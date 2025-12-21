Super 8, la spiegazione del finale nel dettaglio

Super 8 è un film diretto da J. J. Abrams e prodotto da Steven Spielberg. A distanza di quasi dieci anni, se amate Stranger Things e vi manca l’atmosfera della serie, potreste guardare Super 8 e tornare indietro agli anni ’80, con personaggi fantastici interpretati da bambini che corrono in bicicletta per la loro piccola città e risolvono strani avvenimenti con adulti misteriosamente all’oscuro di gran parte di essi. Con il ritorno in auge di tutto ciò che riguarda gli anni ’80 negli ultimi anni – nella musica, nei ritmi disco, nella moda e negli spettacoli – ha senso dare un’altra possibilità a Super 8. Ecco la trama e il finale di Super 8 spiegati; attenzione agli spoiler.

Super 8: la trama spiegata

J. J. Abrams e Steven Spielberg volevano ricreare il fascino degli anni ’70 e ’80, quando le cose erano molto più semplici. Quando la musica portatile stava ancora prendendo forma nel walkman. Un video amatoriale era prezioso perché era girato su una pellicola da 8 mm che doveva essere sviluppata, e il tempo minimo per lo sviluppo era di 3 giorni.

Quando gli incontri tra amici avvenivano in luoghi reali, senza milioni di messaggi e telefonate per organizzarli. Quando era il tempo di Blondie, della disco music e dei Ramones, che indossavano i colori vivaci e le strisce tipici di quell’epoca. Tutto questo con un thriller e una suspense che si sviluppano sullo sfondo. Avendo apprezzato così tanti film e serie TV di Abrams, questo film è arrivato con molte aspettative.

I ragazzi protagonisti

Super 8 inizia a Lillian, una piccola città degli Stati Uniti. Sono passati quattro mesi dalla morte della madre di Joe in un incidente in fabbrica. Il dodicenne Joe Lamb sta aiutando Charles Kaznyk a realizzare un cortometraggio di 8 mm sugli zombie, “The case”, per partecipare a un concorso in un festival cinematografico. Un’epoca in cui i film sugli zombie non erano ancora stati sfruttati fino alla nausea! Vediamo i preparativi per la scena successiva. Gli altri ragazzi che recitano nel film sono Cary, un allegro piromane, sempre di buon umore. Martin, che interpreta il protagonista, il detective Hathaway, è un nerd, solitamente preoccupato e nervoso, ma l’unico con l’altezza e l’andatura di un adulto. Preston, che è preoccupato per l’ossessione di Cary di far saltare in aria le cose. Joe è responsabile degli oggetti di scena, del trucco e dei modelli del film. Avendo già girato alcune scene e un eccellente omicidio di zombie con Cary, Charles vuole aggiungere più profondità al film introducendo nella trama la moglie del detective Hathaway, Alice Dainard.

Alice è la figlia di Louis Dainard, che non va d’accordo con il padre di Joe, il vice sceriffo Jackson Lamb. Non ci viene detto se abbiano avuto problemi in precedenza, ma la morte della madre di Joe alla fabbrica, che aveva sostituito Louis Dainard nel suo turno, sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il disastro ferroviario

Tutti i ragazzi vanno alla stazione ferroviaria con l’auto dei Dainard per girare una nuova scena. Alice organizza una brillante prova con il detective Hathaway, ma proprio in quel momento Charles nota l’arrivo del treno e li esorta a prepararsi per girare la scena vera e propria perché… “Il valore della produzione!”. Quello che segue è forse l’incidente più ricco di azione, con innumerevoli rischi di morte per i ragazzi.

Il treno deraglia a causa di un’auto sui binari e come deraglia! Carri merci che volano in aria, fuoco ovunque, oggetti che cadono dal cielo tutt’intorno ai ragazzi, stazioni ferroviarie distrutte, tutto un terribile disastro. Una volta che le cose smettono di volare, i ragazzi si ritrovano miracolosamente salvi, così come la loro auto (wow!). Ma notano anche numerosi cubi bianchi sparsi nella zona che il treno stava trasportando. Joe raccoglie uno dei cubi per la sua collezione di modellini. Trovano l’auto che ha fatto deragliare il treno e si rendono conto che il loro insegnante di scienze, il dottor Woodward, che era alla guida, è gravemente ferito ma in qualche modo ancora vivo! Egli avverte i ragazzi di non parlare mai di ciò che hanno visto quella notte, altrimenti moriranno tutti. I ragazzi riescono a scappare appena in tempo prima dell’arrivo del personale dell’aeronautica militare per mettere al sicuro tutto ciò che era sul treno. I ragazzi non sanno che la loro macchina fotografica ha catturato la prova più importante di ciò che c’era sul treno. Questa scena emozionante apre la strada a una trama promettente. Una trama che si spera JJ Abrams e Steven Spielberg porteranno avanti.

Lo spettacolo deve continuare

Nonostante l’affluenza della sera precedente, i ragazzi utilizzano il “valore di produzione” offerto dal relitto del treno e dalla casa del dottor Woodward perquisita dai militari come sfondo per girare altre due scene.

I preparativi e il trucco per queste scene aiutano Alice e Joe a conoscersi meglio; tra loro nasce un’amicizia spontanea e una buona intesa, come se si conoscessero da molto tempo. Alice ha modo di vedere tutti i modellini che Joe costruisce meticolosamente. Capisce anche perché Joe porta sempre con sé la collana che apparteneva a sua madre, che lei aveva indossato dalla sua nascita fino alla sua morte.

Una sera, lo sceriffo della città fa un salto al negozio della stazione di servizio. Definisce il nuovo Walkman di Breen, il commesso del minimarket, “una china pericolosa”, i ragazzi che vanno in giro con il proprio stereo… ops, oggi non possiamo più fare a meno della nostra intera collezione musicale nemmeno per un minuto, signor Sceriffo degli anni ’80. Quando si volta per andarsene dopo aver fatto benzina, inizia a sentire strani rumori. Tutti i cani del quartiere scappano, la radio della polizia emette interferenze, bidoni della spazzatura di metallo cadono fragorosamente e una forte raffica di vento lo trascina via al ritmo della musica di “Heart of Glass” dei Blondie che suona a tutto volume nel Walkman di Breen.

L’alieno

Breen si gira e vede un’auto distrutta senza lo sceriffo e esce per indagare (cattiva idea!). Abbiamo il primo assaggio della creatura/mostro nel riflesso della macchia d’olio proprio prima che attacchi Breen. Una scena emozionante che trasmette l’essenza della creatura, la sua potenza e la sua forza senza rivelarla. Una scena di suspense da film sui mostri ben realizzata. Il giorno dopo, si verifica un altro incidente simile, in cui un operaio è fuori a sostituire un miglio di rame mancante sui pali che è misteriosamente scomparso. Da un punto di osservazione elevato, assiste al simbolico calpestio degli alberi, con il pericolo che si avvicina sempre più a lui, e scompare dalla sua piattaforma aerea/camion con cestello. Un’altra scena con l’anticipazione dell’avvicinarsi di un mostro. Uno che il pubblico è curioso di vedere, conoscere e incontrare.

L’esercito

Il colonnello Nelec e l’esercito sono stati molto riservati. Non divulgano alcuna informazione alla polizia locale di Lillian, causando alcuni scontri verbali tra il vice sceriffo Jack Lamb e Nelec. Nel frattempo, con lo sceriffo scomparso, tutte le denunce arrivano al vice sceriffo Jack Lamb riguardo a parti di motori mancanti, microonde mancanti, persone scomparse e cani fuggiti, con l’esercito che ora entra a Lillian alla ricerca di qualcosa. Jack si imbatte per caso nel canale (di un residente) su cui comunica l’aviazione e sente per caso che stanno pianificando un’operazione chiamata “Walking distance”.

Quando Jack Lamb incontra il colonnello Nelec per ottenere delle risposte, viene arrestato dai militari senza alcun preavviso. Nelec tiene il dottor Woodward nello stesso campo militare e continua a cercare di estorcergli informazioni sul suo vecchio materiale di ricerca e su cosa sa della creatura. Il dottor Woodward capisce che sta per essere ucciso e le sue ultime parole sono: “Lui è in me, come io sono in lui. Quindi, quando lo vedrete, e sono sicuro che lo vedrete, anch’io vi guarderò”.

A questo punto, quello che avrebbe potuto essere un film eccellente prende una piega diversa. Anche se gli eventi successivi e le scene emozionanti sono fantastici, il loro impatto finale e le conseguenze sulla trama generale iniziano a diluirsi.

Il rapimento di Alice

Vediamo Alice che viene catturata dalla creatura, mentre Louis Dainard assiste alla scena dallo specchietto retrovisore della sua auto dopo aver avuto un incidente. I due discutono su dove sia andata Alice, che era a casa di Joe. La mattina seguente, Charles e Joe recuperano il rullino sviluppato durante l’incidente ferroviario per vedere se ci sono riprese utilizzabili. Guardano il filmato e si rendono conto che la loro telecamera ha ripreso la creatura dal treno e rimangono scioccati nel vederla, qualcosa che sembra un enorme ragno che si muove lateralmente dalla telecamera rotta e caduta.

Brucialo

L’allarme di emergenza della città suona e Lilian viene evacuata in un centro vicino a causa di un incendio. Un incendio boschivo creato dall’Air Force nell’ambito dell’operazione “Walking Distance”, ma ovviamente nessuno dei residenti lo sa. Tutti i residenti vengono evacuati in una struttura militare e la città viene isolata. Al centro di evacuazione, mentre Joe cerca suo padre, trova Louis Dainard ferito e drogato, che gli dice che Alice è stata rapita dal mostro, ma nessuno gli crede.

Il retroscena del dottor Woodward

Joe e gli altri ragazzi fuggono dal centro di evacuazione con Donny nella sua auto. Vogliono trovare qualche indizio nel materiale di ricerca del dottor Woodward, che immaginano si trovi nella sua roulotte parcheggiata in modo permanente nel parcheggio della loro scuola. Quando raggiungono la scuola e irrompono nella roulotte, trovano molto materiale, tra cui molte bobine video e nastri. Usando un proiettore, iniziano a guardare vecchi nastri video in bianco e nero del 1958 con l’audio registrato separatamente dalla base aerea di Nellis, dove il dottor Woodward è stato congedato con disonore nel 1963.

Super 8: Il retroscena dell’alieno

Nel nastro contrassegnato come l’incidente del 1958, si rendono conto che la creatura è una specie aliena più sofisticata degli esseri umani. L’alieno vive principalmente sottoterra; voleva solo ricostruire la sua nave, una nave fatta di cubi bianchi di una lega complessa che cambia forma. Ma durante tutto il tempo in cui è stato tenuto prigioniero dall’Air Force e dal colonnello Nelec, l’alieno è stato trattato senza compassione né rispetto da quando è precipitato nel 1958. È stato sottoposto a esperimenti e torturato. Il dottor Woodward pensa che l’alieno non sia venuto sulla Terra per fare del male o odiare gli esseri umani. Col passare del tempo, l’Alieno inizia a odiare gli esseri umani e diventa un nemico a causa del dolore che gli è stato inflitto.

Il dottor Woodward lo sapeva perché l’Alieno era entrato in contatto con lui una volta mentre cercava di nutrirlo. L’Alieno lo aveva afferrato e aveva creato un legame psichico tra i due, motivo per cui Woodward era in grado di capire l’Alieno. Non lo dimenticò mai, anche dopo essere stato espulso dalla base aerea di Nellis. Guardando il filmato e ascoltando l’audio, i ragazzi capiscono che il dottor Woodward stava cercando di aiutare l’alieno a fuggire e a ricostruire l’astronave. Joe si rende conto che quando era al cimitero vicino alla tomba di sua madre, ha visto qualcuno scavare attraverso la finestra del capanno, e che potrebbe essere stato l’alieno, dato che è una specie sotterranea. A quel punto, arrivano i militari insieme a Nelec e portano via i ragazzi e il materiale di ricerca del dottor Woodward, mentre Donny viene lapidato nell’auto fuori e guarda l’autobus dell’esercito che parte con i ragazzi.

Accidenti, un ragno!

Durante il viaggio di ritorno, i militari e i ragazzi rinchiusi nell’autobus vengono attaccati dall’Alieno. Per la prima volta, vediamo come è realmente l’Alieno: una gigantesca creatura simile a un ragno che attacca l’autobus. In questa scena intensa, la creatura ribalta l’autobus e uccide gli uomini fino a quando rimane solo Nelec. I bambini sul retro dell’autobus cercano disperatamente di uscire attraverso il tetto di vetro. Nelec combatte l’Alieno con una mitragliatrice. L’Alieno si prende il suo tempo per provocare Nelec, riconoscendo chiaramente la loro inimicizia. Nel frattempo, i bambini riescono a scendere dall’autobus. L’alieno uccide Nelec e lascia la scena. Donny riesce in qualche modo a guidare l’auto e ad arrivare dove si trova l’autobus ribaltato.

Più in profondità nel sottosuolo

I ragazzi tornano in città e si rendono conto che i carri armati dell’esercito sono tutti fuori controllo e sparano all’impazzata, così come tutte le altre armi. In mezzo ai carri armati fuori controllo che seminano il panico, cercano di raggiungere a piedi il cimitero per trovare l’ingresso al sottosuolo. Solo Joe e Cary ce la fanno, perché Martin si ferisce e Charles rimane con lui. Si rendono conto che c’è un vasto percorso sotterraneo scavato attraverso il capanno. Usando le stelle filanti che Cary porta sempre con sé, raggiungono il cuore dei tunnel e trovano un enorme assemblaggio di una sorta di macchina o apparato con molte persone appese a testa in giù in ragnatele/bozzoli.

Vedono l’Alieno che sta mangiando qualcuno, ma fortunatamente vedono anche Alice appesa a testa in giù dall’altra parte, sperando che sia viva. Mentre l’Alieno è distratto, Cary fa esplodere dei petardi e scappa, mentre Joe va dall’altra parte, tira giù Alice e la sveglia. Svegliano lo sceriffo e un’altra signora con i bigodini e cercano di scappare, ma dopo aver corso in tondo, si imbattono in Cary e, purtroppo, anche nell’Alieno. L’Alieno uccide la signora con i bigodini e lo sceriffo. Joe cerca di affrontarlo e gli chiede di andarsene, ma l’Alieno lo solleva. Joe spiega all’Alieno che sa che accadono cose brutte, ma che può comunque vivere. C’è un momento di auto-riflessione e comprensione grazie al legame psichico formatosi dal contatto con l’Alieno.

Il Finale di Super 8: Partenza su un’astronave

L’Alieno apre completamente gli occhi per vedere Joe e, contemporaneamente, la macchina che stava costruendo si accende. L’Alieno mette giù Joe e torna alla sua macchina. Vediamo poi i bambini tornare in superficie e la macchina che l’Alieno stava costruendo accende un enorme campo elettromagnetico intorno al serbatoio dell’acqua della città. Comincia ad attirare oggetti metallici verso il serbatoio dell’acqua, insieme ad auto, pistole e milioni di cubi bianchi che vengono trascinati fuori dai rimorchi.

Questi iniziano a trasformarsi nella forma di un’astronave. Entrambi i padri dei bambini raggiungono il luogo dopo che Jack Lamb fugge dal campo militare e apprende al campo di evacuazione che suo figlio e gli altri bambini sono andati a salvare Alice da una creatura simile a un ragno. Jack e Louis fanno pace mentre si dirigono verso la città. Sono felici di vedere i bambini al sicuro. Mentre Jack abbraccia suo figlio Joe, l’alieno entra nell’astronave. Tra gli ultimi oggetti estratti c’è il medaglione della madre di Joe con una foto di lui e sua madre. Joe decide di lasciarlo andare. Quando si unisce agli altri oggetti sul serbatoio dell’acqua, tutto si smaterializza (forse alimentando in qualche modo la nave?), lasciando solo l’acqua a scendere a cascata. L’astronave aliena si accende e lascia il pianeta.

