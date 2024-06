Cillian Murphy: 10 cose che non sai sull’attore

Cillian Murphy è uno di quegli attori tanto amati dal grande pubblico di tutto il mondo, grazie alla sua versatilità e al suo innato talento per la recitazione. L’attore ha dimostrato più volte le sue abilità, in grado di interpretare ruoli iconici e memorabili, affermandosi anche come l’antidivo di Hollywood per eccellenza, stimatore dei film a basso budget.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Cillian Murphy.

Cillian Murphy: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. Dopo aver inizialmente intrapreso una carriera da musicista, Murphy comincia ad apparire in alcuni film come The Tale of Sweety Barrett (1998) e Disco Pigs (2001). In seguito lavora in 28 giorni dopo (2002), La ragazza con l’orecchino di perla (2003), Ritorno a Cold Mountain (2003) e Batman Begins (2005), guadagnando una certa notorietà.

Da quel momento recita in Breakfast on Pluto (2005), Sunshine (2007), Il cavaliere oscuro (2008), Inception (2010) e Tron: Legacy (2010), In Time (2011), Broken – Una vita spezzata (2012), Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012), Transcendence (2014), Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick (2015), Free Fire (2016), The Party (2017) e Dunkirk (2017). L’attore ha anche lavorato in alcune serie tv come The Way We Live Now (2001) e Peaky Blinders (2013-2022). Tra i suoi ultimi film vi sono A Quiet Place 2, con Emily Blunt e Oppenheimer, il nuovo film del regista Christopher Nolan.

Cillian Murphy produttore

2. È anche produttore. Nel corso della sua carriera, l’attore ha avuto la possibilità di cimentarsi con altre professionalità che riguardassero sempre il mondo del cinema. Nella fattispecie, ha vestito i panni del produttore per la serie Peaky Blinders. Prossimamente, sarà anche produttore di un film nel quale è anche interprete, ovvero Small Things Like This. Inoltre, ha sperimentato anche il mestiere di sceneggiatore, lavorando allo script del corto Watchmen (2001) in cui appare anche come uno dei protagonisti.

Cillian Murphy ha lanciato la casa di produzione indipendente Big Things Films insieme ad Alan Moloney nel febbraio 2024. Ha prodotto e interpretato il dramma storico Small Things like These, che ha aperto il 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, e lo farà di nuovo in Steve, grazie a una collaborazione con Netflix. Murphy produrrà anche il sequel di 28 giorni dopo, intitolato 28 anni dopo, ed è in trattative per riprendere il suo ruolo.

Cillian Murphy è J. Robert Oppenheimer per Christopher Nolan

3. È la prima volta che è protagonista per Christopher Nolan. Oppenheimer è la sesta collaborazione tra Cillian Murphy e Christopher Nolan dopo Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008), Inception (2010), Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) e Dunkirk (2017). Sebbene abbiano già collaborato in altri cinque film, questa è però la prima volta che Cillian Murphy interpreta la protagonista in un film di Nolan, una cosa a cui l’attore ambiva da molto tempo.

Cillian Murphy ha vinto un Oscar, un Bafta award, un SAG award e un Golden Golbe Award

Cillian Murphy per l’interpretazione di J. Robert Oppenheimer nel film Oppenheimer (2023) di Nolan, ha ricevuto l’Oscar come miglior attore, oltre a un BAFTA Award, un SAG Award e un Golden Globe Award.

4. Ha seguito una ferrea dieta. Secondo diverse fonti, Cillian Murphy si è limitato a mangiare una sola mandorla al giorno durante alcune parti delle riprese per mantenere il profilo scarno di Oppenheimer. Nel film, infatti, si può notare quanto egli sia dimagrito per il ruolo rispetto a come è naturalmente. Murphy si è infatti dedicato molto a cercare di riprodurre lo stato psico-fisico di Oppenheimer, così da calarsi ancor di più nel ruolo.

Cillian Murphy in Inception

5. Il film ha portato avanti una strada tradizione. Inception è il terzo film di Nolan in cinque anni, dopo i primi due Batman, in cui il personaggio di Cillian Murphy trascorre una parte significativa del suo tempo sullo schermo con un sacchetto di stoffa in testa. Nei film sul cavaliere oscuro ciò avveniva in quanto egli interpretava Spaventapasseri, che indossa proprio tale maschera. In Inception ciò avviene in quanto Murphy viene sequestrato. In seguito il film Il cavaliere oscuro – Il ritorno ha esteso la cosa a quattro film in sette anni.

Cillian Murphy in Batman

6. Ha fatto il provino per interpretare Batman. L’attore, inizialmente era stato considerato per il ruolo da protagonista del film. Tuttavia, il suo provino con convinse a pieno Christopher Nolan, che rimase comunque impressionato dalle sue doti recitative, tanto da dargli il ruolo di Jonathan Crane/Spaventapasseri. Con questo ruolo, Murphy detiene il primato di essere il primo attore ad interpretare un villain della DC che è apparso in tre film consecutivi, ovvero Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Cillian Murphy in Peaky Blinders

7. Non condivide nulla con il suo personaggio. In Peaky Blinders Murphy interpreta il gangster Tommy Shelby, ruolo che gli ha conferito ancor più notorietà rispetto a quella già posseduta. Interpretare tale ruolo, però, è stata una vera e propria sfida per Murphy. L’attore ha infatti dichiarato di non aver trovato caratterialmente nulla in comune con il personaggio, ma di riuscire comunque a comprenderlo e a capire cosa gli frulla in testa.

Cillian Murphy riprenderà il ruolo di Tommy Shelby nel prossimo film!

Inoltre, Cillian Murphy riprenderà il suo ruolo in un film di Peaky Blinders che girerà nel settembre 2024. Produrrà e interpreterà anche Blood Runs Coal per la Universal Pictures.

Cillian Murphy: come si pronuncia il suo nome

8. La pronuncia del suo nome non è scontata. Nonostante sembri semplice, il nome dell’attore così come è scritto è leggermente diverso da come si pronuncia. La pronuncia esatta del nome di Murphy è infatti Killian Merfi, con la C del nome che diventa dunque dura, contrariamente a quanto ipotizzato in alcuni casi, dove si riportava che la C è diventava dolce.

Cillian Murphy: chi è sua moglie

9. È sposato da molti anni. L’attore si è sposato nel 2004, dopo otto anni di fidanzamento, con l’artista Yvonne McGuinness. I due si erano conosciuti durante un concerto di lui nel lontano 1996 e da allora non si sono più lasciati. Dal suo matrimonio con Yvonne, sono nati due figli, entrambi maschi. Il primo, Malachy, è nato nel dicembre del 2005, mentre il secondo, Aran, è nato nel luglio del 2007.

Cillian Murphy: età e altezza

10. Cillian Murphy è nato il 25 maggio del 1976 a Douglas, in Irlanda, e la sua altezza complessiva corrisponde a 175 centimetri.

Fonti: IMDb, Indipendent