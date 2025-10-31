Land of Bad: la spiegazione del finale del film

Il finale di Land of Bad conclude gli eventi concitati del film, con il sergente JJ Kinney, interpretato da Liam Hemsworth, che riesce a malapena a sopravvivere. Schierato dietro le linee nemiche nelle Filippine con il resto della sua squadra della Delta Force statunitense, l’inesperto Kinney si ritrova rapidamente solo quando i suoi compagni vengono dati per morti a seguito di un incontro andato male. Lasciandosi alle spalle l’agente JSOC che la sua squadra era stata originariamente inviata a recuperare, Land of Bad racconta i tentativi di Kinney di essere estratto dal territorio nemico. Kinney è un JTAC in Land of Bad, il che significa che le sue competenze non si prestano tradizionalmente a un’esperienza del genere.

Hemsworth è il co-leader del cast di Land of Bad, con Eddie “Reaper” Grimm di Russell Crowe che funge da occhio di Kinney nel cielo, pilotando a distanza un drone militare e fornendo tutto il supporto possibile con la forza bruta, oltre che prestando un orecchio comprensivo. Dopo un salvataggio fallito, Kinney viene fatto prigioniero, ma viene liberato poco dopo da un membro della sua squadra Delta Force, che si scopre essere sopravvissuto all’attacco all’inizio del film. I due tornano sul luogo della missione originale per recuperare un altro commilitone della loro squadra, ma farlo comporta un costo elevato.

Il sergente Kinney sfugge all’attacco aereo

Ritrovato il sergente maggiore John “Sugar” Sweet, interpretato da Milo Ventimiglia, i due organizzano una missione di salvataggio per estrarre Bishop dal sistema di grotte nemico. L’intera operazione ha una durata di circa 45 minuti. Kinney richiede che tre bombe sempre più potenti vengano sganciate sulla struttura sotterranea ogni 15 minuti, con la terza e ultima bomba abbastanza potente da ridurre le caverne in polvere. Il personaggio di Hemsworth perde immediatamente la comunicazione con Reaper dopo che il piano è stato comunicato, il che significa che non ha modo di annullare facilmente gli attacchi, se necessario.

Kinney e Sugar riescono a infiltrarsi nella base, ma alla fine vengono catturati e rinchiusi nelle caverne, e Sugar viene giustiziato poco dopo. Con la prima bomba che funge essenzialmente da colpo di avvertimento, il cattivo del film – Saeed Hashimi di Robert Rabiah – non presta attenzione all’avvertimento di Kinney che tutti devono fuggire. Alla fine, Hashimi e le sue forze lo scoprono a loro spese e vengono vaporizzati, con la tortura subacquea di Kinney che è l’unica cosa che lo salva dalle fiamme. Dopo aver liberato Bishop e l’agente originale della CEO, Kinney raggiunge Reaper con pochi secondi a disposizione per annullare l’ultimo bombardamento.

Reaper viene sollevato dal servizio e questo quasi causa la morte di Kinney

Nonostante abbia superato di ore la durata consigliata del turno, il personaggio di Crowe è ancora in servizio, responsabile dell’unico backup di Kinney. Alla fine, la procedura militare prevale sul senso del dovere di Reaper, che riceve l’ordine di ritirarsi e tornare a casa. Reaper lascia al suo sostituto le coordinate per la prossima serie di tre bombardamenti e alla fine fa come gli è stato detto e lascia la sua postazione. Quando Kinney cerca di contattare la base per annullare l’ultimo attacco chiedendo di Reaper, il soldato che risponde al telefono si limita a passare il numero personale di Reaper e riattacca.

A Las Vegas, i soldati della base sono più interessati a guardare il basket in TV che a rispondere al telefono, il che è motivo di contesa tra loro e Reaper per tutto il film. Anche se il loro atteggiamento è sostanzialmente irrilevante, costa quasi la vita a Kinney. Se Reaper fosse stato ancora presente quando il telefono ha squillato, l’attacco finale avrebbe potuto essere annullato molto prima, invece che costringere il personaggio di Crowe a tornare di corsa e dare l’ordine di annullare di persona.

Il colonnello Duz Packet è il secondo antagonista di Land of Bad

Potrebbe non essere un cattivo tradizionale, ma l’atteggiamento del personaggio di Daniel MacPherson in Land of Bad costa quasi la vita a Kinney e Bishop durante il loro ultimo tentativo di fuga. In qualità di ufficiale di grado più alto nella base militare di Las Vegas, Packet ha la responsabilità di instillare un’atmosfera di disciplina e rispetto tra il personale. Invece, rimprovera Reaper e ignora in gran parte l’importanza che il telefono della base potrebbe avere in qualsiasi momento. La sua priorità è poter guardare il basket senza interruzioni e senza pensare alle potenziali conseguenze.

Naturalmente, Saeed Hashimi è ancora indiscutibilmente il cattivo principale della storia, poiché ha molte delle caratteristiche tipiche del cattivo dei classici film d’azione. La decapitazione di una donna innocente all’inizio del film e il tentativo di decapitare suo figlio lo rendono subito un personaggio da non sottovalutare. Le azioni di Packet rasentano più la negligenza che la malvagità attiva, ma è chiaro che non è uno degli eroi della storia. Al contrario, appare più come un ostacolo infinitamente frustrante.

L’obiettivo originale di Land Of Bad viene risolto (ma sembra un ripensamento)

Il finale di Land of Bad non si concentra solo sulla fuga tesa e rocambolesca di Kinney e Bishop dall’attacco aereo abortito. Invece, include anche il salvataggio dell’agente JSOC che la squadra di Kinney era stata originariamente inviata a recuperare. Sebbene questo aggiunga un certo grado di soddisfazione e di realizzazione alla missione principale del film, è un momento che in qualche modo sembra ancora inserito a forza.

Al momento del salvataggio dell’agente del JSOC, non se ne è parlato nel film per oltre un’ora e il ricordo del motivo per cui Kinney si trova lì viene fuori dal nulla. È anche piuttosto sorprendente che sia ancora vivo, soprattutto dopo la rapidità con cui Saeed ha fatto uccidere Sugar e la severità con cui il leader terrorista ha torturato il personaggio di Hemsworth. Detto questo, è possibile che Saeed avesse bisogno che il suo agente del JSOC rimanesse in vita per poter estorcergli informazioni con mezzi nefandi.

La scena finale di Land Of Bad risulta fuori luogo

Gli eventi principali di Land of Bad si concludono con Reaper che distrugge la TV della base con una mazza da golf, sottolineando in modo soddisfacente quanto sia importante rimanere concentrati durante le situazioni di vita o di morte. Questa sequenza è intervallata da filmati di Kinney e Bishop che vengono finalmente estratti dalle linee nemiche, frutto del lavoro di Reaper e del suo impegno nel proprio lavoro. Il taglio al nero sul volto di Kinney sembra il punto perfetto per concludere il film, ma Land of Bad include un breve epilogo che crea confusione dal punto di vista tonale.

Il sergente Branson di Chika Ikogwe è il partner di Reaper durante tutta la missione del film, almeno fino a quando entrambi non vengono licenziati verso la fine. I due non mostrano mai una dinamica che vada oltre il rapporto di colleghi o amici, ma negli ultimi due minuti di Land of Bad Branson accenna a una dinamica padre-figlia tra loro. La richiesta di Branson a Reaper di accompagnarla all’altare è molto forzata, e il piccolo momento divertente in cui si esercitano a ballare insieme potrebbe quasi provenire da un film completamente diverso.

La scena avrebbe potuto essere un po’ più efficace se Reaper fosse stato descritto come un individuo solitario. Tuttavia, il film fa di tutto in diverse occasioni per sottolineare quante persone ci siano nella vita del personaggio interpretato da Russell Crowe. Invece, la sequenza finale del film dà l’impressione di essere incredibilmente aggiunta e, alla fine, danneggia il finale di Land of Bad, che avrebbe dovuto arrivare un paio di minuti prima.