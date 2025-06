Nuestros tiempos – Il futuro è ora, la spiegazione del finale: cosa succede a Nora e Héctor

Attenzione: SPOILER su Nuestros tiempos – Il futuro è ora di Netflix.

La commedia romantica di Netflix Nuestros tiempos – Il futuro è ora è un approccio ambizioso al genere dei viaggi nel tempo e giunge a un finale sorprendente per i suoi protagonisti. Nuestros tiempos – Il futuro è ora segue Nora (Lucero) e Héctor (Benny Ibarra), una coppia sposata, entrambi fisici e professori all’UNAM di Città del Messico nel 1966. A Nora non vengono mai concesse le stesse opportunità o privilegi dei suoi colleghi maschi, ma si accontenta di collaborare con Héctor a ricerche innovative. Questo finché lei e Héctor non saltano accidentalmente in avanti nel tempo fino all’anno 2025.

Il cammino incerto di Nora e Héctor nel XXI secolo diventa più facile quando fanno squadra rapidamente con un ex studente che ora è il preside, così come con alcuni membri della famiglia. Tuttavia, Nuestros tiempos diventa un dramma profondo quando inizia a formarsi una frattura tra Nora e Héctor, a causa dei progressi nei diritti delle donne che i due incontrano nel futuro e della rivelazione del sessismo implicito di Héctor.

Nora intraprende una carriera nel 2025 mentre Héctor torna al 1966

La coppia decide di avere priorità diverse

Nora decolla immediatamente nel 2025, guadagnandosi l’ammirazione della comunità scientifica e una prestigiosa offerta di lavoro presso la stessa università che l’aveva ostacolata negli anni ’60. Diventa improvvisamente chiaro quanto Héctor dipendesse dalla mentalità del suo tempo per sentirsi convalidato, e si sente minacciato dal fatto che sua moglie venga trattata come la scienziata responsabile del loro progetto. A quanto pare, Héctor sembrava progressista e solidale solo sullo sfondo del 1966, quando tutti gli altri non avrebbero mai voluto Nora nel mondo accademico STEM.

Nora alla fine decide di rimanere, il che ha il vantaggio di non rischiare di rovinare la linea temporale tornando. Dopo aver litigato con Héctor, fa un esame di coscienza e sa di voler ancora far funzionare le cose tra loro. Tuttavia, Héctor ha già ripreso la macchina del tempo; anche la finestra del portale nello spazio e nel tempo si è chiusa, impedendo a chiunque di provarci di nuovo per altri 30 anni. Se è chiaro che Héctor si sarebbe sempre sentito inadeguato nel 2025, nel suo biglietto d’addio a Nora afferma anche di non volerla ostacolare.

Cosa fa Héctor nel suo tempo?

Le cose potrebbero non essere andate così bene per Héctor

Nuestros tiempos – Il futuro è ora non racconta cosa fa Héctor una volta tornato nel 1966. Supponendo che sia riuscito a trovare un modo per spiegare la scomparsa della moglie, avrebbe potuto tornare al suo lavoro all’università. Tuttavia, se Nora fosse stata davvero il genio dell’operazione, la sua ricerca avrebbe potuto risentirne senza di lei. Inoltre, avrebbe saputo che la sorella di Nora, Rebeca (Claudia Lobo), sarebbe morta e avrebbe dovuto prendere la straziante decisione di non tentare di impedirlo. Infine, Héctor stesso afferma che Nora è la sua unica famiglia, quindi si sarebbe trovato molto solo.

Perché Nora non cerca di salvare sua sorella e rimane con le sue nipoti

Nora accetta la morte di sua sorella, che potrebbe essere stata inevitabile

Nora stessa decide di non cercare di salvare Rebeca, che è l’unica vera ragione per cui crede ancora di che sarebbe dovuta tornare nel passato, a un certo punto. Tuttavia, sua nipote Rebequita (Ana Ortizharo) la assolve sostanzialmente da questa responsabilità, sottolineando che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Rebequita e sua figlia Alondra (Renata Vaca) hanno fatto pace e stanno vivendo una vita migliore, e ora vogliono che Nora ne faccia parte. Così, Nora decide di dedicare il suo tempo ai suoi nuovi familiari, onorando l’eredità di sua sorella.

Nora può viaggiare di nuovo nel tempo decenni dopo e ritrova Héctor

Nora può scegliere l’amore una volta intrapresa la carriera che desiderava

Per tre decenni, Nora si è dedicata al lavoro scientifico, aiutata dalle condizioni relativamente migliori per le donne nel settore STEM. Julia (Ofelia Medina/Carolina Villamil) era un tempo un’allieva ammirata di Nora e ora usa la sua posizione di preside per promuoverla. Il pubblico medio non conoscerà molto di fisica avanzata, ma a quanto pare Nora è un talento unico nel suo campo. Probabilmente ha compiuto scoperte scientifiche che non sarebbero mai state possibili in un’epoca in cui il sistema le remava apertamente contro. Probabilmente Nora ha anche fatto da mentore ad Alondra nei suoi studi e nelle sue ricerche.

Tuttavia, una volta che la finestra si riapre, Nora torna indietro nel tempo e si riunisce a Héctor. L’aspetto positivo che questo film vuole trasmettere è che ora che Nora ha realizzato tutto ciò che desiderava e Héctor ha avuto il tempo di riflettere, possono stare insieme senza conflitti. Sono entrambi più grandi e si incontrano di nuovo nel 1996 (30 anni dopo la loro separazione). È difficile dire se Tutti i loro problemi siano davvero scomparsi, ma se sono stati separati per così tanto tempo e vogliono ancora stare insieme, sono disposti a impegnarsi.