Tom Holland subisce una commozione cerebrale sul set di Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland ha subito un infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day. Il prossimo capitolo della saga dedicata al supereroe ha già suscitato grande interesse per il suo cast, il nuovo costume di Spider-Man, le nuove location e le sue ambizioni. Il pubblico attende con impazienza il prossimo capitolo, con Spider-Man: Brand New Day in uscita il 31 luglio 2026.

Come riportato da Deadline, le riprese del prossimo film di Spider-Man sono state interrotte dopo che Tom Holland è stato brevemente ricoverato in ospedale e curato per una lieve commozione cerebrale a Glasgow. Fonti hanno confermato che nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente e, mentre Holland dovrebbe tornare sul set tra pochi giorni, è prevista per domani una riunione per modificare i piani di ripresa.

Secondo The Sun, l’infortunio di Holland è stato causato da un’acrobazia andata male. Diretto da Destin Daniel Cretton, il film è un ritorno al “cinema vecchio stile”, con location reali e acrobazie.

Quando le riprese sono iniziate in Scozia il mese scorso, Holland avrebbe dichiarato di essere “al settimo cielo ed entusiasta” di girare in esterni dopo che il film precedente era stato girato interamente in studio.

Cosa significa questo per Spider-Man: Brand New Day

Anche prima di questo incidente, Brand New Day si preannunciava come un’importante aggiunta al roster Sony/Marvel Spider-Man. La promessa di riportare Peter Parker alle sue origini, affrontando sfide a livello di strada, girando in location reali e riconnettendosi con i vecchi alleati, ha dato al pubblico la speranza di un ritorno alle origini del personaggio di Spider-Man.

L’infortunio di Holland sottolinea quanto sia pericoloso e ambizioso realizzare film di questo calibro. Le acrobazie che combinano effetti pratici con sequenze d’azione ad alta intensità richiedono precisione e comportano rischi reali, anche con protocolli di sicurezza in atto. Questo ricorda al pubblico che i film sui supereroi non sono solo spettacoli in CGI e che attori come Holland rischiano infortuni per garantire autenticità.

Questo tipo di infortunio non è senza precedenti nelle produzioni ricche di azione, ma richiede una gestione attenta, che include la programmazione dei turni, la possibile riprogettazione delle acrobazie e la garanzia non solo della sicurezza di Holland, ma di tutta la squadra di stuntman.