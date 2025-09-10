Priest: la spiegazione del finale del film

Nel corso del tempo, Marvel e DC hanno quasi creato un duopolio nel campo dei film sui supereroi. Ciò ha portato alla nascita di due stili e toni distinti, ma in qualche modo mainstream, per questo genere. Tuttavia, film come Priest, che non appartengono a nessuna delle due fazioni, finiscono per offrire agli spettatori un’esperienza nuova. Il film del 2011 può anche essere classificato come fantasy/fantascienza speculativa e narrativa sui vampiri.

Il film è basato su un fumetto coreano omonimo ed è ambientato in un universo alternativo. Priest è diretto da Scott Stewart e interpretato da Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet e Maggie Q. Il film ha ricevuto elogi per il suo stile visivo, la regia e alcune sequenze d’azione.

La trama di Priest

Priest è ambientato in un universo alternativo in cui umani e vampiri sono in guerra da secoli. Di conseguenza, gli umani hanno iniziato a vivere in città fortificate sotto il dominio della Chiesa, un’organizzazione teocratica. Guerrieri esperti chiamati Sacerdoti sono stati addestrati dalla Chiesa per combattere i vampiri e hanno contribuito a ridurre quasi completamente la minaccia dei vampiri. Tuttavia, con gli umani relativamente più al sicuro, i sacerdoti non erano più necessari e hanno iniziato a essere emarginati. La Chiesa ha ricordato alla gente che la minaccia dei vampiri era stata completamente sradicata e ha esercitato il potere in modo totalitario.

Tuttavia, alcune persone vivevano in città periferiche, lontane dal controllo della Chiesa. In una di queste città, una ragazza di diciotto anni di nome Lucy viene rapita da un’orda di vampiri che uccidono la sua famiglia. Lo sceriffo della città, Hicks, chiede l’aiuto di un Sacerdote (che nel film viene chiamato “Sacerdote”) per salvare Lucy. Il padre di Lucy era il fratello del Sacerdote.

Il sacerdote sfida gli ordini della Chiesa per andare a salvare Lucy. La Chiesa manda altri tre sacerdoti e una sacerdotessa per riportare indietro il sacerdote, vivo o morto. In seguito si scopre che Lucy è in realtà la figlia del sacerdote che lui aveva dovuto abbandonare. Durante la sua ricerca di Lucy, Hicks raggiunge l’alveare di Sola Mira dove il sacerdote e alcuni dei suoi compagni avevano perso un uomo, Black Hat, a causa dei vampiri. Qui incontrano la sacerdotessa, che informa il sacerdote che gli altri sacerdoti inviati per catturarlo sono andati in un altro posto.

Il sacerdote, la sacerdotessa e Hicks scoprono che i vampiri hanno causato una rivolta in una città chiamata Jericho. Il capo è Black Hat, che è stato trasformato in un “vampiro umano” e ha ucciso gli altri tre sacerdoti. Rapisce Lucy per attirare i sacerdoti fuori dalla città principale. Ora è a bordo di un treno pieno di vampiri diretto a distruggere la città principale.

Dopo una sequenza ricca di azione, i tre riescono a uccidere Black Hat, a salvare Lucy e a far saltare in aria il treno prima che raggiunga la città principale. Il Sacerdote si reca al consiglio comunale con la testa di un vampiro per dimostrare che la minaccia dei vampiri è reale. Ancora una volta, sfida l’ordine del leader della Chiesa e lascia la città perché pensa che la Regina dei Vampiri stia pianificando un altro attacco. Alla fine, il Sacerdote e la Sacerdotessa vengono mostrati mentre cavalcano in direzioni separate per fermare la Regina. La Sacerdotessa dice al Sacerdote che gli altri Sacerdoti sono stati avvisati.

Spiegazione del finale di Priest

Il finale di “Priest” è più che altro un’introduzione a un possibile sequel. Per cominciare, va notato che la Regina, che appare solo in una scena (sfocata), è stata descritta come residente nell’alveare di Sola Mira quando il Sacerdote e gli altri hanno perso Black Hat. Inoltre, è descritta come dotata del potere di trasformare gli esseri umani in “vampiri umani”, un incrocio mortale in grado di uccidere anche i Sacerdoti. Quindi, la Regina deve essere stata molto più potente.

Tuttavia, quando Priest e Hicks si recano all’alveare di Sola Mira, lo trovano quasi vuoto. La Regina se n’è andata. È quindi ragionevole supporre che abbia già iniziato a mettere in atto il suo piano. L’alveare di Sola Mira aveva un tunnel attraverso il quale il vampiro è fuggito nella città di Jericho. Forse una parte dell’esercito si è diretta a Jericho con Black Hat, mentre altri sono partiti con la Regina verso altre destinazioni.

Fortunatamente, il finale rassicura gli spettatori sul fatto che ci sono altri sacerdoti. La sacerdotessa li ha già avvisati e ora tutti si sono diretti in direzioni diverse per trovare la regina. Tutti concordano di incontrarsi in un determinato punto di ritrovo.

Molti spettatori si saranno chiesti cosa significhi questo finale. Ebbene, il finale ripristina l’onore dei sacerdoti. Essi hanno giurato di proteggere l’umanità come loro dovere. Continueranno a farlo anche se non riceveranno alcun riconoscimento. Questo è diventato un po’ un cliché nella narrativa sui supereroi: il supereroe che non ottiene alcun riconoscimento ma continua a proteggere le persone. Dopotutto, un’opera moralmente buona perde la sua moralità se viene compiuta con l’aspettativa di una ricompensa. Durante tutto il film, i sacerdoti vengono mostrati come emarginati. I bambini non possono parlare con loro per ordine dei genitori. Sono stati separati gli uni dagli altri nonostante i loro sacrifici e non hanno nessuno con cui parlare. Tuttavia, scelgono comunque di servire l’umanità. Scelgono comunque di correre il rischio di sfidare la Chiesa per occuparsi della minaccia imminente.