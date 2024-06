Ricomincio da me: tutto quello che c’è da sapere sul film con Jennifer Lopez

Troppo spesso si è soliti sentir dire che superati i quaranta si entra in una fase discendente della propria vita. Tale bugia si è diffusa fin troppo nella società, ma per fortuna vi sono alcune opere che smascherano questa falsità mostrando tutto il fascino e la forza che dai quarant’anni si può ancora disporre. Uno dei più recenti e apprezzati esempi di questo filone è Ricomincio da me, commedia del 2018 con protagonista la celebre Jennifer Lopez.

Il film, il cui titolo originale è Second Act, è diretto da Peter Segal e si colloca in mezzo ai quei film che vanno ad esaltare il potere femminile, allontanandosi però anche dai fastidiosi stereotipi del caso. In particolare, Ricomincio da me ribadisce il concetto che l’unica persona in grado di fermarci siamo noi stessi. Con la Lopez protagonista, e anche produttrice, si anima così una storia che mira a ridare dignità anche a quelle donne che, in un mondo del lavoro sempre troppo maschilista, hanno molto da dire a prescindere dalla propria età.

Tra divertimento, romanticismo e tanta emancipazione, il film non poteva che affermarsi come un grande successo. Prima di intraprendere una visione di Ricomincio da me, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Ricomincio da me

Protagonista del film è Maya Vargas, una quarantenne che lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. Per arrivare dov’è oggi, nella sua vita Maya ha dovuto compiere sin da giovanissima una serie di sacrifici. Per prima cosa si è trovata a dover rinunciare ai propri studi per iniziare a lavorare e sostenere la propria famiglia, mentre all’età di diciassette anni è diventata madre di una bambina. Ora Maya sembra però aver raggiunto una stabilità nella sua vita, anche grazie al compagno Trey, ed è in procinto di ricevere una promozione particolarmente importante sul luogo di lavoro.

Con suo stupore, però, le viene invece preferito un collega maschio. Il motivo è che questi ha dei titoli di studio di cui lei non dispone, cosa che di fatto la squalifica dall’ottenere posizioni amministrative di maggior rilievo. Per cercare di risollevarle il morale, i suoi amici le realizzano un profilo social dove risulta laureata e ricca di competenze. Così facendo, Maya ottiene un ottimo lavoro presso una prestigiosa azienda. Pur se inizialmente riluttante, data la bugia su cui si regge il tutto, finirà con il decidere di sfruttare la cosa a proprio vantagio per dimostrare quanto realmente lei valga, titoli o non titoli.

Il cast del film

Come anticipato, ad interpretare il ruolo della protagonista Maya Vargas vi è l’attrice Jennifer Lopez, che interessatasi al ruolo è riuscita ad ottenerlo soffiandolo a Julia Roberts, l’altra attrice considerata dai produttori. Ad interpretare la versione adolescente di Maya vi è invece la giovane Brianda Agramonte. Nei panni del compagno di lei, Trey, si ritrova invece l’attore Milo Ventimiglia, noto in particolare per il ruolo di Jack Pearson nella pluripremiata serie This Is Us.

Vanessa Hudgens, celebre in particolare per la trilogia di High School Musical, interpreta qui il ruolo di Zoe, la rivale sul lavoro di Maya. Leah Remini interpreta invece Joan, la migliore amica di Maya. Quest’ultima è realmente un’amica stretta della Lopez e ciò ha permesso loro di portare sul grande schermo la sintonia che le lega. Treat Williams, noto per la serie Chesapeake Shores, compare invece nei panni di Anderson Clarke, direttore dell’azienda Franklin & Clarke, specializzata in cosmetici, dove Maya ottiene il suo nuovo lavoro.

Come finisce Ricomincio da me?

Nel finale del film, Maya riesce ad ottenere gli elogi del suo nuovo capo, che vuole ora assumerla in pianta stabile. Consapevole che è giunto il momento di rivelare la verità, Maya comunica di aver mentito sul curriculum soltanto perché sentiva giusto avere una seconda possibilità dalla vita. Tutti la perdonano, ad eccezione di Zoe, che nel frattempo ha scoperto essere sua figlia. La giovane decide di tornare a Londra per riprendere la scuola d’arte abbandonata a suo tempo e una volta diplomatasi torna negli Stati Uniti per concedere a sua madre una seconda possibilità.

Il trailer di Ricomincio da me e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Ricomincio da me è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Infinity+, Apple TV, Now e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 18 giugno alle ore 21:20 sul canale Canale 5.