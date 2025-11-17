Piccole cose come queste è basato su una storia vera?

Piccole cose come queste dipinge un affascinante quadro della vita in Irlanda nel corso del XX secolo. Tratto dal romanzo di Claire Keegan del 2021, il film racconta la vita di Bill Furlong, un commerciante di carbone che vive a Wexford, in Irlanda, e lavora duramente per mantenere la moglie e i figli. Nel periodo che precede il Natale del 1985, Bill inizia a nutrire sospetti sul convento locale e si impegna a scoprire i segreti della lavanderia Magdalene gestita dalle suore del convento.

Il cast di Piccole cose come queste è guidato dall’attore irlandese Cillian Murphy, al suo primo film dopo la performance vincitrice dell’Oscar in Oppenheimer. Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Berlino, Piccole cose come queste ha ricevuto un punteggio critico elevato del 93% su Rotten Tomatoes ed è stato considerato un eccellente seguito per Murphy dopo il suo successo in Oppenheimer. Piccole cose come queste è stato descritto dalla critica come “un dramma sobrio e significativo” che esamina l’Irlanda degli anni ’80 e offre uno spaccato delle esperienze delle donne che vivevano nelle famigerate lavanderie Magdalene.

Piccole cose come queste è ispirato alla vera storia delle lavanderie Magdalene in Irlanda

Le lavanderie Magdalene ospitavano “donne perdute” in tutta l’Irlanda

Sebbene i personaggi descritti nel film siano fittizi, Piccole cose come queste è ispirato alla storia delle lavanderie Magdalene in Irlanda. Durante tutto il film, Bill deve convivere con lo stigma di essere figlio di una madre single. Sua madre, Sarah, è stata emarginata dalla sua famiglia per essere rimasta incinta fuori dal matrimonio, ma la sua datrice di lavoro, la signora Wilson, le ha permesso di continuare a lavorare. La signora Wilson l’ha aiutata a crescere Bill da bambino. Mentre la madre di Bill è riuscita a evitare di trasferirsi in una lavanderia Magdalene, migliaia di altre donne non sono state così fortunate.

Fondati in Irlanda nel XVIII secolo, i lavatoi di Magdalene furono creati per ospitare e redimere le donne che erano “cadute” nella società irlandese. Prendendo il nome da Maria Maddalena, i lavatoi accoglievano donne incinte non sposate, ragazze orfane, piccole criminali e coloro che erano considerate “troppo promiscue” dalla società. Coloro che venivano ammesse erano spesso ripudiate dalle loro famiglie e costrette a svolgere lavori non retribuiti, lavando e pulendo il bucato dalla mattina alla sera, sotto la stretta sorveglianza delle suore che gestivano le lavanderie. Secondo il NCWI, tra il 1790 e il 1996, si stima che 30.000 donne e ragazze siano state detenute nelle lavanderie Magdalene in tutta l’Irlanda.

Gli scandali delle lavanderie Magdalene in Irlanda spiegati

Le lavanderie erano piene di storie di abusi e adozioni forzate

Le recensioni di Piccole cose come queste hanno definito il film un eccellente esempio di vedere ma non dire. Mentre consegna il carbone al convento locale, Bill assiste al rapimento di una ragazzina che viene portata con la forza alla lavanderia. Più tardi, scopre una ragazza di nome Sarah, chiusa fuori dall’edificio con il freddo. Questi momenti fanno sì che Bill si interroghi sulla vera natura della lavanderia Magdalene, ma gli viene ripetutamente detto di tacere su ciò che vede.

Sebbene ci fossero silenziose speculazioni sugli abusi, fu solo nel 1993, quando fu scoperta una fossa comune di 155 donne Magdalene a Donnybrook, che la realtà della vita all’interno delle lavanderie venne rivelata (tramite The Irish Times).

Le donne della Magdalene erano spesso private del cibo, picchiate selvaggiamente se svolgevano male il loro lavoro e rinchiuse in isolamento.

Dal 1993, le sopravvissute hanno raccontato gli abusi e le crudeltà subiti per mano delle suore; le donne della Magdalene erano spesso private del cibo, picchiate selvaggiamente se svolgevano male il loro lavoro e rinchiuse in isolamento (via History). I figli delle madri non sposate venivano dati in adozione con la forza e chiunque tentasse di fuggire veniva picchiato e trasferito in un’altra lavanderia. Alcune detenute riuscirono a fuggire o furono salvate da parenti comprensivi, ma molte donne furono costrette a lavorare nelle lavanderie per il resto della loro vita (via JFMR).

Cosa è successo alle lavanderie Magdalene in Irlanda

L’ultima lavanderia Magdalene ha chiuso nel 1996

Il film Piccole cose come queste è ambientato a New Ross, nella contea di Wexford. La lavanderia situata a New Ross era gestita dalle Suore del Buon Pastore ed era una delle 10 lavanderie Magdalene presenti in Irlanda. Mentre il film descrive la lavanderia come aperta e in funzione nel 1985, in realtà chiuse nel 1967. Con il passare del tempo, la società cambiò e in Irlanda furono introdotti i diritti delle donne, il che significò che il numero di donne mandate nelle lavanderie della Maddalena diminuì lentamente fino alla chiusura dell’ultima lavanderia nel 1996.