HomeCinema News2025

Tom Holland subisce una commozione cerebrale sul set di Spider-Man: Brand New Day

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Tom Holland attore
Tom Holland alla 29esima edizione dei Critics' Choice Awards tenutasi - Foto di imagepressagency via Depositphoto.com

Tom Holland ha subito un infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day. Il prossimo capitolo della saga dedicata al supereroe ha già suscitato grande interesse per il suo cast, il nuovo costume di Spider-Man, le nuove location e le sue ambizioni. Il pubblico attende con impazienza il prossimo capitolo, con Spider-Man: Brand New Day in uscita il 31 luglio 2026.

Come riportato da Deadline, le riprese del prossimo film di Spider-Man sono state interrotte dopo che Tom Holland è stato brevemente ricoverato in ospedale e curato per una lieve commozione cerebrale a Glasgow. Fonti hanno confermato che nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente e, mentre Holland dovrebbe tornare sul set tra pochi giorni, è prevista per domani una riunione per modificare i piani di ripresa.

Secondo The Sun, l’infortunio di Holland è stato causato da un’acrobazia andata male. Diretto da Destin Daniel Cretton, il film è un ritorno al “cinema vecchio stile”, con location reali e acrobazie.

Quando le riprese sono iniziate in Scozia il mese scorso, Holland avrebbe dichiarato di essere “al settimo cielo ed entusiasta” di girare in esterni dopo che il film precedente era stato girato interamente in studio.

Cosa significa questo per Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day
Tom Holland in costume per Spider-Man: Brand New Day

Anche prima di questo incidente, Brand New Day si preannunciava come un’importante aggiunta al roster Sony/Marvel Spider-Man. La promessa di riportare Peter Parker alle sue origini, affrontando sfide a livello di strada, girando in location reali e riconnettendosi con i vecchi alleati, ha dato al pubblico la speranza di un ritorno alle origini del personaggio di Spider-Man.

L’infortunio di Holland sottolinea quanto sia pericoloso e ambizioso realizzare film di questo calibro. Le acrobazie che combinano effetti pratici con sequenze d’azione ad alta intensità richiedono precisione e comportano rischi reali, anche con protocolli di sicurezza in atto. Questo ricorda al pubblico che i film sui supereroi non sono solo spettacoli in CGI e che attori come Holland rischiano infortuni per garantire autenticità.

Questo tipo di infortunio non è senza precedenti nelle produzioni ricche di azione, ma richiede una gestione attenta, che include la programmazione dei turni, la possibile riprogettazione delle acrobazie e la garanzia non solo della sicurezza di Holland, ma di tutta la squadra di stuntman.

Articolo precedente
Mortal Kombat 2: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo
Articolo successivo
The Conjuring: Il Rito Finale ha superato I Peccatori diventando il film horror con il maggior incasso del 2025
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved