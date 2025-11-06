La sposa cadavere: la spiegazione del finale del film di Tim Burton

Alla fine di La sposa cadavere, Barkis viene ucciso, Emily si trasforma in farfalle e Victor e Victoria si sposano, ma come e perché è successo tutto questo? Il film d’animazione in stop-motion del 2005 diretto da Tim Burton e Mike Johnson e interpretato da Johnny Depp e Helena Bonham Carter. La sposa cadavere è ispirato a un’antica leggenda ebraica chiamata “Il dito”, in cui un uomo commette accidentalmente il voto nuziale con un dito morto che spunta dal terreno, solo che la storia originale viene rapidamente risolta da alcune rapide formalità legali relative alle usanze ebraiche, mentre La sposa cadavere ha alcuni colpi di scena in più nella sua trama.

Victor Van Dort (Johnny Depp), un giovane goffo, è destinato a sposare la tranquilla Victoria Everglot (Emily Watson), ma è troppo nervoso per ricordare i suoi voti durante le prove. Quando fa una passeggiata nella foresta, finalmente riesce a ricordarli, ma accidentalmente giura di sposare il cadavere di Emily (Helena Bonham Carter). Lord Barkis (Richard E. Grant) coglie l’occasione per sposare Victoria, con l’intenzione di ucciderla e impossessarsi della fortuna della sua famiglia (che in realtà non esiste). Victor deve trovare un modo per uscire dal suo nuovo matrimonio con Emily e rompere quello tra Victoria e Barkis.CorrelatiCast vocale e guida ai personaggi di La sposa cadavereLa sposa cadavere di Tim Burton è un classico intramontabile dei film di Halloween, ma chi sono i doppiatori che danno vita a questa storia spettrale?

Perché Victor avrebbe dovuto sposare Victoria?

Victor e Victoria si incontrano per la prima volta nei primi minuti del film, dopo essersi già promessi di sposarsi. La famiglia di Victor è composta da commercianti di pesce che hanno denaro, ma non uno status sociale, mentre la famiglia di Victoria ha uno status sociale, ma le sue finanze si sono esaurite. Un matrimonio combinato tra Victor e Victoria potrebbe risolvere i problemi di entrambe le famiglie, anche se Victor e Victoria non hanno voce in capitolo a causa del tempo e del luogo in cui vivono. La canzone “According to Plan” parla dei piani dei genitori di usare i propri figli per i propri fini sociali e finanziari.

Nonostante il matrimonio combinato, Victor e Victoria condividono un legame quando si incontrano per un breve momento prima delle prove. Victor e Victoria sono entrambi timidi e solitari, il che è uno dei motivi per cui i loro genitori desiderano combinare un matrimonio, oltre ai rispettivi piani sociali ed economici. Victor e Victoria ovviamente non hanno abbastanza tempo nel film per formare un legame emotivo profondo, ma hanno sicuramente più chimica insieme di quanta ne abbia Victor per Emily o Victoria per Barkis nei loro altri matrimoni.

Perché Barkis ha ucciso Emily?

Si scopre che è stato Lord Barkis a uccidere Emily. La storia completa della morte di Emily (senza rivelare l’identità di Barkis) è raccontata nella canzone “Remains of the Day”, cantata dallo scheletro Bonejangles (Danny Elfman). La canzone racconta come Emily, proveniente da una famiglia ricca, si innamorò di uno sconosciuto povero proveniente da fuori città, ma i suoi genitori si opposero al loro matrimonio.

Per sfida, lui la convinse a fuggire con lui, dicendole di portare i “gioielli di famiglia e una borsa piena d’oro” per incontrarlo vicino al cimitero. Qualcuno la sorprese e la uccise, e quando lei si svegliò i gioielli e l’oro erano spariti.

Barkis ovviamente voleva i soldi della famiglia, ma perché uccise Emily invece di fuggire con lei come previsto? Il suo piano di sposare Victoria potrebbe fornire la risposta a questa domanda, e non è poi così diverso dagli obiettivi della famiglia Van Dort. Barkis non voleva solo soldi, ma anche uno status sociale. Anche se la famiglia di Emily era ricca, lui non poteva ereditare la loro classe sociale attraverso il matrimonio. Si aspettava anche di ottenere dei soldi da Victoria, pensando che la sua famiglia fosse ricca, ma il matrimonio con la famiglia Everglot gli avrebbe dato lo status sociale elevato che desiderava.

Perché Emily si è trasformata in farfalle?

Dopo che Barkis le rubò i gioielli e la lasciò morire, Emily giurò che sarebbe rimasta sepolta sotto l’albero fino a quando il suo vero amore non fosse venuto a sposarla. Questo le impedì di passare nell’aldilà mentre aspettava il marito dei suoi sogni, anche se non è del tutto chiaro come funzioni la logica del mondo dei morti in La sposa cadavere. C’è un’intera città di zombie, scheletri e altri esseri morti sottoterra, ma il voto di Emily di aspettare il suo vero amore, che la trattiene sul piano materiale, sembra essere unico, poiché nessuno degli altri esseri morti sembra essere “bloccato” in modo simile in attesa di una risoluzione della propria vita.

Indipendentemente da ciò, dopo aver restituito a Victor la sua fede nuziale in modo che possa sposare Victoria, Emily si trasforma in farfalle e apparentemente parte per un altro tipo di aldilà. È del tutto possibile che torni semplicemente a vivere con gli altri morti nel sottosuolo e che le farfalle siano solo una licenza artistica per rappresentare la sua liberazione, anche se la trasformazione in farfalle sembra di natura mistica, e il modo in cui volano verso la luna mentre la scena sfuma nel nero suggerisce che lei stia lasciando il mondo mortale per sempre. Ai fini della storia, il momento non dovrebbe essere vincolato da alcuna “tradizione” consolidata nel film e dovrebbe essere visto semplicemente come la liberazione di Emily.

Perché Victor non ha sposato Emily?

Nonostante abbia pronunciato i voti nuziali e abbia messo l’anello al dito di Emily, Victor non era tecnicamente sposato con Victoria poiché lei era morta e lui era ancora vivo. Dopo aver scoperto che Victoria era già sposata con Lord Barkis, Victor accetta di morire per poter sposare Emily in modo regolare. Sebbene questo sia un passo piuttosto estremo da compiere, secondo la logica del film, lui ha già un legame molto più profondo con Emily rispetto a quello che aveva con Victoria, e non c’è nulla di evidentemente sbagliato in Emily, a parte il fatto che è morta (il che è solo un dettaglio minore). Per molti versi, potrebbe effettivamente avere più senso che Victor finisca con Emily, anche se Victoria non dovrebbe certamente stare con Barkis.

Allora perché Victor finisce con Victoria invece che con Emily alla fine di La sposa cadavere? Dopo la morte di Barkis, lui si offre di mantenere la promessa di sposare Emily, ma lei dice che la sua promessa è già stata mantenuta perché lui l’ha liberata. Emily lo libera dal suo impegno in modo che lui possa sposare Victoria e rimanere con i vivi, dove appartiene, e lei possa passare nell’aldilà, dove appartiene.