rivoluzione, introducendo in maniera ancor più massiccia l’utilizzo della computer grafica, qui utilizzata per ridare vita sul grande schermo a dinosauri estintisi milioni di anni fa. Con la semplice storia di un parco a tema popolato da dinosauri clonati che presto si trasforma in un incubo, il film ha saputo fondere con grande efficacia il commento sulla sperimentazione scientifica con l’azione. In questo articolo, andiamo allora ad approfondire il finale del film e il suo significato.

LEGGI ANCHE: Jurassic Park: le principali differenze tra il film e il libro

Perché il T-Rex salva gli esseri umani nel finale di Jurassic Park

La ricomparsa a sorpresa del T-Rex alla fine di Jurassic Park è un momento di azione blockbuster profondamente soddisfacente, con la musica che cresce e il mostro principale del film che salva accidentalmente gli umani rimasti dai raptor. È un ottimo esempio di aspettativa sovvertita, poiché lo spettatore a questo punto ha probabilmente dimenticato il T-Rex, grazie alla tesa caccia dei raptor attraverso il centro visitatori. Ma la scena ha uno scopo che va oltre quello narrativo.

In termini tematici, l’immagine del T-Rex in piedi tra le rovine del centro visitatori mentre cade lo striscione di benvenuto è simbolicamente significativa, poiché mostra che la vita troverà davvero “una via”, con il T-Rex che sopravvive anche se il parco a tema per cui è stato creato va in rovina. La vita creata per Jurassic Park prospera, mentre l’arroganza e la presunzione che hanno cercato di contenerla vanno in frantumi.

Alan Grant cambia profondamente come personaggio

L’evoluzione del personaggio del dottor Alan Grant nel primo Jurassic Park rispecchia ciò che il film cerca di dire sul “trovare una via”. L’inquadratura di Sattler che guarda con approvazione Grant assopito mentre i bambini riposano sulla sua spalla rappresenta la sua crescita come personaggio. All’inizio del film, Grant che terrorizza un bambino in visita allo scavo archeologico dimostra di non essere bravo con i bambini, ma durante l’azione di Jurassic Park, i bambini finiscono per affidarsi a lui.

Grant, progressivamente, si dimostrerà all’altezza della sfida. Il fatto che dormano sulla sua spalla dimostra che ora è una figura paterna stabile, e il personaggio di Neill, precedentemente distaccato, ha dimostrato grande abilità nel ruolo di genitore che è stato costretto ad assumere. Quando il film lascia alle spalle le isole di Jurassic Park, la vita ha trovato un modo per maturare e sviluppare il personaggio di Grant.

Cosa succede a Ray Arnold in Jurassic Park

Sebbene la sua morte non sia mostrata sullo schermo, Ray Arnold è decisamente morto alla fine dell’azione di Jurassic Park. Il motivo per cui non lo si vede più dopo che è andato a riavviare manualmente il sistema dell’isola è che i raptor sono riusciti a dargli la caccia e ucciderlo, un destino fortemente suggerito dalla scoperta del suo braccio mozzato da parte della Sattler.

Per una strana coincidenza, una tempesta tropicale nella vita reale ha impedito alla produzione di girare la scena della morte del personaggio di Samuel L. Jackson, lasciando alcuni spettatori a interrogarsi sul suo destino. Anche se il suo smembramento non è mai stato messo in scena, il personaggio è comunque canonicamente deceduto, secondo la serie di Jurassic Park.

Il Jurassic Park è stato un fallimento (ma ha ancora un futuro)

La fine di Jurassic Park lascia in vita non solo Grant, Sattler, il dottor Ian Malcolm e i bambini, ma anche il proprietario del parco John Hammond (l’eccentrico miliardario che ha finanziato l’intera impresa). Questo è importante, poiché il film descrive il fallimento del parco come causato specificamente dalla decisione pericolosa e maliziosa di Dennis Nedry di compromettere i sistemi interni, piuttosto che dall’idea intrinsecamente letale di un parco a tema sui dinosauri.

Nedry viene ucciso dopo aver causato il fallimento del parco, e non c’è motivo di pensare che il parco non avrebbe funzionato se lui non fosse intervenuto. Le azioni di una manciata di cattivi, come Dennis Nedry e Dodgson (che ritorna in Jurassic World – Il Dominio), hanno portato al fallimento dell’omonimo parco, quindi, con Nedry neutralizzato, il finale apre decisamente alla possibilità di tornare sulle isole per cercare di rimediare ai suoi fallimenti nei sequel. Cosa che poi con i film successivi è effettivamente avvenuta.

Cosa significano gli uccelli alla fine di Jurassic Park

Lo stormo di pellicani visto dai sopravvissuti seduti nell’elicottero alla fine di Jurassic Park ha due significati metaforici. Sono i primi animali normali che il gruppo vede dopo la capra divorata da un T-Rex fuori campo all’inizio del film, quindi la loro presenza è un confortante promemoria del fatto che i personaggi stanno tornando alla normalità dopo la follia dell’omonimo parco. Tuttavia, all’inizio del film, è stato anche fatto un paragone tra i dinosauri e gli uccelli che si sono evoluti da essi.

Jurassic Park utilizza questa scena anche per illustrare che, come i pellicani, i dinosauri non sono necessariamente mostri, ma piuttosto solo un’altra delle maestose creazioni della natura (anche se una delle più pericolose) e, con gli esseri umani scomparsi e l’isola tutta per loro, presto torneranno anche loro alla “normalità”. Inoltre, in termini di narrazione pratica, vedere gli uccelli volare via dall’isola ricorda agli spettatori che l’elicottero non è l’unico mezzo in grado di lasciare Isla Nublar, preparando così il terreno per i sequel.

Il vero significato del finale di Jurassic Park

Jurassic Park affronta dunque il tema dei pericoli insiti nel tentativo dell’uomo di giocare a fare Dio, ma nel film di Spielberg l’esperimento di Hammond non viene condannato in modo esplicito quanto il suo intento di trarne profitto. La sua decisione di fidarsi di dipendenti amareggiati e sottopagati come Dennis Nedry porta al fallimento del parco a tema piuttosto che l’atto stesso di clonare i dinosauri, e la sua scelta di clonare predatori più “emozionanti” (leggi: redditizi) come il T-Rex mette in pericolo gli occupanti del parco.

La sopravvivenza dei dinosauri di Jurassic Park suggerisce che la vita “troverà una strada”, indipendentemente dal fatto che le intenzioni malvagie di Nedry o la ricerca del profitto di Hammond compromettano gli esperimenti. Sattler, Grant e il resto del cast descrivono spesso i dinosauri come bellissimi, nutrono una vera e propria venerazione per loro e sono intimoriti dalla loro presenza.

Pertanto, il film suggerisce che i dinosauri non sono mostri, ma gli esseri umani che li clonano devono stare attenti, poiché la vita sopravviverà sempre anche se gli esseri umani che cercano di controllarla non sono così fortunati. I tentativi di Hammond di trarre profitto dalla maestosità dei dinosauri vengono puniti con la distruzione del suo parco, mentre i tentativi di Nedry di rubare il DNA dei dinosauri vengono puniti in modo più diretto con la sua morte raccapricciante.

LEGGI ANCHE: Jurassic Park: trama, cast e curiosità sul film di Steven Spielberg