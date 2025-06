Elio: le registe del film parlano del potenziale sequel del film

Elio (qui la recensione), il nuovo film della Pixar, è finalmente arrivato al cinema, e le regista stanno già accennando alla possibilità di un sequel. Il film racconta la storia dell’omonimo ragazzino rapito dagli alieni, che credono che sia un ambasciatore della Terra. Elio ha già ottenuto ottime recensioni e, secondo le autrici, il film originale Pixar potrebbe riservare altre sorprese per il futuro.

Parlando con Ash Crossan di ScreenRant, le registe di Elio, Madeline Sharafian e Domee Shi hanno discusso di quanto sia vasto l’universo di Elio e di come questo possa influenzare il futuro del franchise. Shi spiega che con primo film si “lascia la porta aperta. Beh, questo è uno spoiler sul finale del film, ma sì, l’universo è così vasto e il mondo di Elio è così ricco. Ci sono così tanti altri alieni e pianeti che potremmo visitare”.

Le fa seguito Sharafian, che afferma: “C’erano così tanti alieni che abbiamo dovuto tagliare per motivi di tempo, personaggi con momenti così divertenti”. “Avevano intere storie alle spalle. Avevano famiglie. Vorrei sapere di più sulla mamma di Glordon. Le Guerre del Sangue. C’è così tanto lì. Un’intera storia. Molto di più”, conclude Domee Shi.

LEGGI ANCHE: Elio: la spiegazione delle scene post-credits e di quali film Pixar anticipano

Cosa aspettarsi da un possibile sequel di Elio

La Pixar cerca sempre di creare franchise e sequel basati su proprietà originali, e molto probabilmente farà lo stesso con Elio se avrà successo. Il film è già un successo di critica, il che è un buon segno per le possibilità di un franchise. Il direttore creativo della Pixar Pete Docter ha recentemente spiegato come lo studio decide quali film Pixar avranno un sequel e diventeranno franchise. Essenzialmente, ci sono due criteri.

Innanzitutto, il film originale deve avere successo economico. In secondo luogo, la Pixar deve avere idee per una storia sequel. Dato che Shi e Sharafian hanno già confermato di avere idee per un sequel di Elio, ciò significa che potrebbe essercene uno in lavorazione se il film avrà anche successo dal punto di vista commerciale.

LEGGI ANCHE: Elio: la conferenza stampa del film Pixar

Guarda la nostra intervista alle registe Madeline Sharafian e Domee Shi