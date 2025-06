Elio: intervista alle filmmaker

Le registe Madeline Sharafian e Domee Shi e la produttrice Mary Alice Drumm sono state protagoniste a Roma dell’anteprima italiana del nuovo film Disney e Pixar Elio. Ecco la nostra intervista!

La trama di Elio

Elio segue le vicende di un ragazzino di undici anni sensibile, fantasioso e con una spiccata vena artistica, che fatica a trovare il proprio posto nel mondo e spesso si rifugia nella sua immaginazione. Affascinato dallo spazio e dalle civiltà extraterrestri, Elio sogna da sempre di entrare in contatto con forme di vita aliene — e magari persino di essere rapito da loro.

Un giorno però sua zia Olga (voce originale di Zoe Saldaña, italiana di Alessandra Mastronardi), a capo di un programma militare ultra-segreto, riceve un misterioso segnale proveniente dallo spazio profondo, senza sapere cosa si celi dietro di esso. Mentre Elio, nel frattempo, viene catapultato nello spazio e si ritrova nel Comuniverso, una gigantesca coalizione intergalattica popolata da delegati provenienti da ogni angolo dell’universo. Qui, a causa di un equivoco, viene scambiato per il rappresentante ufficiale della Terra; e senza alcuna preparazione, il giovane protagonista si trova al centro di un’avventura straordinaria, nel corso della quale dovrà affrontare prove inaspettate, entrare in contatto con bizzarre creature aliene e persino fronteggiare una crisi che minaccia l’equilibrio cosmico.

Guidato dal suo nuovo e stravagante amico Glordon in un viaggio pieno di scoperte, emozioni e colpi di scena, Elio imparerà a comprendere meglio se stesso e il suo posto nell’universo.

Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film di Disney e Pixar Elio, l’universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare. Diretto da Madeline Sharafian (cortometraggio La Tana), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco), il film vede anche, nella versione orginale, le voci di Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatrice Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.