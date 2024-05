Gasoline Rainbow: recensione del road movie dei Ross Brothers

Gasoline Rainbow è stato presentato in anteprima durante la scorsa edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Questo film diretto da Bill Ross IV e Turner Ross fonde, fin dalle prime inquadrature, un coming of age con un documentario amatoriale in grado di raccontare la vacanza, rito di qualsiasi nuova generazione, di un gruppo di diplomati tra la fine del liceo e quello verrà. Non importa cosa succederà poi, tra proseguire gli studi o scegliere altre strade l’importante è vivere al meglio quest’ultima avventura con gli amici di sempre, senza aver ancora la consapevolezza dell’età adulta e le responsibile che ormai sono dietro l’angolo.

La trama di Gasoline Rainbow

Gasoline Rainbow dei fratelli Ross segue un gruppo di neodiplomati mentre intraprendono un viaggio verso la costa del Pacifico alla ricerca della famosa “Festa alla Fine del Mondo”. I protagonisti sono cinque amici: Tony Abuerto, Micah Bunch, Nichole Dukes, Nathaly Garcia, Makai Garza, tutti accreditati come loro stessi. I registi ci tengono a spiegarlo subito all’inizio del film con un montaggio delle loro personali tessere di riconoscimenti come studenti della Wiley High School. Tre ragazzi e due ragazze lasciano quindi la loro piccola cittadina dell’Oregon e si dirigono verso la costa del Pacifico, ammassati in un van con solo uno zaino ciascuno e un playlist che fonde vari generi musicali d’ascoltare e cantare durante il lungo viaggio che gli aspetta.

Come insegnano tutti i road movie, la strada però non sarà priva d’ostacoli, e il primo è quello di ritrovarsi, dopo una notte passata a bere e conoscere nuova gente, privi delle ruote del loro pulmino. Da qui il gruppo dopo aver sfogato tutta la rabbia nei confronti dei ladri, che sono effettivamente i giovani che gli hanno invitati alla festa della sera precedente, cammineranno per kilometri interminabili nel deserto. Arrivati ad una tipica tavola calda americana fanno amicizia con una coppia di vagabondi, di neanche vent’anni, che gli consignano di prendere un treno per continuare l’avventura.

I protagonisti quindi ascoltano i nuovi amici, in modo molto illegale, prendono al volo un treno merci che li porta direttamente a Portland dove gli aspetta, finalmente, un vero letto su cui dormire. Infatti Tony, Micah, Nichole, Nathaly, Makai vengono accolti a casa di un parente stretto di un dei tre ragazzi. Questa parte forse è quella in cui più si svelano i cinque neodiplomati che esprimono le loro paure e incertezze sul loro futuro, il pensiero comune di ogni nuova generazione pronta per diventare adulta. Il viaggio del gruppo continuerà, anche navigando su una barca, raggiungendo la metà che hanno inseguito per tutta la durata del film che si rivelerà una festa con un falò di fuoco sulla spiaggia. Alla fine però di questo racconto di formazione i giovani diplomati realizzeranno la triste realtà che da qui in poi la loro vita sarà piena solo di responsibilità ma che potranno sempre contare sulla loro forte e profonda amicizia.

Un vero spaccato della Generazione Z

Girato in quello che è diventato il tipico stile dei Ross Brothers, con fotocamera del cellulare e filmati amatoriali come in un documentario, di una versione inedita della voglia di viaggiare d’oggi degli adolescenti. La mancanza di una sceneggiatura si vede, ma questa è un aspetto vincente che lascia spazio al cast, alle prime prove attoriali, per colmare le lacune e creando un ritratto così più autentico della gioventù contemporanea della Gen Z.

I cinque sono infatti figli di quella profonda provincia americana dove le scelte sono poche, ancora adesso, come le possibilità per borse di studio e frequentare università o una famiglia benestante ancora molti optano per l’esercito inconsapevoli di quello che gli aspetta. Questa opzione è quella che ricorre nei pensieri dell’unico maschio bianco del quintetto che non sa cosa fare e sceglie la svolta più facile in una nazione guerrafondaia. Per fortuna la coppia di registi non si sofferma solo su questo aspetto, ma mostra quanto la Generazione Z è fluida e capace d’accetarsi, si mostra benissimo nelle scene girate sulla barca dove anche i ragazzi si truccano come quando vai ad un Pride.

Per concludere con Gasoline Rainbow i fratelli Ross rifiutano i cliché che sono endemici in un film del genere, come atleti o cheerleaders, ma giovani di buon cuore, provenienti dai margini della società, che trovano anime e nuovi amici che la pensano allo stesso modo nella loro ricerca della felicità e di un futuro migliore.