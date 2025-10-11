Ti vorrei come mia figlia, la spiegazione del finale

Eccoci di nuovo qui, con un’altra uscita Lifetime. Questo film si intitola Ti vorrei come mia figlia (The Replacement Daughter) e ha tutto ciò che ci si aspetta da un thriller Lifetime: una protagonista ingenua, personaggi stereotipati e un cattivo assolutamente stupido che alla fine viene arrestato. Ma come sempre, è molto guardabile in un modo “così brutto da essere bello”. Questa è la vita!

Cosa succede nel film?

Jessica, studentessa con il massimo dei voti, è in attesa di una borsa di studio completa dalla prestigiosa Stelford University. Ne ha assolutamente bisogno, poiché la sua situazione finanziaria non è delle migliori. La madre di Jessica, Liza, gestisce un salone di bellezza. La sua attività non va particolarmente bene e a peggiorare le cose c’è il proprietario dell’immobile, Ray, che minaccia costantemente Liza di sfrattarla. Non si sa molto della vita scolastica di Jessica, tranne che ha una migliore amica molto solidale, Vanessa, e un compagno di classe, Shane, che continua a guardarla in modo strano.

Cosa succede a Liza?

Seguendo la formula classica della maggior parte dei film Lifetime, Liza subisce un terribile incidente e finisce in coma. La sua amica e socia Helen si assicura che Jessica sia accudita, ma presto un misterioso sconosciuto attacca e uccide Helen. Questo offre a Eva, una ricca cliente di Liza, l’occasione per intervenire come tutrice di Jessica, dato che ha diciassette anni, cioè è ancora minorenne. Jessica sembra un po’ preoccupata per l’intervento di Eva, ma non c’è motivo per cui non debba fidarsi di questa donna e della sua generosità. Eva promette anche a Jessica di aiutarla finanziariamente con la sua istruzione, il che dimostra solo quanto questa persona sia una perla rara. Ma non fatevi ingannare, questo è un thriller Lifetime e nulla è come sembra.

Qual è il piano di Eva?

La cosa migliore di qualsiasi film Lifetime è decifrare ciò che è “sbagliato” in ciò che sembra normale. Si sa per certo che c’è qualcosa che non va in qualcuno, ed è divertente cercare di indovinare di cosa si tratta. In Ti vorrei come mia figlia (The Replacement Daughter), è ovviamente Eva a non essere ciò che sembra. Il titolo del film è fin troppo ovvio e svela la trama. Nel momento in cui Eva menziona sua figlia Sarah, che apparentemente sta viaggiando in Europa durante il suo anno sabbatico, ci si rende conto che sta mentendo. Sarah è ovviamente morta, e ciò che Eva vuole fondamentalmente fare è sostituire Jessica con Sarah, per quanto assurdo possa sembrare. C’è però un intoppo: Sarah e Jessica sono molto simili fisicamente. E perché? Perché entrambe sono in realtà figlie di Liza. È perfettamente logico che Liza abbia dato in adozione una delle sue figlie, data la sua difficile situazione finanziaria. È così che Sarah è finita con Eva, che desiderava disperatamente avere un figlio ma non poteva averne. Sarah è diventata il mondo di Eva fino a quando il destino non ha preso una brutta piega e lei è morta di cancro. Anche il marito di Eva, un uomo d’affari, è morto poco dopo per un infarto, lasciandola sola al mondo. Tuttavia, questo chiaramente non giustifica le sue azioni: stringere amicizia con Liza con il pretesto di essere una cliente, per poi assumere un fallito per ucciderla. E quel fallito non è altro che il padre giocatore d’azzardo di Shane, che ha mandato all’aria il lavoro. Ha provato di nuovo all’ospedale, ma anche questo tentativo è fallito. Shane, tuttavia, non fa parte delle attività losche di suo padre. È riuscito a imbattersi nella foto di Sarah, che lo ha lasciato perplesso perché la ragazza morta assomigliava proprio alla sua compagna di classe, Jessica.

Cosa succede a Jessica alla fine?

Grazie all’avvertimento di Shane, Jessica affronta Eva riguardo a Sarah. Ma Eva ribalta la situazione raccontando a Jessica l’intera storia con tono piuttosto comprensivo. Per non parlare del fatto che omette la parte in cui è lei la mente dietro l’incidente di Liza e l’omicidio di Helen. Almeno per un po’, Eva riesce a presentarsi come una donna triste che voleva solo far sapere a Liza della morte di sua figlia, ma non ha avuto il coraggio di farlo.

Per un po’, Jessica stringe un legame con Eva, grazie al gelato, al pianoforte e al bowling. Le cose sarebbero andate bene per Eva se solo non avesse perseguito questo piano terribilmente imperfetto! Eva ovviamente si rifiuta di riconoscere che Jessica non è Sarah, ma solo la figlia di Liza. Quindi l’idea di sostituire Sarah con Jessica solo perché le assomiglia è decisamente stupida! Anche la signora Durant, la vecchia governante che si è presa cura di Eva fin da quando era bambina, cerca di farle capire questo. Ma Eva era destinata a fallire fin dall’inizio, dato che è una cattiva di Lifetime.

Quindi Eva fa tutto ciò che una persona sensata non dovrebbe mai fare. Quando Jessica trova il mucchio di passaporti falsi, suoi e di Eva, con nomi diversi, ne parla di nuovo con Eva. Questa volta Eva la droga (è la signora Durant a farlo, nonostante tutte le sue riserve) e la rinchiude nella stanza. Non è che Eva non avesse considerato il fatto che qualcuno avrebbe cercato Jessica, soprattutto dopo che Vanessa era venuta a casa loro in passato, in tempi più felici. Ma Eva aveva già messo in atto il suo piano e pensava che quando la polizia sarebbe venuta a cercarla, lei sarebbe stata già lontana. Questo è esattamente il tipo di cosa che farebbe un cattivo di Lifetime, ed Eva segue solo le norme. Come ci si potrebbe aspettare, Vanessa diventa sospettosa e lei e Shane alla fine capiscono cosa sta realmente succedendo. Non che Jessica abbia bisogno dell’aiuto di qualcuno, dato che dimostra di essere abbastanza forte da sconfiggere Eva.

Pensavo che le cose sarebbero finite così, ma Ti vorrei come mia figlia (The Replacement Daughter) ha un piccolo epilogo. Dopo tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare, Liza meritava di risvegliarsi dal coma. Questa è sicuramente una buona notizia per Jessica, anche se non so cosa ne sarà della sua istruzione alla Stelford ora che Eva è fuori dai giochi. Troviamo anche Eva in manicomio, vestita di arancione e che scambia il dottore per sua figlia Sarah. Povera donna, ha davvero bisogno di una terapia migliore, immagino!