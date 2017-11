Spider-Man Homecoming: l’evento di Londra per l’uscita in homevideo

Benvenuti al ballo di Spider-Man Homecoming

Universal Pictures Home Entertainment UK ha organizzato un incredibile evento per il lancio del DVD Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD di Spider-Man Homecoming in perfetto stile “prom” nella capitale inglese. La nuova avventura dell’Uomo Ragno, con il giovane Tom Holland nei panni di Spidey, ha debuttato in home video dal 15 novembre con un’edizione da non perdere contenente: un’ora di contenuti extra, gli spassosissimi blooper, la “Guida all’Uomo Ragno”, i dietro le quinte, un percorso che lega il film al fumetto e molto altro.

Quale modo migliore per promuovere l’uscita del DVD se non quello di organizzare il tutto ispirandosi proprio alla pellicola? Ci ritroviamo così, catapultati all’interno di un vero e proprio ballo studentesco americano organizzato dentro una palestra, adibita, per un giorno, a festa. Non manca proprio nulla, partendo dal photocall all’entrata per immortalare il ricordo della serata, un banchetto con pop corn, punch (analcolico), dolci e tacos tutto ispirato a Spider-Man, il deejay e la sua playlist, palloncini e tanti incredibili gadget.

Spidey Stunts, deejay e VR Experience

Come se non bastasse, per fare le cose ancora più in grande, al centro della palestra due atleti stuntman piroettavano in aria con grazia e disinvoltura, in pieno stile Spidey Stunts, facendo sembrare le loro acrobazie una cosa semplicissima, se non fosse che dopo ti “insegnavano” in poche mosse a fare qualche salto, con il risultato di avere il collo bloccato per giorni, ma l’ego decisamente più gonfio. Fra le varie attività organizzate da Universal, la realtà virtuale è stata decisamente la più elettrizzante di tutte.

La qualità raggiunta da Playstation e la sua VR Experience è disarmante, talmente tanto realistica che muovendoti come Spider-Man nel momento in cui ti ritrovi arrampicato su una trave nel nulla, hai le gambe completamente paralizzate dalla paura di cadere di sotto! Per fortuna ti ricordi che hai un paio di occhiali e quando il gioco finisce vorresti ricominciare subito. Invece scappi dall’altro lato della palestra a fare una foto davanti un muro verde cercando una posa e una faccia credibili perché il risultato, con photoshop, sarà ritrarre te arrampicata su un grattacielo, cosa non si fa per lavoro.

Oltre alla tuta originale di Spider-Man Homecoming indossata da Tom Holland nel film da poter ammirare, un’altra spassosa attività era quella di “sfidare” il villain Avvoltoio (al quale nel film presta il volto Michael Keaton), in una specie di test di abilità. Tirare quante più freccette al cattivone ritratto in un grande cartellone nel tempo di 30 secondi per vincere un premio speciale dell’uomo ragno, che con il minor tempo in assoluto e il maggior numero di colpi andati a segno, ci siamo portati a casa con grande fierezza.

L’evento si è chiuso con una sorprendente e graditissima Goodie bags ricca di gadget da esporre in casa insieme al ricordo di una bellissima esperienza.