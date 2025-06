The Elephant Man, la spiegazione del finale del film cult di David Lyngh

Il fatto che il suo primo film candidato all’Oscar non abbia optato per un finale banale o accattivante la dice lunga sulla disciplina assoluta di David Lynch. I momenti finali di The Elephant Man sono tragici, potenti e ambigui allo stesso tempo, ma più di ogni altra cosa, la scena finale di Lynch può essere vista come il culmine definitivo degli eventi e della psiche repressa del suo protagonista John Merrick (John Hurt), alias The Elephant Man. Lynch è sempre fedele ai suoi personaggi, e questo è particolarmente evidente nelle scene finali.

In Blue Velvet, un uccello animatronico che divora un verme indifeso completa il ritratto avvincente di Lynch della realtà agrodolce del sogno americano, che ha avvolto il protagonista Jeffrey (Kyle MacLachlin) per tutta la durata del film. Normalmente Lynch opta per una metafora gigantesca per culminare i suoi racconti metaforici, ma The Elephant Man è uno dei drammi più lineari di Lynch. Non sorprende quindi che The Elephant Man sia più paragonabile a Twin Peaks: Fire Walk With Me, entrambi caratterizzati dalla caduta di un personaggio immerso in un ambiente molto reale, che sceglie il proprio addio come manifestazione delle proprie convinzioni confuse piuttosto che delle metafore onnipresenti di Lynch. Ma anche se paragonata alla sequenza finale assolutamente devastante di Twin Peaks: Fire Walk With Me, la progressione della scena finale di The Elephant Man non è solo l’addio appropriato per un uomo afflitto dalla malattia, ma uno dei momenti più onesti e significativi del cinema che Lynch o chiunque altro abbia mai prodotto.

Le fredde e spietate strade vittoriane del finale di The Elephant Man

Inoltre, il finale di The Elephant Man può sembrare un po’ fuori luogo a prima vista. Le fredde e spietate strade vittoriane, piene di fumo e di abitanti della classe operaia, sembrano perfette per Lynch, reduce dal suo incredibilmente cupo film d’esordio Eraserhead. Ma come semplice biopic scritto da altri due aspiranti hollywoodiani (Christopher De Vore ed Eric Bergren), il livello a cui Elephant Man era orientato verso l’Academy non è esattamente quello di David Lynch.

Ma a parte il soggetto, gli aspetti più raffinati di The Elephant Man sono tipicamente lynchiani, e tutto converge nei momenti finali, quando John appoggia la testa sul letto per andare a dormire, sapendo che potrebbe ucciderlo. Perché, sebbene le immagini di un film di Lynch possano definire il modo in cui viene visto il suo cinema, la pura dedizione ai suoi personaggi avvolge l’enorme ego cinematografico di Lynch e alla fine definisce il termine “lynchiano”: la scena inizia con John che guarda fuori dalla finestra e poi rivolge la sua attenzione al modello di cattedrale di cartoncino che ha costruito durante tutto il film. Mentre John fissa la finestra, ci viene in mente quanto fosse grave la sua situazione, non solo in termini di salute fisica, ma anche per il suo posto nella società. Frederick (Anthony Hopkins) nota a un certo punto che John desiderava visitare la cattedrale di persona, ma anche che il suo aspetto grottesco avrebbe rovinato il viaggio. È lecito supporre che lo sguardo di John sul paesaggio vittoriano magistralmente costruito sia un parallelo alla sua costruzione della cattedrale, che egli immediatamente guarda dall’alto quando si rende conto che è la vista migliore che può ottenere. John si avvicina alla cattedrale e Lynch si concentra sulla piccola firma “John Merrick”, e ciò che segue diventa il tour personale di John del maestoso edificio. Lynch passa attraverso i dettagli più fini dell’edificio, esplorandone la struttura insieme a John, realizzando il suo sogno di visitare la cattedrale.

È un momento bellissimo che segna la realizzazione di un sogno per John, ma serve anche come indicatore della sua mente offuscata, che a sua volta porta alla sua morte. È una mentalità che è stata costruita nel corso del film, in parte da John, ma anche dall’intero ambiente che lo circonda. Frederick alla fine si rende conto che le sue azioni filantropiche non erano del tutto altruistiche e che il prezzo da pagare per la sua carriera medica era la perdita della realtà da parte di John. Frederick, infatti, si era reso perfettamente conto che John non avrebbe mai potuto diventare un cittadino rispettabile.

John non avrebbe mai potuto diventare un cittadino rispettabile, Frederick ha cercato di integrarlo nella cerchia sociale, dove le persone incontravano John per soddisfare il proprio ego pomposo e, in cambio, mentivano a John sulla gioia di averlo con loro. Le azioni ripetute di Frederick hanno creato una bugia che è culminata con la partecipazione di John al Theatre Royal, dove la famosa attrice Marge Kendal (Anne Bancroft) ha omaggiato John con una standing ovation da parte del pubblico.

Così, dopo che John ha realizzato il suo sogno di assistere a uno spettacolo, il viaggio attraverso la sua cattedrale di carte sembra essere un riflesso del suo stato d’animo. Certamente John non crede di aver davvero visitato la cattedrale, ma la sequenza riflette il fatto che John crede di essere pronto a visitarla. Con l’accettazione della società, ottenuta durante l’ovazione iniziata da una delle figure più importanti della società, si possono ipotizzare due teorie sulla serie di eventi successivi. Mentre John si allontana dalla sua cattedrale, osserva un quadro appeso alla parete, che raffigura una donna che dorme profondamente nel suo letto. Il quadro era già stato menzionato in precedenza nel film, quando John parlava del suo desiderio di dormire come un essere umano normale, pur sapendo che farlo avrebbe provocato l’asfissia. Così, mentre John toglie i cuscini dal letto e appoggia la testa su di essi, le due teorie vengono alla luce. La prima: rendendosi conto del punto più alto che può raggiungere, John si suicida. È una teoria che sarebbe altrettanto tragica per la storia di John, ma l’altra teoria sembra molto più plausibile e appropriata.

Il vero Frederick Treves eseguì l’autopsia sul signor Merrick e giunse alla conclusione definitiva che, dopo essersi dislocato il collo a causa del peso della propria testa, “così avvenne che la sua morte fu causata dal desiderio che aveva dominato la sua vita: il desiderio patetico ma disperato di essere ‘come le altre persone’”.

Per quanto patetico e disperato potesse essere, questo desiderio era l’obiettivo più ambito e irraggiungibile di John, alimentato solo da Frederick stesso e dalle figure presuntuose che credevano di aiutarlo. L’accumularsi di tale pressione, unita al desiderio di John di compiacere i suoi elettori, ha portato a una decisione così devastante, che viene messa in mostra nella scena in cui John finalmente appoggia la testa sul cuscino, con il lato sinistro dell’inquadratura che lascia intravedere la foto di Marge Kendal, la donna che ha spinto John oltre il limite nella sua visione della propria presenza sociale. Tutto questo dimostra la pura disciplina di Lynch nel sezionare la morte di un uomo e nel rendersi conto che ogni momento del film deve portare a un finale completo.

Il vero significato del finale di The Elephant Man

Ma Lynch fa un passo in più, richiamando una visione del Paradiso che si può vedere sia in Eraserhead che in Twin Peaks: Fire Walk With Me, riflettendo il desiderio di Paradiso e di tutto ciò che esso conterrà. Per Henry (Jack Nance) in Eraserhead, il Paradiso era una rappresentazione agrodolce che catturava la tradizionale visione angelica mescolata alla paura della sua ambiguità. In Twin Peaks: Fire Walk With Me, era la fuga di Laura (Sheryl Lee) da suo padre e dallo spirito fantasma Bob. E per John in The Elephant Man, il Paradiso diventa l’accettazione da parte di sua madre. All’inizio del film, John parlava della vergogna che avrebbe provato se sua madre lo avesse guardato.

A causa del suo aspetto, che era stato ripetutamente guardato con disgusto e disprezzo, era arrivato a considerarsi un’anomalia del genere umano. Ma dopo essere stato accettato da Frederick, Marge Kendal e dal resto dell’élite vittoriana, la fuga di John tra le braccia di sua madre non solo riflette la luce compassionevole che ha sempre nutrito per lei, ma anche la sua accettazione di sé, sia per il suo posto nella società che per il suo aspetto. Mentre Lynch vola tra le stelle e entra in un alone luminoso, il fumo grigio che ha avvolto John fisicamente e mentalmente per tutto il film si dissolve invece di espandersi, rappresentando la sua fuga dal marchio di approvazione della società e svanendo in una vaga immagine di sua madre, che pronuncia le parole di accettazione che John ha sempre cercato di sentire.