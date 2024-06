Blade II: trama, cast e sequel del film con Wesley Snipes

Diversi anni prima che il Marvel Cinematic Universe diventasse una realtà consolidata, alcuni dei suoi supereroi già calcavano autonomamente il grande schermo. Tra questi si annoverano Spider-Man, X-Men, Fantastici 4 e Blade, arrivato al cinema nel 1998. Diretto da Stephen Norrington, quest’ultimo si afferma come un avvincente film di carattere horror, con il protagonista impegnato nello scontro con una potente e malvagia razza di vampiri. Nel 2002 è poi arrivato il sequel Blade II, diretto da Guillermo del Toro.

I produttori decisero infatti di affidare la regia a del Toro in quanto attratti dal suo potenziale visionario. Il regista messicano – oggi celebre per La forma dell’acqua e Hellboy – aveva infatti acquistato una buona popolarità grazie a Cronos e Mimic, e la sua capacità di fondere il genere fantastico con quello dell’orrore risultò essere perfettamente in linea con il film che i produttori avevano intenzione di realizzare.



Al momento della sua uscita in sala, anche questo sequel si dimostrò un grande successo ed è oggi ricordato come il film migliore della trilogia. Tale riscontro spinse infatti i produttori a realizzare un sequel, convincendo anche i Marvel Studios a dar vita ad altri film basati sui suoi supereroi. Blade fu dunque da questo punto di vista un precursore, che a suo modo contribuì a gettare le basi per il grande impero cinematografico che oggi tutti conosciamo.

La trama di Blade II

La storia del primo film si apre sulla ricerca di Blade del suo mentore Abraham Whistler. Blade ha infatti scoperto che l’uomo non è morto come credeva, bensì è tenuto prigioniero in Repubblica Ceca. Ignaro del perché si trovi lì, il letale cacciatore si reca sul luogo per salvarlo e tentare di riportarlo ad uno stato di umanità. La sua intrusione nel territorio nemico, però, scatena l’ira del malvagio Jared Normak. Vampiro estremamente potente, questi sta sviluppando un virus in grado di trasformare chiunque in un vorace succhia sangue dall’aspetto particolarmente simile ai vampiri delle antiche leggende.

Fronteggiarlo da solo sembra per Blade una missione impossibile, ma per sua fortuna si porranno dalla sua parte anche un gruppo di sei vampiri, eletti dal Consiglio come i migliori della loro specie. Cacciatore e vampiri dovranno così unire le forze per sconfiggere un nemico comune e particolarmente potente, che potrebbe con il suo virus portare ad un’estinzione di massa di umani e vampiri così come si presentano oggi. L’alleanza però non è certamente facile da digerire, e la poca fiducia reciproca potrebbe essere la causa di fallimento.

Il cast del film

L’attore Wesley Snipes torna per la seconda volta nei panni del cacciatore di vampiri Blade. L’interprete si era affermato negli anni precedenti grazie a diversi titoli d’azione, dove sfoggiava le sue abilità con le arti marziali. Anche per questo sequel, dunque, egli richiese un tipo di azione tipica delle pellicole di Hong Kong, da lui molto amate. Blade II è poi diventato il suo preferito della trilogia. Durante le riprese del film, però, Snipes era al lavoro anche su altri due film e pertanto per le scene dove non è necessario che compaia il suo volto si utilizzò una controfigura.

Nel film si ritrova poi nuovamente anche l’attore Kris Kristofferson. Noto per i suoi numerosi film di successo, egli recita qui nei panni del mentore di Blade, Abraham Whistler. Accanto a lui si ritrova poi l’attore Luke Goss nei panni del malvagio vampiro noto come Jared Nomak. Divenuto estremamente celebre proprio grazie a tale personaggio, Goss si allenò per circa dieci settimane in discipline come boxe, karate e combattimento corpo a corpo. Ciò gli permise di raggiungere la forma fisica richiesta e necessaria a rendere ancor più minaccioso il suo vampiro.

Nel ruolo dei vampiri alleati di Blade si ritrovano invece attori come Thomas Kretschmann nei panni di Eli Damaskinos, Leonor Varela in quelli di Nyssa Damaskinos, e il celebre Donnie Yen in quelli di Snowman. Tra gli altri vampiri alleati si ritrova anche l’attore Ron Perlman. Qui nel ruolo di Dieter Reinhardt, Perlman è noto per essere un frequente collaboratore di del Toro, avendo per lui interpretato anche il supereroe Hellboy. Infine, Norman Reedus, celebre per la serie The Walking Dead, è Scud, nuovo aiutante di Blade.

Il sequel e il reboot di Blade II



Dato il grande successo del film, i produttori decisero da subito di portare avanti la storia di Blade al cinema facendone una trilogia. A questo secondo film seguì così il terzo ed ultimo, uscito nel 2004 con il titolo di Blade: Trinity. Al film si aggiungono noti interpreti come Jessica Biel, Natasha Lyonne e Ryan Reynolds. Tale capitolo concluse così le avventure di Blade al cinema, confermandosi a sua volta come un buon successo economico. L’attore protagonista ha però più volte espresso il desiderio di tornare nuovamente nei panni del cacciatore di vampiri, per esplorare nuovi aspetti della sua storia. A lungo si è parlato di un possibile quarto capitolo, mai concretizzatosi.

Ad oggi un nuovo film dedicato a Blade è effettivamente in programma, ma si tratta di un reboot dove ad interpretare il personaggio sarà il premio Oscar Mahershala Ali. Questo progetto, però, sin dal suo annuncio è stato tormentato da problemi di produzione, passando attraverso una serie di registi e scrittori. Si vocifera che Ali fosse insodisfatto dalle prime versioni della sceneggiatura e che abbia richiesto approfondite riscritture. Ad oggi non è noto quando inizieranno le riprese, anche se dovrebbero avere luogo entro la fine dell’anno.

Il trailer di Blade II e dove vedere il film streaming e in TV

Per gli appassionati del film è possibile fruire di questo grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Blade II è infatti disponibile nel catalogo di Google Play e Amazon Prime Video. Per vederlo, basterà sottoscrivere un abbonamento generale o noleggiare il singolo film. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 18 giugno alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.