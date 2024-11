Oceania 2: recensione del sequel diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller

È giunto il momento di tornare nell’oceano. Fra le isole della Polinesia, immersi nella florida vegetazione e coccolati dalle carezze delle onde. Dopo il grande successo di Oceania, la Walt Disney Pictures ha deciso di investire su un sequel che potesse raccontare le nuove avventure di Vaiana, seppur inizialmente il progetto era stato pensato in formato seriale per la piattaforma Disney+. Un personaggio come ben sappiamo molto amato, che ha debuttato nel 2016, pronto ora a fare il suo ritorno in Oceania 2, sotto la direzione di David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. Questo è il 63esimo Classico Disney, e arriva in un anno in cui i secondi capitoli dominano la scena cinematografica: basti pensare a Inside Out 2, Beetlejuice Beetlejuice, Il Gladiatore II e Joker: Folie à Deux.

Tuttavia, è risaputo che i sequel rappresentano un territorio insidioso: non sempre le idee alla base riescono a dare vita a una storia vincente. Ma Oceania 2, in arrivo nelle sale il 27 novembre, dimostra che con la giusta intuizione si può ancora creare qualcosa di molto buono. Nel cast delle voci italiane ritroviamo Emanuela Ionica e Chiara Grispo, rispettivamente ai dialoghi e al canto, Fabrizio Vitale e Angela Finocchiaro. Fra questi spicca una new entry di tutto rispetto, Giorgia, la quale con Oceania 2 fa il suo debutto in una pellicola Disney, prestando la voce a un nuovo personaggio, Matangi.

La trama di Oceania 2

Dopo aver restituito il cuore a Te Fiti, Vaiana è ora una navigatrice a tutti gli effetti. Il suo popolo prospera, e lei adesso ha un solo desiderio: incontrare gli abitanti delle altre isole dell’oceano. Approda su queste alla ricerca di prove che accertino il passaggio degli uomini e finalmente, su una, lo trova. E così, passati alcuni giorni in mare, torna a Motunui, dove riceve inaspettatamente un messaggio dall’antenato Tautai Vasa, uno dei primi navigatori. Affinché la sua isola e il suo popolo non restino soli, affinché gli uni possano imparare dagli altri e continuare a crescere, Vaiana deve andare sull’isola di Motufetū, ora inabissata a causa del Dio Nalo, il quale vuole tenere separati i popoli in modo tale da non evolversi.

Sopra l’isola, poi, incombe minacciosa una fortissima tempesta, ma finché un essere umano non metterà piede su quella terra, nessun canale con gli altri popoli potrà mai essere aperto. Per raggiungerla, però, questa volta a Vaiana serve un vero e proprio equipaggio: oltre al gallo Heihei e al maialino Pua, salperanno insieme a lei Kele, Loto e Moni, pronti ad aiutarla nei momenti di maggiore difficoltà. A supportarla anche il semidio Maui, con cui Vaiana ha stretto una forte amicizia.

Verso l’unione dei popoli

Il richiamo dell’oceano si fa ancora più forte in Oceania 2. Il mare, dalla personalità vivacissima, torna a essere uno dei più bei protagonisti, rendendo lo sfondo animato ancora più magico e potente. La computer grafica, come già accaduto nel primo capitolo, eccelle, regalando panorami mozzafiato, merito di un rendering quanto più curato: acque cristalline, isole rigogliose e colori vibranti e nitidi si fondono così una danza armonica. Dal punto di vista visivo, il film continua a essere ricco e variegato, confermando la cura meticolosa con cui Disney costruisce le sue storie per garantire un’esperienza immersiva completa. Ma la pellicola non è efficace solo sotto il profilo tecnico-artistico: anche sul piano narrativo Oceania 2 si dimostra all’altezza. Se nel primo capitolo Vaiana scopriva la sua vera identità diventando una navigatrice, il sequel rappresenta la naturale prosecuzione – ed evoluzione – di quel viaggio dell’eroe. La sua nuova avventura le permette di abbracciare pienamente il suo ruolo di esploratrice e leader, mentre affronta una sfida ancora più complessa, proporzionale alle sue nuove responsabilità. Tutto per il bene del suo popolo, a cui è molto devota.

Vaiana, la forza di un personaggio efficace

Vaiana si conferma una protagonista completa, eroina di se stessa e del suo popolo, priva di qualsiasi interesse amoroso, neppure con l’arrivo nel suo equipaggio di Moni, un fan sfegatato di Maui che nutre per lei una profonda stima e con cui potevano creare un legame, restando uno dei personaggi più indipendenti nel panorama disneyano. La Casa di Topolino rimane così fedele alla caratterizzazione di Vaiana, sottolineando ancora una volta la sua emancipazione e libertà di espressione. La giovane navigatrice resta focalizzata sulla sua missione, ossia riunire i popoli dell’oceano, senza mai lasciarsi distrarre, evidenziando indirettamente quanto sia fondamentale il senso di appartenenza legato al concetto sia di famiglia che di comunità. Caratteristiche che, sin dal primo film, l’hanno resa una protagonista moderna e indipendente, pur riflettendo i valori classici della Casa di Topolino: rispetto e amore verso gli altri e verso se stessi, onestà e bontà d’animo.

Perdersi per ritrovare la strada

In Oceania 2 non mancano poi i temi cardine che accompagnano Vaiana nel suo cammino. Uno dei più importante è espresso da Matangi a metà film, con la canzone Perditi – fra le più belle dei brani della pellicola – interpretata da una Giorgia molto in sintonia con il suo personaggio. Il brano è profondo e delicato al tempo stesso, e trasmette un messaggio ben chiaro: anche quando si crede di conoscere la strada da seguire, è importante accettare che perdersi, a volte, è necessario. Non si può avere il controllo su tutto, e insistere troppo rischia di far perdere se stessi. Alcuni momenti richiedono di lasciarsi andare, di abbracciare l’incertezza. Gettarsi nel vuoto e affrontare l’ignoto, in certe occasioni, può rivelarsi più utile di qualsiasi sentiero prestabilito.