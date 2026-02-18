Respect: le differenze tra il film e la storia vera di Aretha Franklin

Con Respect, la sceneggiatrice Tracey Scott Wilson e la regista Liesl Tommy hanno fatto un lavoro ammirevole condensando vent’anni della tumultuosa vita della Regina del Soul, Aretha Franklin, in sole due ore e mezza. Grazie a un’impressionante ricerca e all’affascinante interpretazione di Jennifer Hudson nei panni dell’icona, il film regala agli spettatori una serie dei suoi momenti più significativi. Ci si ritrova in studio mentre Franklin trova il ritmo giusto per il suo successo rivoluzionario, “I’ll Never Love a Man (The Way That I Love You)”.

Ci si ritrova in prima fila mentre fa esplodere il Madison Square Garden con “Respect”. Ci si ritrova nel backstage mentre si prepara a registrare il suo storico album dal vivo, Amazing Grace. Tutti i momenti salienti della sua carriera sono presenti… ma naturalmente ci sono alcuni momenti nel film che si discostano dalla realtà. Le linee temporali sono distorte, i personaggi sono condensati e vengono raccontate piccole bugie per il bene della finzione cinematografica. In questo approfondimento andiamo allora a dividere la realtà dalla finzione e a scoprire la vera storia dietro Respect.

Il padre del primo figlio di Franklin rimane un mistero

Respect si apre con la Franklin di 10 anni (interpretata da Skye Dakota Turner) che viene svegliata dal letto e condotta al piano di sotto per cantare a una festa organizzata da suo padre, il reverendo C.L. Franklin, il cosiddetto “uomo dalla voce da un milione di dollari” i cui sermoni infuocati lo avevano reso una celebrità a Detroit. Ospiti come Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Art Tatum e Sam Cooke bevono, fumano, imprecano e in generale scatenano il finimondo mentre la bambina si esibisce per il loro divertimento. La scena mette in luce il talento precoce di Franklin, ma allude anche al mondo degli adulti in cui è cresciuta.

(Ray Charles, che conosceva bene la dissolutezza, descriveva il ministero itinerante del reverendo Franklin come un “circo del sesso”). Più tardi, durante un’altra festa, Franklin viene svegliata da un uomo adulto che entra nella sua stanza e le offre di diventare il suo “fidanzato”. Attraverso una serie di flashback, si capisce che Franklin è stata violentata, rimanendo incinta. In realtà, Franklin ha dato alla luce il suo primo figlio quando aveva 12 anni. Chiamato Clarence, suo padre non è mai stato identificato con certezza. Per anni sono circolate voci secondo cui il responsabile fosse un amico adulto di famiglia, un’accusa che la famiglia ha ripetutamente negato. La cantante stessa non ha mai rivelato pubblicamente il nome del padre di suo figlio.

Ma nel suo libro di memorie del 1999, From These Roots, ha detto che era un ragazzo che aveva incontrato in una pista di pattinaggio locale. (Lei lo chiama solo “Romeo”). Il giornalista David Ritz, coautore delle memorie di Franklin e autore anche di una biografia non autorizzata sulla cantante pubblicata nel 2014, ha scritto che il padre di Clarence era un compagno di classe di Franklin di nome Donald. La situazione si è ulteriormente complicata quando, dopo la sua morte, è emerso un testamento, presumibilmente scritto a mano da Franklin. Il documento indica come padre di Clarence tale Edward Jordan Sr., un altro ragazzo del posto con cui lei aveva avuto il suo secondo figlio, Edward, nato quando Franklin aveva 15 anni. Tuttavia, la veridicità del testamento è oggetto di dibattito.

Le registrazioni della Franklin per la Columbia non furono i suoi primi dischi.

Respect considera giustamente il contratto della Franklin con la Columbia Records nel 1960 come una svolta cruciale nella sua vita e nella sua carriera. Ma è interessante notare che la diciottenne aveva già all’attivo diverse registrazioni quando firmò con il colosso musicale. Nel 1956, quando Franklin aveva 14 anni, fu registrata mentre cantava dal vivo nella New Bethel Baptist Church di suo padre a Detroit dall’etichetta indipendente locale J-V-B Records. Il suo singolo di debutto fu una versione straordinariamente potente di “Never Grow Old” (con “You Grow Closer” sul lato B), in cui Franklin si accompagnava al pianoforte.

Nel corso della sua carriera avrebbe riproposto più volte questo inno, in particolare come brano di chiusura del suo storico album live del 1972, Amazing Grace. La J-V-B pubblicò un secondo singolo tratto da queste registrazioni dal vivo, una versione doppia di “Precious Lord”, nel 1959. Questi quattro brani, più la versione di Franklin di “There Is a Fountain Filled with Blood”, furono inclusi anche nella compilation della J-V-B del 1956, Spirituals. Jennifer Hudson interpreta “There Is a Fountain Filled with Blood” in Respect mentre è in piedi sul pulpito di suo padre, forse un sottile riferimento a questa fase della sua carriera.

Dinah Washington non ha effettivamente ribaltato un tavolo dopo che Franklin ha cantato una delle sue canzoni più famose in un nightclub

Mary J. Blige fa un’apparizione memorabile in Respect nei panni della cantante Dinah Washington, la cui serie di successi jazz degli anni ’50 l’ha resa una delle artiste discografiche di colore più popolari dell’epoca. Il rapporto di Franklin con Washington risale alla sua infanzia a Detroit, quando “Miss D” era spesso ospite alle feste organizzate da suo padre. Quando Franklin scopre che la sua vecchia amica di famiglia è tra il pubblico di uno dei suoi concerti in un club di New York, decide di onorarla con una versione della sua canzone più famosa, “Unforgettable”. Purtroppo, il suo tentativo di omaggio fallisce miseramente. Washington presume che la giovane cantante stia cercando di metterla in imbarazzo e ribalta il tavolo in preda alla rabbia.

“Stronza, non cantare mai le canzoni della Regina quando la Regina è proprio davanti a te!”, urla alla mortificata Franklin. La scena avvincente è basata in gran parte sulla verità, ma Franklin non fu la destinataria dello sfogo di Washington. Si basa su un incidente realmente accaduto quando Washington assistette a un concerto di un’altra cantante emergente, Etta James, che osò eseguire una delle canzoni di Washington davanti a lei. Franklin e Washington erano leggermente più cordiali, ma le cose non erano sempre facili tra loro. Nel suo libro Respect, David Ritz descrive in dettaglio uno dei primi spettacoli di Franklin a Detroit, quando Washington le fece visita nel backstage e criticò il suo camerino disordinato. “Aretha risentì profondamente per quelle osservazioni e pensò che Dinah si comportasse come una diva”, ha scritto.

Franklin sposò il marito Ted White all’inizio della sua carriera discografica, non dopo anni di album fallimentari

Come nel film, Franklin incontrò davvero il suo primo marito, un uomo d’affari di Detroit di nome Ted White (interpretato da Marlon Wayans), a una delle feste a casa di suo padre. Tuttavia, questo breve incontro avvenne nel 1954, quando Franklin era solo un’adolescente, e non alla vigilia del suo contratto con la Columbia Records nel 1960. In seguito avrebbe ricordato che White arrivò a casa sua con Dinah Washington, che si ubriacò troppo e dovette essere portata via alla fine della serata. Il film continua a giocare con la cronologia della loro relazione, facendo sembrare che i due si siano messi insieme quando la sua carriera discografica era già ben avviata, a metà degli anni ’60. In realtà, la loro relazione iniziò nel 1961, l’anno in cui lei pubblicò il suo primo album.

Nel giro di pochi mesi si sposarono e poco dopo lui divenne il suo manager. Una delle sue prime azioni fu quella di convincere Franklin a licenziare il produttore della Columbia John H. Hammond (interpretato nel film da Tate Donovan) dopo il suo secondo album, The Electrifying Aretha Franklin. Definito “protettore”, ‘imbroglione’ e “uno degli operatori più scaltri di Detroit” da alcuni amici di Franklin, White era notoriamente controllante nei confronti della carriera della moglie. Sul grande schermo, White è presentato come emotivamente violento nei confronti di Franklin e spesso aggressivo. Questa caratterizzazione è confermata da un numero inquietante di resoconti presenti nelle biografie e nei profili. La relazione tumultuosa terminò nel 1969. Secondo il biografo Mark Bego, dopo quella data i due si parlarono solo due volte.

Il produttore Jerry Wexler non ha soprannominato Franklin “la Regina del Soul”.

Mentre Franklin raggiunge la celebrità in Respect, il produttore della Atlantic Records Jerry Wexler si presenta davanti a una schiera di telecamere e la dichiara “la Regina del Soul”. La scena suggerisce che sia stato lui a coniare l’iconico titolo onorifico, ma in realtà il titolo è stato coniato da una coppia di disc jockey di Chicago. Quando Franklin iniziò il suo concerto al Regal Theater nell’aprile del 1967, i DJ Pervis “the Blues Man” Spann ed E. Rodney Jones salirono sul palco per inscenare una finta incoronazione della “Regina del Soul”, completa di corona tempestata di gioielli. “Ero felicissima ed emozionata”, avrebbe ricordato Franklin. “Da allora i giornalisti e la gente hanno iniziato a usare questo termine”.

Franklin duettò con Cissy Houston in “Ain’t No Way” e non con sua sorella Carolyn

Respect omette diverse figure chiave della vita e della carriera di Franklin. Tra queste ci sono Tom Dowd e Arif Mardin, due guru dello studio dai molti talenti, il cui lavoro di produzione, arrangiamento e ingegneria fu fondamentale per gli anni d’oro della Franklin alla Atlantic Records alla fine degli anni Sessanta. Ma forse l’assenza più evidente è quella delle Sweet Inspirations, il leggendario gruppo R&B che ha cantato come corista in molti dei successi della Franklin e in innumerevoli tour. Il gruppo era guidato da Cissy Houston (madre di Whitney), che ha prestato la sua splendida voce da contralto alla ballata di Franklin “Ain’t No Way”.

Quel momento è stato uno dei più importanti della carriera di Houston, ma nel film è la sorella di Franklin, Carolyn (che, ad essere onesti, ha scritto la canzone), a cantare l’elegante contro melodia. Vale la pena notare che Houston ha indirettamente ispirato una delle registrazioni più amate di Franklin. Durante una pausa nella sessione di registrazione di Aretha Now del 1968, le Inspirations iniziarono a scherzare su una versione di “I Say a Little Prayer” di Burt Bacharach, che era stata recentemente registrata dalla cugina di Houston, Dionne Warwick. A Franklin piacque ciò che sentì e il gruppo elaborò un arrangiamento sul momento.

Franklin non rifiutò un brano esclusivo dei Beatles, ma non ne approfittò nemmeno

Verso la fine del film, Franklin e Wexler hanno una discussione tesa su quali canzoni lei dovrebbe affrontare durante una sessione imminente. Il produttore le ricorda che i Beatles hanno inviato un demo di un nuovo brano da valutare, offrendole la possibilità di registrarlo per prima. Anche se non viene nominato nel film, il brano era il soulful e moderno inno “Let It Be”, che Franklin rifiuta a causa dei suoi presunti toni cattolici. “Sono battista”, dice indignata a Wexler nella scena. In realtà, Franklin registrò “Let It Be”, che Wexler avrebbe affermato (in modo piuttosto dubbio) essere stata scritta appositamente per lei. Ma ci volle un po’ di persuasione. “Ha resistito per oltre un anno”, ha scritto nelle sue memorie, Rhythm and the Blues.

Forse si è convinta dopo aver appreso che il nome “Mother Mary” citato nella canzone non era un riferimento biblico, ma un tributo lirico alla defunta madre di Paul McCartney, Mary. In ogni caso, la versione di Franklin finì per apparire nell’album This Girl’s Love with You nel gennaio 1970, anticipando di quasi due mesi quella dei Beatles. Ma, curiosamente, lei decise di non pubblicare il brano inedito di Lennon-McCartney come singolo, scegliendo invece un’altra cover dei Beatles per l’album, “Eleanor Rigby”.

A questo punto, i Beatles stavano diventando irrequieti. “Paul e John sapevano di avere un successo [e] si erano stancati di aspettarla”, ha detto Wexler a David Ritz. Pubblicarono la loro versione come singolo a marzo, che raggiunse rapidamente la vetta delle classifiche e segnò per sempre la canzone come loro. Wexler definì “Let It Be” di Franklin ‘magnifica’, dicendo al biografo David Ritz: “Avrebbe potuto essere un’altra delle sue canzoni più famose, ma la sua indecisione le costò cara”.

Il padre non le fece un discorso motivazionale prima di registrare il suo leggendario live set Amazing Grace

Il film culmina con Franklin che si riconnette alle sue radici musicali attraverso una serie di incendiarie esibizioni gospel alla New Temple Missionary Baptist di Los Angeles, immortalate nel suo fondamentale album live del 1972 Amazing Grace. In Respect, si tratta di una riunione sia con il suo padre celeste che con quello terreno, mentre lei e il reverendo C.L. Franklin condividono un momento commovente poco prima dell’inizio dello spettacolo. “Mi hai insegnato tutte le canzoni che canto oggi”, ammette in lacrime a suo padre. Purtroppo, questa dolce riconciliazione prima dello spettacolo non ha mai avuto luogo.

Il reverendo C.L. Franklin è arrivato il secondo giorno del concerto, giusto in tempo per registrare le sue osservazioni per il doppio disco. Secondo il direttore musicale, il reverendo James Cleveland, Franklin si era completamente dimenticata di invitare suo padre fino all’ultimo minuto. Tuttavia, dal pulpito ha rivolto alcune parole gentili a sua figlia. “Questa musica mi ha riportato indietro nel tempo, nel salotto di casa mia, quando lei aveva sei o sette anni”, disse alla congregazione. “Stavo per scoppiare in lacrime. Parlate di commozione, ma non solo perché Aretha è mia figlia: Aretha è semplicemente una cantante straordinaria”.