Come morì Emily e quanti anni aveva in La sposa cadavere

Emily, la protagonista di La sposa cadavere, era già morta all’inizio del film di Tim Burton, ma man mano che la storia di Victor si svolge, i dettagli della sua morte diventano chiari. L’abbigliamento del cadavere indica che è stata uccisa il giorno del suo matrimonio, e il numero musicale “Remains of the Day” lo conferma. Si scopre che è stata uccisa dal suo stesso fidanzato, che ha rubato i gioielli della sua famiglia e ha lasciato il suo cadavere a marcire nella foresta. Tuttavia, solo alla fine di La sposa cadavere viene rivelata l’identità del suo assassino.

Ambientato nell’Inghilterra vittoriana, La sposa cadavere (2005) di Tim Burton segue Victor Van Dort (Johnny Depp), che inconsapevolmente sposa un cadavere. La sua nuova sposa, Emily (Helena Bonham Carter), lo porta con sé negli inferi, dove spera che potranno trascorrere i loro giorni “vivendo” felici e contenti. Naturalmente, Victor si era già innamorato di un’altra persona: Victoria Everglot (Emily Watson), che era ancora viva. Il suo viaggio per tornare dalla sua amata incontrò diversi ostacoli, tra cui il fidanzamento di Victoria con Lord Barkis Bittern (Richard E. Grant). Tuttavia, gli eventi di questa macabra storia divennero ancora più complicati.

Emily fu uccisa dal suo fidanzato, Barkis, in La sposa cadavere

L’inizio di La sposa cadavere rivelò che Emily era stata una delle donne più belle della città prima della sua morte. Avrebbe potuto sposare chiunque, ma si innamorò di un uomo misterioso che suo padre disapprovava. Quando a Emily fu proibito di sposare quest’uomo, la coppia progettò di fuggire insieme, sopravvivendo grazie a una piccola fortuna che la sposa avrebbe rubato alla sua famiglia. Tragicamente, durante il loro incontro nella foresta, Emily fu uccisa dal suo promesso sposo, che le rubò la fortuna e la lasciò morire.

Naturalmente, La sposa cadavere alla fine rivelò che quest’uomo non era altro che Lord Barkis, anche se non è chiaro esattamente come l’abbia uccisa. Considerando la ferita sul fianco di Emily e il fatto che lui abbia tentato di uccidere Victor con una spada, è stato ipotizzato che lui l’abbia pugnalata. A peggiorare le cose, Emily afferma, dopo aver capito l’identità di Barkis, che lui l’aveva lasciata “per morta”, indicando che era ancora viva quando Barkis fuggì dalla foresta con la fortuna della sua famiglia.

Emily aveva probabilmente circa 19 anni quando morì

L’età di Emily non viene mai confermata in La sposa cadavere. Tutto ciò che sappiamo con certezza è che Barkis l’ha uccisa nove anni prima di tentare di sposare Victoria. Tuttavia, dato che Emily era una ragazza non sposata appartenente a una ricca famiglia vittoriana, si può supporre che fosse poco più che adolescente. Ciò è supportato dal fatto che Victor e Victoria hanno entrambi 19 anni durante gli eventi del film di Tim Burton, dato che Emily sembra avere più o meno la stessa età dei suoi compagni personaggi di La sposa cadavere. Naturalmente, ciò significherebbe che è rimasta diciannovenne per quasi un decennio, aggiungendosi alla tragedia del suo spregevole omicidio.