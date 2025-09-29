Vermin: la spiegazione del finale del film

Diretto da Sebastien Vanicek, il thriller francese del 2023 Vermin è forse uno dei film con le creature più “affascinanti” degli ultimi tempi. Il film presenta una specie di ragno (una certa famiglia di Sicariidae) che supera di 10 volte le sue dimensioni originali quando è minacciato dalla presenza di un predatore. L’idea di questa evoluzione è così ben rappresentata in questo film di Vanicek da generare fascino e orrore. È infatti un film horror altamente raccomandato, anche se le persone che soffrono di aracnofobia dovrebbero assolutamente evitarlo.

La trama di Vermin

Il film inizia con tre uomini che trovano qualcosa nel deserto, mentre uno di loro rimuove le pietre per vedere cosa c’è sotto. Arriva il momento in cui quell’uomo finalmente rimuove una pietra e trova un buco nel terreno. Chiama gli altri due per venire ad aiutarlo. Successivamente, iniettano del gas dall’altro lato del buco. Un ragno esce dal buco e attacca colui che lo ha trovato per primo. Più tardi, vediamo altri ragni e gli altri due ne raccolgono un paio. Poi, uno di loro uccide con la sua lama l’uomo che è stato picchiato dal ragno. Presto ci viene presentato Kaleb, che va da Ali per comprare dei gioielli.

Kaleb vuole la roba migliore, quindi Ali lo porta nel retro del suo negozio, dove raccoglie tutte le cose non registrate in vendita. Kaleb vede lo stesso ragno tra le altre creature presenti lì e decide di portarlo a casa insieme ai gioielli. Ali ricorda a Kelab che, indipendentemente dalle sue dimensioni, il ragno è velenoso, quindi deve stare molto attento. Kaleb lo trova carino perché è molto piccolo. Inoltre, ha un debole per i rettili, gli aracnidi e tutti i tipi di animali, e gli piace tenerli in casa per dare loro calore e conforto.

Come fa il ragno a liberarsi?

Kaleb torna a casa sua e si imbatte nei bambini del quartiere che portano petardi nelle loro borse. Kaleb tiene la borsa mentre li rimprovera severamente e aiuta la donna delle pulizie con le sue cose. Più tardi, incontriamo il socio in affari di Kaleb, Mathys, che è un lottatore di MMA part-time. Insieme a Kaleb, vende scarpe da ginnastica Nike ai residenti locali. Una di queste scatole di scarpe è bagnata a causa di una perdita nel tubo. Pertanto, Kaleb dice a Mathys di comprare un’altra scatola e, fino ad allora, tiene le scarpe per sé in modo che non si bagnino completamente.

Più tardi quella sera, Kaleb mette il ragno nella scatola delle scarpe e parte per la festa organizzata da Claudia. Claudia si è presa cura di Kaleb e di sua sorella Manon dopo la morte della loro madre, quindi Kaleb è molto grato alla comunità. Regala i gioielli a Claudia e quando torna nella sua stanza, non riesce a trovare il ragno nella scatola delle scarpe. Mentre Kaleb è via, il ragno si intrufola attraverso il buco nella scatola e si fa strada nella stanza.

Vediamo che tutti gli altri insetti e animali sono minacciati dalla presenza di quel ragno nella stanza di Kaleb. Gli esseri umani hanno perso da tempo la capacità di percepire la minaccia perché hanno sviluppato sistemi di sicurezza domestici che li proteggono da essa. Ma le creature selvatiche percepiscono la minaccia in modo molto più preciso di noi umani. Le altre creature selvatiche nella stanza di Kaleb hanno già capito che Kaleb ha portato la morte e ora, con il ragno fuori dalla scatola, beh, ci prepariamo al conteggio dei cadaveri.

Come fa il ragno a diventare una minaccia?

Non appena Kaleb non riesce a trovare il ragno all’interno della scatola da scarpe, teme che possa attaccare chiunque in qualsiasi momento. Cerca in ogni angolo della stanza e poi lascia la stanza per dormire sul divano per la notte. La mattina seguente, Kaleb vede che il suo vecchio amico Jordy è venuto ad aiutare Manon con le riparazioni, insieme alla sua ragazza Lila. Anche Mathys è lì per stare con loro e lavorare. Più tardi, Kaleb va a vendere le scarpe da ginnastica Nike a Toumani, che le ha ordinate in precedenza. La transazione viene conclusa e Toumani va nella sua stanza per provare le scarpe.

Quando le indossa, qualcosa lo morde e il ragno esce dalla scarpa. Toumani uccide il ragno con la scarpa e il suo cane mangia il ragno morto. Ma non è finita qui: il ragno ha già deposto milioni di uova all’interno della scarpa e tutti i piccoli ragni escono dalla scarpa. Toumani cerca di contattare Kaleb al telefono, ma lui non risponde perché è impegnato a chiedere a Jordy e agli altri di lasciare la sua stanza. Kaleb non sa ancora dove si trovi il ragno, quindi chiede a tutti di lasciare la sua stanza. Più tardi, Manon lo vede coprire il buco nella porta dall’esterno con alcuni vestiti.

Ad ogni modo, più tardi, i vicini sentono il cane di Toumani abbaiare incessantemente e Toumani non risponde alla porta. Rompono la porta e trovano Toumani morto sul pavimento. La polizia prende il controllo della scena, rassicurando tutti di non spaventarsi e chiedendo se qualcuno ha la febbre. Non sono sicuri del motivo della morte di Toumani. Ma Jordy dice di aver visto pazienti con overdose di droga in ospedale, e questo non è sicuramente il caso. Più tardi, la donna delle pulizie scopre che tutti i tunnel all’interno dell’edificio sono ricoperti di ragnatele e ragni.

Come muore Jordy?

Fino a questo momento, nessuno è sicuro di cosa stia causando tutto il trauma e la paura, ma quando Lila entra in bagno, vede qualcosa. Poiché la donna delle pulizie, senza sapere quanto siano pericolosi questi ragni, inizia a spruzzare insetticidi contro di loro, viene attaccata da uno dei ragni. Tuttavia, a causa dello spray, i ragni iniziano a muoversi qua e là e alcuni di loro riescono a entrare nel bagno di Kaleb. Lila ne vede uno e grida aiuto. Non ama molto i ragni, anzi, li teme.

Jordy cerca di afferrare il ragno, ma vedendo quanto è grande, anche lui, che non uccide gli animali, decide di ucciderlo. Tuttavia, quando rimuove l’asciugamano sotto il quale ha ucciso quello grande, compaiono numerosi ragni piccoli. Chiudono la porta del bagno e Kaleb ammette che è colpa sua, poiché è stato lui a portare quel piccolo ragno. Tuttavia, non ha idea di come siano diventati così grandi e numerosi. Decidono di lasciare l’edificio, ma Kaleb e Mathys vanno ad avvertire gli altri vicini affinché li seguano.

Uno dopo l’altro, Kaleb e Mathys trovano Claudia, mentre gli altri sono già morti o sono stati morsi dai ragni. Alla fine, quando scoprono che il cane di Toumani (che ha mangiato il ragno morto) giace senza vita sul pavimento del bagno e che un grosso ragno sta uscendo dalla sua pancia, Jordy, Kaleb, Mathys, Lila e Manon decidono di lasciare l’edificio nonostante gli ostacoli. Ma la porta principale è ricoperta di ragni giganti. Quindi, decidono di uscire dal parcheggio. Ma il vicolo davanti al parcheggio è praticamente il luogo in cui vivono i ragni.

Fortunatamente, riescono in qualche modo ad arrivare all’altra estremità del vicolo, ma la polizia non li lascia passare perché tiene la porta dall’altra parte. Quando Kaleb e gli altri non obbediscono, la polizia lancia persino delle bombe fumogene. Così sono costretti a tornare dall’altra parte e, dopo aver chiuso la porta, scoprono che Jordy non è con loro. Kaleb apre la porta e trova Jordy ricoperto di ragni, senza alcuna possibilità di salvarlo. Jordy urla mentre loro riescono in qualche modo a mettersi in salvo, nascondendosi in una stanza per pianificare un modo per uscire dall’edificio.

La spiegazione del finale di Vermin: Kaleb e gli altri riescono a uscire dall’edificio?

Dopo la morte di Jordy, gli amici rimasti decidono di andare sul tetto per cercare aiuto nel quartiere. Con l’aiuto di petardi e luci, riescono a fermare i ragni per un po’ e finiscono per raggiungere quasi la cima dell’edificio. Più tardi, Kaleb chiede scusa a Lila e, quando lei gli chiede perché abbia smesso di parlare con Jordy, lui le racconta che avevano il sogno di aprire uno zoo tutto loro. Ma quando Jordy è stato picchiato da un animale, c’è stato un malinteso che li ha allontanati.

Kaleb ha sempre pensato che Jordy avesse detto alla polizia che era lui il responsabile, ma Lila le dice che per proteggere Kaleb, Jordy ha mentito alla polizia riguardo alla ferita. Ad ogni modo, più tardi, vengono affrontati dalla polizia e, dopo aver opposto resistenza, finiscono in custodia. Kaleb vede che Mathys è già stato picchiato dal ragno e Mathys dice che troverà un modo per farli uscire, dato che non ha alcuna speranza di vedere l’esterno dell’edificio.

Mathys apre improvvisamente la porta da cui in precedenza avevano cercato di raggiungere il parcheggio. Un’enorme quantità di ragni giganti esce dalla porta e la polizia inizia a sparare contro di loro. Lila trova un’auto e, insieme a Kaleb e Manon, arriva davanti alla porta del parcheggio. Si fermano perché il più grande dei ragni si trova davanti a loro. Kaleb esce dalla porta, chiede a Lila di spegnere le luci dell’auto e vede il ragno allontanarsi senza fare alcun danno.

Kaleb apre quindi la porta di uscita e, alla fine del film, vediamo che lì ci sono le foto di tutte le persone che sono morte a causa di questo evento traumatico. La polizia non riesce a spiegare perché non sia riuscita ad arrivare prima per aiutare gli inquilini. Forse pensano che tutti siano stati colpiti. Più tardi, vediamo che l’intero edificio viene demolito. La struttura dell’edificio stesso sembra gli ocelli di un ragno ed è testimoniata da un altro edificio della stessa struttura mentre avviene la distruzione.

Kaleb è vivo o morto?

Vediamo anche la foto di Kaleb tra quelle dei morti. Ma, alla fine del film, lo vediamo seppellire una foto di lui e Jordy insieme in una scatola da scarpe nella giungla. Un piccolo ragno esce dal retro della sua giacca e, quando lui gli indica la strada per andarsene, il ragno sembra riluttante e preferisce rimanere sul suo palmo. Ma Kaleb ha smesso di tenere animali selvatici e lascia andare il ragno con un gesto che sembra dire “basta così”. Dato che non ci sono state molte notizie su questo attacco, il governo ha forse ritenuto che tutti gli occupanti dell’edificio fossero morti. Anche la polizia era riluttante a salvare le persone che si trovavano nell’edificio.

È stato a causa loro che Jordy ha dovuto morire. Se solo avessero aperto il cancello, molte vite avrebbero potuto essere salvate. Ad ogni modo, forse il mondo non sa nemmeno che tre persone sono riuscite a uscire dall’edificio quel giorno: Kaleb, Lila e Manon. In un mondo in cui la vita delle persone viene valutata in base al fatto che siano state colpite o meno da un virus sconosciuto, è meglio che quei tre rimangano morti. Perché, per quanto riguardava la comunità, non c’era nessuno a salvarli quando gridavano aiuto.