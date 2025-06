The Day Of The Jackal – stagione 2 riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento da Eddie Redmayne

Eddie Redmayne ha stuzzicato i fan con un nuovo entusiasmante aggiornamento sul suo imminente ritorno nella seconda stagione di The Day of the Jackal. Basato sull’omonimo romanzo di Frederick Forsyth del 1971, Redmayne è il terzo attore a interpretare il misterioso assassino noto come lo Sciacallo, dopo che i precedenti adattamenti cinematografici hanno visto il personaggio interpretato da Edward Fox nel 1973 e Bruce Willis nel The Jackal del 1997. Accolto con recensioni largamente positive e valse a Redmayne numerose nomination, The Day of the Jackal è stato rinnovato per una seconda stagione poco dopo il suo debutto in streaming nel novembre 2024.

In un’intervista a The Hollywood Reporter, Redmayne ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo in Il giorno dello sciacallo. Descrivendo la serie come un “parco giochi per attori”, la star ha spiegato che sono stati la natura clandestina del personaggio e la sua propensione ad adottare travestimenti e accenti diversi a rendere il ruolo così attraente per lui. Ecco i suoi commenti:

È il sogno di ogni attore. Descrivo questa serie come una sorta di parco giochi per attori, tutte quelle cose che quando sei piccolo e ti fanno appassionare alla recitazione, come cambiare voce, usare accenti diversi, parlare altre lingue, cambiare aspetto, truccarsi, fare acrobazie, tutto questo, ma anche un’intensità emotiva molto profonda. C’era tutto. Per me è stato molto facile dire di sì.

Redmayne è stato anche interrogato sui piani per la seconda stagione di The Day of the Jackal, e sebbene non abbia potuto rivelare dove porterà il suo personaggio, ha rivelato di aver già letto alcune sceneggiature della nuova stagione. Ha anche suggerito di essere entusiasta di vedere se la prossima stagione della serie riuscirà a superare i limiti raggiunti finora. Ecco i suoi commenti finali:

Non posso dire letteralmente nulla [sulla seconda stagione]. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e sono entusiasta di vedere se riusciremo a portarlo a un livello superiore.

Cosa significano i commenti di Eddie Redmayne per la seconda stagione di The Day of the Jackal

Con il finale della prima stagione di The Day of the Jackal che ha lasciato molte trame irrisolte, i recenti commenti di Redmayne sono una buona notizia per i fan ansiosi di vedere se il suo assassino protagonista riuscirà a vendicarsi del suo ex datore di lavoro. Abbandonato dalla sua famiglia e tradito da Timothy Winthrop, interpretato da Charles Dance, il potente finanziere responsabile dell’assassinio del magnate della tecnologia Ulle Dag Charles, il Jackal avrà probabilmente un compito arduo davanti a sé quando la serie tornerà finalmente in onda.

Con la rivelazione di Redmayne di aver già letto alcune sceneggiature della seconda stagione di The Day of the Jackal, è possibile che la data ufficiale di inizio delle riprese non sia troppo lontana. Cosa questo significhi esattamente in termini di data di uscita è ancora incerto. Tuttavia, dato che le riprese della prima stagione sono iniziate nel giugno 2023, il pubblico potrebbe ancora avere la possibilità di vedere la serie sui propri schermi entro la fine del 2026, anche se una data di uscita nel 2027 sembrerebbe più probabile.