Mortal Kombat 2: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Il film live-action Mortal Kombat della Warner Bros. del 2021 avrà un sequel, e gli aggiornamenti su Mortal Kombat 2 stanno arrivando rapidamente ora che la produzione del film è terminata. Ci sono ottime premesse per ulteriori sviluppi nell’universo cinematografico di Mortal Kombat, e il sequel di Mortal Kombat introdurrà diversi personaggi dei videogiochi. Johnny Cage, Shao Kahn e Sindel faranno il loro debutto live-action in Mortal Kombat 2, rivelando alcuni dettagli della trama del sequel che approfondisce ulteriormente la sorprendente e complessa storia dei picchiaduro Mortal Kombat.

Mortal Kombat del 2021 è stato il terzo film live-action ad adattare la serie di videogiochi, e Mortal Kombat 2 sarà il suo sequel diretto. Il film Mortal Kombat del 2021 ha mantenuto la promessa di un rating R, rimanendo fedele all’adattamento del gioco che dà vita a personaggi iconici e ampliando la tradizione con l’introduzione di nuovi personaggi come Cole Young (Lewis Tan). Mortal Kombat 2 dovrebbe continuare il forte inizio della franchise cinematografica Mortal Kombat, quando Sub Zero, Scorpion e gli altri hanno fatto il loro debutto dal vivo.

Le ultime notizie su Mortal Kombat 2

Anteprima del filmato al CinemaCon 2025

Mentre continua l’attesa per il trailer completo, le ultime notizie arrivano sotto forma di nuove immagini di Mortal Kombat 2 presentate in anteprima al CinemaCon nell’aprile 2025. Il filmato è stato rivelato durante la presentazione della Warner Bros. alla convention cinematografica annuale, ma non è ancora disponibile al pubblico. Fortunatamente, ScreenRant era presente e ha notato che si concentrava principalmente sui personaggi, tra cui Johnny Cage interpretato da Karl Urban. Il presidente e amministratore delegato della New Line Cinema, Richard Brener, è apparso alla presentazione e ha detto che gli spettatori dovrebbero “aspettarsi combattimenti incredibili, battaglie epiche e alcune fatalità.”

Data di uscita di Mortal Kombat 2

La lotta inizia nell’ottobre 2025

Dopo un processo di produzione lungo e travagliato, il tanto atteso sequel del videogioco ha finalmente fissato una data di uscita solo poche settimane dopo la conclusione delle riprese principali del film. Mortal Kombat 2 è ora previsto nelle sale il 24 ottobre 2025. La lunga attesa è probabilmente dovuta al lungo processo di post-produzione del film, e i film ricchi di effetti visivi di solito richiedono molto più tempo nella fase finale della produzione.

Mortal Kombat è uscito il 23 aprile 2021.

Dettagli sul cast di Mortal Kombat 2

Karl Urban è stato scelto per interpretare Johnny Cage

I giochi Mortal Kombat sono noti per il loro ampio e variegato roster di combattenti, quindi naturalmente la domanda chiave su Mortal Kombat 2 è chi verrà aggiunto al cast. Forse la novità più importante è la scelta di Karl Urban per il ruolo di Johnny Cage, un artista marziale e star del cinema apparso per la prima volta nel gioco originale Mortal Kombat nel 1992. Urban è famoso soprattutto per aver interpretato Éomer in Il Signore degli Anelli e il dottor Leonard “Bones” McCoy nell’universo di Star Trek di J.J. Abrams.

Le notizie sul cast di Mortal Kombat 2 hanno raggiunto nuovi livelli di entusiasmo quando è stato confermato che Baraka è stato aggiunto al roster dei personaggi del sequel. Baraka è un Tarkatan al servizio dell’Outworld, dotato di enormi lame sugli avambracci e denti affilati come rasoi. Il nuovo personaggio, molto atteso, sarà interpretato da CJ Bloomfield. Molti volti del primo film torneranno, tra cui Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade e Hiroyuki Sanada nei panni di Scorpion, tra molti altri.

Dettagli sulla trama di Mortal Kombat 2

Il torneo Mortal Kombat avrà finalmente luogo

Con Boon che conosce i giochi alla perfezione, il suo contributo alla trama approfondirà senza dubbio la storia.

Sebbene ciò che accadrà nel sequel sia ancora in gran parte oggetto di speculazioni, è confermato che si terrà un torneo Mortal Kombat. Ed Boon, co-creatore della serie di giochi Mortal Kombat, è fortemente coinvolto nel progetto e nella trama. Boon ha contribuito in modo creativo sia alla serie animata che al sequel live-action. Con Boon che conosce i giochi alla perfezione, il suo contributo alla trama approfondirà senza dubbio la storia.

L’aggiunta di Baraka al cast di Mortal Kombat 2 anticipa anche ulteriori dettagli sulla trama del sequel. Anche se Baraka potrebbe avere solo un ruolo minore nel film, è un generale dell’Orda di Tarkatan e serve Outworld, ed è estremamente fedele anche a Mileena e Shao Kahn, avendo un rapporto particolarmente stretto con Mileena. Tutto ciò conferma che Shao Kahn sarà centrale nella trama e che Baraka probabilmente risponderà a Shao Kahn in Mortal Kombat 2 e farà il suo lavoro sporco. Tuttavia, Baraka non si è rivoltato contro Kahn nella serie di videogiochi, e ciò potrebbe accadere in Mortal Kombat 2.