Zoe Saldana: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Zoe Saldana è un’attrice versatile, talentuosa e molto capace. Ha saputo conquistare mezzo mondo grazie alla sua bellezza esotica e alle sue abilità di attrice, dando vita a personaggi che resteranno nella memoria degli spettatori. In principio fu ballerina, ma la passione per la recitazione ha avuto il sopravvento e, in oltre 20 anni di carriera, ha messo tanto impegno e costanza per arrivare ai livelli in cui si trova oggi. È anche l’unica attrice a poter vantare di aver recitato nei tre film con il maggiore incasso di sempre: Avatar, Avengers: Endgame e Avatar – La via dell’acqua.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Zoe Saldana.

I film di Zoe Saldana

1. Ha recitato in celebri film. Zoe Saldana debutta al cinema lavorando in Il ritmo del successo (2000), per poi continuare con Get Over It (2001), Crossroads – Le strade della vita (2002) e La maledizione della prima luna (2003). In seguito, Zoe recita in The Terminal (2004), Indovina chi (2005), After Sex – Dopo il sesso (2007), Star Trek (2009) e in Avatar (2009). Ormai popolarissima, prende parte ai film The Losers (2010), Takers (2010), Colombiana (2011), The Words (2012), Into Darkness – Star Trek (2013), Il fuoco della vendetta (2013), Guardiani della Galassia (2014), Teneramente folle (2014), Star Trek Beyond (2016), La legge della notte (2016), Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) e Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

I film di oggi di Zoe Saldana

Dal 2020 l’attrice ha recitato in The Adam Project (2022), Amsterdam (2022), Avatar – La via dell’acqua (2022), Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023), The Absence of Heaven (2023) ed Emilia Pérez (2024). Prossimamente riprenderà il ruolo di Neytiri in Avatar: Fuoco e cenere (2025), Avatar 4 (2029) e Avatar 5 (2031). In questi anni ha avuto anche modo di recitare per il piccolo schermo, nella miniserie From Scratch – La forza di un amore (2022) e in Lioness (2023-2024).

2. È anche doppiatrice e produttrice. Nel corso della sua carriera, Zoe Saldana ha deciso di sperimentare diversi ambiti del cinema: oltre ad aver lavorato in un paio di corti, come The Legend of Red Hand (2018) di Stefano Sollima per Campari, ed essere comparsa nel videoclip Free Me di Sia (2017), Zoe è anche doppiatrice e produttrice. L’attrice, infatti, ha partecipato al doppiaggio dei film Il libro della vita (2014), My Little Pony: Il film (2017), Mister Link (2019), Vivo (2021) ed Elio (2025), mentre nel 2021 è stata doppiatrice della serie Maya e i tre guerrieri. come produttrice ha prodotto la miniserie Rosemary’s Baby, le serie Zoe Saldana Presents My Hero (2014) e Lioness e i film The Honor List (2018) e The Absence of Heaven.

Zoe Saldana in Emilia Pérez

3. Ha vinto importanti premi per il suo ruolo. Nel film Emilia Pérez Saldana interpreta Rita Moro Castro, giovane avvocato che si vede richiesta da niente meno che il più temuto boss dei cartelli della droga, Manitas Del Monte. Il boss le chiede infatti di aiutarlo a inscenare la propria morte e poi di procurargli una delle migliori chirurgie di riassegnazione del sesso che lo renda la donna che ha sempre voluto essere, la bella Emilia Pérez. Grazie al suo ruolo in questo film, Saldana ha ottenuto importanti riconoscimenti, come il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes (condiviso con le sue colleghe del film) e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista.

Zoe Saldana in Avatar

4. Per prepararsi al ruolo ha passato diversi giorni alle Hawaii. Nel 2009 uscì nei cinema di tutto il mondo quello che rimarrà uno dei più grandi film della storia del cinema: Avatar. Per poter interpretare i personaggi, il cast del film (tra cui Zoe Saldana che ha dato vita alla principessa Neytiri) ha fatto un una specie di gita fuoriporta alle Hawaii, in cui i membri del cast e della troupe hanno passato alcuni giorni della foresta, accampandosi e cucinando pesce, cercando di vivere in maniera tribale. Tutto ciò è servito soprattutto agli attori (che hanno girato il film con la motion capture) che necessitavano di capire come si vivesse nella giungla.

5. Il sequel è stato emotivamente più impegnativo. Chiamata a riprendere il ruolo di Neytiri in Avatar – La via dell’acqua, l’attrice ha rivelato di essersi trovata in maggiore difficoltà nel ritrarre il personaggio perché in questo secondo film della saga Neytiri si confronta con le proprie paure e il personaggio ha molta più rabbia e conflitti irrisolti nel cuore. L’attrice ha anche ritenuto che lavorare con Sam Worthington – interprete di Jake Sully – sia stato diverso questa volta, perché ha percepito la sua “vulnerabilità” e i due hanno cercato di incanalare questa paura nei loro due personaggi.

Zoe Saldana è Gamora in Guardiani della Galassia

6. Per interpretare Gamora doveva sottoporsi a 4 ore di trucco. Dare vita a Gamora, la celebre aliena dalla pelle verde di Guardiani della Galassia, non è stato un processo facile: l’attrice, infatti, doveva sottostare a ben 4 ore di trucco ogni giorno di riprese, al fine di farsi applicare la speciale colorazione e tutte le altre particolarità del personaggio. Zoe ha anche rivelato di aver avuto un orecchio verde, dove il trucco non si era rimosso, per un mese e di essersene accorta soltanto durante una vacanza.

Zoe Saldana si pente di Pirati dei Caraibi

7. Ha ricordato con rammarico la sua esperienza sul set. L’attrice ha riflettuto su quella che è stata una delle sue prime esperienze in una grande produzione cinematografica, ovvero La maledizione della prima luna, definendola tutt’altro che positiva.”Con quell’esperienza ho capito con chi desideravo davvero lavorare“, ha spiegato Saldana ad EW. “Il cast e la troupe sono quasi sempre fantastici, ma se lo studio, i produttori e il regista non guidano con gentilezza e attenzione, una grande produzione può facilmente diventare un’esperienza negativa. E questo è esattamente ciò che mi è successo. Mi sono sentita persa, sommersa da tutto”.

Zoe Saldana, il marito Marco Perego e i figli

8. È sposata con un artista italiano. Nel 2013, dopo alcuni mesi di frequentazione, Zoe Saldana ha sposato l’artista italiano Marco Perego. Lui è un artista di successo, sia per quanto riguarda la realizzazione di quadri, che di performance artistiche, anche se ha un passato da calciatore che, per un problema di salute ha rinunciato alla carriera e alla serie A. I due sono sempre molto affiatati e dal loro amore sono nati tre figli: i gemelli Aridio e Bowie Ezio nel 2014 e il piccolo Zen, arrivato nel febbraio 2017. Nel 2022 l’attrice è anche protagonista del film d’esordio alla regia del marito, The Absence of Heaven.

Le origini di Zoe Saldana

9. Ha origini sudamericane. Pur essendo nata negli Stati Uniti, l’attrice vanta origini sudamericane. È infatti figlia di Aridio Saldaña, dominicano, e di Asalia Nazario, portoricana. Zoe è così cresciuta nel Queens di New York, ma anche nella Repubblica Domicana, dove ha studiato e si è inizialmente formata nella danza.

Zoe Saldana parla italiano in From Scratch

Grazie al matrimonio con Marco Perego, l’attrice si è avvicinata molto alla cultura italiana e in alcune interviste ha anche dimostrato di parlare un poco di italiano. Il marito le sta infatti insegnando a parlarlo, sia a lei che ai loro figli. In particolare, ha dimostrato di saperlo padroneggiare recitando in italiano nella miniserie From Scratch – La forza di un amore.

L’età e l’altezza di Zoe Saldana

10. Zoe Saldana è nata il 19 giugno del 1978 a Passaic, nel New Jersey, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1.70 metri.

Fonti: IMDb, Biography