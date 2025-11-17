HomeFilm in tv

Piccole cose come queste: il film con Cillian Murphy arriva su RaiPlay dal 6 dicembre

Di Redazione

-

Piccole cose come queste

Dopo il successo nelle sale e l’accoglienza calorosa alla Berlinale, Piccole cose come queste di Tim Mielants arriva finalmente su RaiPlay dal 6 dicembre. Il film, interpretato da Cillian Murphy, Premio Oscar come miglior attore protagonista per Oppenheimer, si conferma una delle opere più intense e acclamate dell’anno.

Tratto dal romanzo di Claire Keegan, Piccole cose da nulla (Einaudi), il film è prodotto da Matt Damon e Ben Affleck per Artists Equity e intreccia dolore, colpa e redenzione nell’Irlanda del 1985. Al centro della storia c’è Bill Furlong (Murphy), commerciante di carbone, padre di cinque figlie e uomo dalla vita apparentemente semplice. La sua quotidianità cambia radicalmente quando scopre un segreto oscuro custodito nel convento locale guidato da Suor Mary (Emily Watson, Orso d’Argento a Berlino). Da quel momento, Bill è costretto a fare i conti con il proprio passato e a interrogarsi sul prezzo del silenzio in una comunità che preferisce non vedere.

Cillian Murphy in Piccole cose come queste

Diretto dal regista di Peaky Blinders, Tim Mielants, il film adotta uno stile essenziale e potente che rispecchia la scrittura di Keegan e affronta con profondità il tema doloroso delle Case Magdalene, una ferita ancora aperta nella storia irlandese. “Da tempo io e Cillian volevamo tornare a lavorare insieme,” racconta Mielants. “Quando ci arrivò il libro, capimmo subito di avere tra le mani una storia necessaria.” Durante le riprese di Oppenheimer, Murphy fece conoscere il progetto a Matt Damon, che decise di produrlo.

Accanto a Murphy ed Emily Watson, nel cast troviamo Eileen Walsh, Michelle Fairley, Clare Dunne, Helen Behan e Agnes O’Casey, per un racconto che unisce rigore, sensibilità e grande forza morale. Con la fotografia di Frank Van Den Eeden e le musiche di Senjan Jansen, Piccole cose come queste si è imposto nei festival internazionali come un film di rara quiete emotiva, lodato da testate come Chicago Sun-Times, The Guardian e Variety.

Da oggi, la storia di Bill Furlong e del suo coraggio silenzioso è disponibile in streaming su RaiPlay. Una visione imprescindibile per chi ama il cinema che interroga, emoziona e lascia un segno.

ALTRE STORIE

