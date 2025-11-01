HomeCinemaVideo

The Traitors – parola ai protagonisti

Di Chiara Guida

In occasione del Lucca Comics & Games 2025, abbiamo intervistato il cast di The Traitors, disponibile su Prime Video dal 30 ottobre con le prime 4 puntate e dal 6 novembre con i due episodi conclusivi.

Gli intrighi di The Traitors Italia saranno protagonisti per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2025, fino al 2 novembre, nei sotterranei di San Colombano trasformati in un portale d’accesso all’immaginario della serie. Un percorso scenografico aperto al pubblico che immerge i visitatori nelle ambientazioni e nei misteri del racconto, una vera e propria esperienza multisensoriale che ricrea le atmosfere misteriose e gotiche dello show. Ad arricchire il percorso anche un’area dedicata al gaming (su prenotazione) dove il pubblico potrà giocare e interpretare un leale o un traditore e provare a smascherare l’avversario.

Con la conduzione di Alessia Marcuzzi, il cast dello show è composto da Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

