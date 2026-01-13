Tremila anni di attesa: la spiegazione del finale del film

Diretto dal regista di Mad Max: Fury Road George Miller e basato su The Djinn in the Nightingale’s Eye di A.S. Byatt, il film Tremila anni di attesa offre una storia ampia e avvincente. Protagonista di questa è Alithea (Tilda Swinton), che trova un antico manufatto che libera un Djinn (Idris Elba) che racconta la sua lunga storia mentre aspetta che lei esprima i suoi desideri. Con i tanti eventi che vengono narrati e alcuni elementi volutamente lasciati in sospeso, il finale del film merita probabilmente una spiegazione, cosa che proponiamo in questo approfondimento.

I personaggi delle storie del Djinn sono realmente esistiti?

Molti dei personaggi citati dal Djinn nelle sue storie in Tremila anni di attesa sono realmente esistiti. La maggior parte di essi erano personaggi storici reali dell’epoca dell’Impero Ottomano. Mustafa era un principe ottomano del XVI secolo ed erede di suo padre, il sultano Solimano, che ordinò la sua esecuzione. Tuttavia, ciò non avvenne a causa del desiderio di un Djinn, ma a causa dei dissidi tra lui e suo padre, nonché delle tensioni politiche interne alla sua famiglia.

In linea con gli eventi del film, Mustafa fu infine ucciso perché il sultano Solimano era convinto che Mustafa lo avrebbe ucciso. La sua matrigna, Hürrem, l’influente moglie del sultano Solimano, strinse alleanze per garantire che i suoi figli fossero favoriti come eredi, e Mustafa pagò il prezzo con la vita. Allo stesso modo, anche Murad IV, suo fratello Ibrahim e sua madre Kösem Sultan erano personaggi reali. Murad IV fu sultano dell’Impero Ottomano nel XVII secolo.

Era famoso per aver ripristinato il potere dell’impero e per la sua brutalità in battaglia. Kösem fu reggente fino a quando Murad non prese il controllo del trono. Dopo la morte di Murad, Ibrahim, che era stato tenuto in una parte recintata del palazzo come potenziale successore, divenne effettivamente sultano. Infine, il re Salomone fu un personaggio storico importante e, sebbene l’esistenza della regina di Saba sia controversa, essa è una figura chiave nel giudaismo, nell’islam e nel cristianesimo.

Perché Alithea si innamora del Djinn?

Alithea ama le storie e il raccontare storie. Anche se è stata sposata una volta, Alithea è, per sua definizione, una creatura solitaria per natura. Avendo trascorso molto tempo da sola, senza instaurare relazioni profonde con gli altri, Alithea non comprende appieno le emozioni e l’amore. Alithea non prende nemmeno molto sul serio la storia della sua vita, raccontandone i dettagli al Djinn piuttosto rapidamente, senza assaporarla o approfondire le emozioni che potrebbe aver provato nel corso degli anni.

Tuttavia, trova emozioni e amore nelle storie che legge e ascolta. Attraverso la narrazione, Alithea comprende ciò che non sempre prova, anche se il personaggio di Idris Elba sostiene che tutti hanno un desiderio, anche quando non ne sono consapevoli. Il Djinn aiuta Alithea a confrontarsi con le emozioni e il concetto di amore. Forse perché il Djinn è un narratore eccezionale o perché Alithea percepisce la profondità del desiderio, del dolore e dell’amore che il Djinn provava un tempo per la regina di Saba e Zefir.

Alithea si innamora del Djinn perché riconosce che anche lui è una creatura solitaria che non sta mai con gli altri a lungo. Possono condividere la loro solitudine e viverla insieme senza essere completamente soli. Alithea potrebbe imparare di più dalle storie del Djinn, così come dal suo desiderio d’amore, poiché prova le stesse emozioni che le sfuggono in altri aspetti della sua vita.

Perché il Djinn non poteva rimanere a Londra nonostante il desiderio di Alithea

Per amore, il Djinn accompagnò Alithea a Londra, dove visse con lei per molto tempo. Mentre era lì, imparò di più sull’umanità (e su tutto ciò che aveva realizzato) dall’ultima volta che era scomparso nella sua bottiglia. Tuttavia, Londra era piena di frequenze elettromagnetiche – dai telefoni cellulari e dalle torri elettriche ai satelliti e alle onde radio – che bombardavano e disturbavano quelle del Djinn. Dopotutto, il Djinn non era umano ed era composto da particelle elettromagnetiche. Poteva sopportarne solo una certa quantità in un mondo che ronzava costantemente di tali frequenze.

Nonostante il suo desiderio, Alithea non sopportava di vederlo soffrire. Si rese anche conto che era egoista da parte sua chiedergli di restare per via di un desiderio. L’amore non era quello, e così desiderò che lui tornasse al luogo a cui apparteneva. Anche se Djinn e Alithea non potevano stare insieme in senso tradizionale, il ritorno occasionale di Djinn a Londra per vedere e trascorrere del tempo con Alithea dimostrava quanto si amassero. La loro compagnia era ora del tutto volontaria, senza i vincoli creati dai tre desideri. Lasciare Londra rese Djinn libero e rafforzò il legame già forte tra lui e Alithea.

Il Djinn ed Enzo erano reali?

All’inizio di Tremila anni di attesa, Alithea racconta al Djinn di Enzo, un essere simile a un amico immaginario che le è apparso dal suo bisogno di immaginare. Enzo, raffigurato come se fosse un ritaglio di carta, è stato scritto e disegnato da Alithea. Ma lei ha finito per credere che la sua esistenza fosse sciocca e ha bruciato tutto ciò che aveva scritto su di lui, cancellandolo per sempre dalla sua vita. Come Enzo, è possibile che il Djinn in Tremila anni di attesa non sia reale e sia semplicemente un frutto dell’immaginazione della protagonista, nato dal suo bisogno di immaginare.

Dopotutto, aveva visto vari Djinn durante il giorno e forse aveva bisogno di una storia per spiegarli. Detto questo, il Djinn era probabilmente reale perché Alithea lo aveva presentato ai suoi vicini, che potevano vedere l’antico essere. Se non fosse stato reale, il Djinn probabilmente non avrebbe avuto bisogno di indossare un cappuccio per coprire le orecchie a punta che lo tradivano. E nonostante Enzo non fosse reale, l’amico immaginario di Alithea e il Djinn hanno soddisfatto il suo desiderio di compagnia in un momento in cui ne aveva bisogno.

Perché Alithea poteva vedere il Djinn mentre gli altri non potevano

Alithea vede esseri ultraterreni in Tremila anni di attesa prima di incontrare il Djinn. Alithea vede il Djinn per la prima volta all’aeroporto e durante la sua presentazione alla conferenza. Tuttavia, lei poteva vederli mentre gli altri non potevano. L’acquisto della bottiglia decorativa suggeriva anche che lei in qualche modo percepisse il Djinn che avrebbe imparato ad amare. Le storie del Djinn confermano che coloro che hanno sangue Djinn, discendenti di un Djinn e di un essere umano, possono percepire la presenza dei Djinn (anche se non sempre riescono a vederli).

A tal fine, è possibile che Alithea fosse una discendente dei Djinn, anche se non ci sono prove evidenti che lo dimostrino. È fondamentale sottolineare che Alithea non aveva le gambe pelose, che sono sempre state un chiaro segno dell’ascendenza Djinn. Il fatto che fosse un Djinn potrebbe spiegare perché riusciva a vedere gli altri Djinn mentre gli altri non potevano. Tuttavia, l’amore di Alithea per le storie, il suo spiccato senso dell’immaginazione e la vicinanza alla tradizione dei Djinn a Istanbul sono probabilmente la ragione per cui improvvisamente riusciva a vedere e sentire la presenza dei Djinn.

Il vero significato del finale di Tremila anni di attesa

Il vero significato di Tremila anni di attesa riguarda in definitiva il potere della narrazione. Nel corso dei millenni, le persone hanno tramandato racconti che hanno insegnato lezioni morali, confortato e intrattenuto. L’umanità ha trovato un significato profondo nella narrazione e continua a farlo. Come Alithea, che è in grado di comprendere le emozioni attraverso racconti provenienti da varie culture, anche i libri, i film e i programmi televisivi possono creare empatia.

La narrazione è un modo per le persone di comprendere cose che potrebbero non far parte della loro vita quotidiana. Espande la mente, stimola l’immaginazione e crea connessioni oltre i confini e le lingue. Fondamentalmente, la narrazione commuove le persone, suscitando tristezza, rabbia, desiderio, empatia, speranza, felicità e persino amore. Il potere delle storie è importante per comprendere gli altri e la connessione che ha con il mondo e con la storia umana, come si vede in Tremila anni di attesa.