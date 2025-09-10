Nella morsa del ragno (Along Came a Spider): la spiegazione del finale del film

Ispirato al popolare libro omonimo dell’autore di best seller James Patterson, Nella morsa del ragno (Along Came a Spider): segna la seconda apparizione di Morgan Freeman nei panni di Alex Cross, che abbiamo incontrato per la prima volta sul grande schermo nel thriller neo-noir del 1997 “Kiss the Girls”. Cross è uno psicologo forense che lavora come detective presso il dipartimento di polizia di Washington, D.C. e si è guadagnato una notevole reputazione per le sue capacità deduttive e il suo approccio psicologico alla risoluzione dei crimini.

Freeman interpreta il personaggio con tale dignità e intelligente retrospettiva che la sua sola performance è sufficiente a tenere il pubblico incollato allo schermo per tutta la durata del film. Diretto da Lee Tamahori (“Mulholland Falls”, “The Edge”), il film differisce parecchio dal materiale originale, ma la sceneggiatura di Marc Moss contiene molti elementi di mistero. SPOILER IN ARRIVO!

La trama di Nella morsa del ragno (Along Came a Spider)

Nelle scene iniziali del film, il partner di Cross viene ucciso quando un’operazione sotto copertura va terribilmente storta. Sentendosi responsabile, Cross lascia la polizia. Passano diversi mesi prima che Megan Rose (Mika Boorem), la figlia di un senatore degli Stati Uniti, venga rapita dalla sua scuola dal suo insegnante di informatica, Gary Soneji (Michael Wincott). Il rapitore chiama poi Cross e lo sfida a tornare in servizio. Lascia anche una delle scarpe di Megan nella cassetta della posta di Cross, in modo che sia facile per lui avvicinare i genitori di Megan e accedere alle indagini.

Mentre Cross si occupa del caso, instaura un rapporto di mentore-allieva con l’agente dei servizi segreti Jezzie Flannigan (Monica Potter), che faceva parte della scorta di Megan e sembra incolpare se stessa per il rapimento. Scoprono che Soneji indossava pesanti protesi mentre insegnava a scuola e che ora è irriconoscibile. Scoprono anche che le sue azioni sono state motivate dal rapimento Lindbergh e che sta perseguendo la stessa notorietà dell’autore del caso. Cross e Flannigan corrono contro il tempo per salvare Megan prima che sia troppo tardi.

Il finale di Nella morsa del ragno (Along Came a Spider)

Soneji riceve il soprannome di “Spider” perché ha aspettato pazientemente per anni prima di colpire e rapire Megan. Sebbene Cross e gli altri pensino che non abbia intenzione di fare del male a Megan durante la sua prigionia, sanno che più tempo lei rimane con lui, più la situazione diventa pericolosa per lei.

Soneji tiene Megan rinchiusa nella sua barca mentre si diverte a giocare al gatto e al topo con Cross. Non mostra alcun rispetto per la vita umana. Uccide un uomo dopo che Megan è fuggita gettandosi nel fiume e cerca di attirare l’attenzione dell’uomo. Approfitta anche di questo momento per avvertire Megan. Anche se lui non le farà del male fisicamente, altri subiranno le conseguenze delle sue azioni.

Il vero obiettivo

Soneji è un assassino psicopatico e un rapitore ossessionato dalla fama. Aspira a diventare famoso come Bruno Hauptmann, l’uomo che rapì il figlio dell’aviatore Lindbergh e che in seguito causò la sua morte. Negli anni ’30, Lindbergh era una grande celebrità, poiché aveva il primato di aver compiuto il primo volo transatlantico in solitaria nel 1927. Il rapimento di suo figlio fu definito dai media dell’epoca “il crimine del secolo”. Soneji vuole replicare questo evento. Tuttavia, Cross si rende conto, con l’aiuto di Flannigan, che il padre di Megan non è un obiettivo abbastanza importante da consentire a Soneji di raggiungere il suo scopo.

La vera vittima designata di Soneji è Dimitri Starodubov (Anton Yelchin), figlio del presidente della Russia, che è stato anche uno degli studenti di Soneji. Soneji finge di essere Megan nella loro chat personale e lo attira fuori dall’ambasciata russa. Lo avrebbe rapito anche lui se non fosse stato per Cross e Flannigan. Quando torna sulla sua barca, è allo stremo delle forze. Prende la pistola e va nella cabina dove tiene Megan, presumibilmente per ucciderla, ma scopre che è scomparsa.

Il riscatto

Cross non sospetta che ci sia un piano più profondo fino a più avanti nel film. Dopo il rapimento fallito, arriva una richiesta di riscatto apparentemente da parte di Soneji, che chiede 10 milioni di dollari in diamanti. In una sequenza emozionante che porta Cross in giro per tutta la città, il denaro viene consegnato al presunto rapitore. Cross aveva capito correttamente Soneji in precedenza, quando aveva concluso che non era interessato al denaro. Questo improvviso cambiamento di comportamento lo sorprende. Soneji, disperato, irrompe nella casa di Flannigan e la rende inoffensiva con un taser per poter finalmente avere un faccia a faccia con Cross. Il detective menziona intenzionalmente un importo di riscatto errato per valutare la sua reazione.

Non ricevendo alcuna risposta, capisce che Soneji non sa nulla della richiesta di riscatto e di ciò che è successo dopo. Il rapitore cerca di prendere Flannigan in ostaggio, ma lei lo pugnala alla gamba prima che Cross gli spari con la pistola turca di suo padre. Con la morte di Soneji, il caso sembra giungere a una conclusione, poiché lui è l’unica persona che sa dove si trova Megan. Ma Cross sospetta che qualcuno abbia usato Soneji per i propri interessi. Come osserva in seguito Flannigan, Cross uccide Soneji solo dopo aver scoperto che non ha più Megan.

Si scopre che il collega di Flannigan, Ben Devine (Billy Burke), ha preso Megan dalla barca del rapitore e la tiene attualmente in una fattoria isolata. Tuttavia, non è lui la mente dietro l’elaborato piano di usare sia Soneji che Cross per ottenere l’enorme riscatto, ma Flannigan. Quando lei arriva, lo rimprovera per non aver ancora ucciso Megan. In seguito gli spara alla testa dopo aver freddamente dedotto che Cross ha probabilmente capito la sua colpevolezza. Quello che lei non prende in considerazione è che lui potrebbe scoprire anche il suo coinvolgimento. Cross è solo un passo indietro rispetto al pubblico nella scoperta dei veri colpevoli.

Viene a sapere che Devine e Flannigan avrebbero potuto impedire a Soneji di lasciare la scuola, ma non l’hanno fatto. Torna a casa di Flannigan e accede al suo computer personale usando come password “Aces&Eight” (la mano di poker con cui suo padre ha vinto la pistola turca) e vede tutte le informazioni che lei ha raccolto su di lui, Soneji, Megan e persino Dimitri. Scopre anche dove si trova Megan. Tornata alla fattoria, Flannigan cerca di convincere Megan che è lì per salvarla. Ma Megan, ragazza intelligente e intuitiva com’è, non si fida di lei.

Quando Flannigan inizia a sparare, Megan riesce in qualche modo a fuggire dalla stanza. È allora che arriva Cross e punta la pistola contro Flannigan. Lei cerca di giocare un’ultima carta tirando in ballo il suo partner morto, ma Cross, impassibile, le ricorda che lei non è sua partner. Rendendosi conto che per lei è finita, Flannigan, in lacrime, cerca di sparare a Cross, ma viene uccisa. Lui si avvicina quindi a Megan e le promette di riport