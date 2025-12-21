Sarah Paulson irriconoscibile come serial killer in Monster 4: le nuove immagini dal set

Le prime immagini dal set di Monster – stagione 4 rivelano una Sarah Paulson completamente trasformata, al punto da risultare irriconoscibile nel ruolo di una delle serial killer più famigerate degli Stati Uniti. Dopo aver dedicato la terza stagione ai crimini di Ed Gein, i nuovi episodi della serie true-crime targata Netflix metteranno al centro Lizzie Borden, ma le foto confermano che Paulson interpreterà la killer Aileen Wuornos.

Le immagini, condivise in esclusiva da Entertainment Tonight, mostrano Paulson con capelli biondo chiaro, sopracciglia schiarite e un outfit semplice composto da canottiera bianca e vestaglia bordeaux. È un look estremamente diverso da quello cui il pubblico è abituato, e segna una delle trasformazioni più radicali dell’attrice.

Clicca qui per vedere le foto dal set di Monster 4 con Sarah Paulson.

Come si inserisce Aileen Wuornos nella storia di Lizzie Borden?

La scelta di includere Wuornos nella stagione dedicata a Lizzie Borden — accusata dell’omicidio dei genitori nel 1892 — apre interrogativi sulla struttura narrativa. I crimini di Wuornos risalgono infatti al 1989-1990, quasi un secolo dopo il caso Borden.

Condannata per l’uccisione di sei uomini in Florida mentre lavorava come sex worker, Wuornos fu giustiziata nel 2002. La sua storia è già stata portata al cinema nel celebre Monster (2003), che valse a Charlize Theron un Oscar per la sua interpretazione.

Per ora non è chiaro se Paulson apparirà in flashforward, in una storyline parallela o in una rielaborazione tematica più ampia, ma la sua presenza suggerisce che la stagione potrebbe collegare più casi celebri o esplorare diverse incarnazioni della figura della “donna assassina” nell’immaginario americano.

Una stagione che arriva dopo un capitolo molto criticato

La quarta stagione arriva dopo la tiepida accoglienza di Monster 3: The Ed Gein Story, che ha ottenuto solo il 22% su Rotten Tomatoes, con accuse di sensazionalismo e sfruttamento dei casi reali — critiche già rivolte alle precedenti stagioni della serie.

Con Paulson nel cast, la nuova stagione punta chiaramente a una ripresa qualitativa, affidandosi a un’interprete amatissima grazie a lavori come American Horror Story, 12 anni schiavo, Glass, Ratched, Run e The Bear.

Cast e uscita prevista

In Monster 4 troveremo:

Ella Beatty nel ruolo di Lizzie Borden

Charlie Hunnam , di ritorno nella serie, stavolta come Andrew Borden

Vicky Krieps

Bridget Sullivan

Rebecca Hall

Billie Lourd

Non esiste ancora una data ufficiale di uscita, ma con le riprese attualmente in corso, la stagione è attesa su Netflix nel 2026, probabilmente tra l’estate e l’autunno.