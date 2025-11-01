American Horror Story: svelato il cast della tredicesima stagione che arriverà ad Halloween 2026

Un’icona di American Horror Story tornerà nella tredicesima stagione della serie, come confermato da Ryan Murphy nella prima fase di casting per la sua serie horror di successo. Appena due anni dopo aver creato la serie musicale di successo Glee, Murphy ha puntato sul genere horror con la serie antologica American Horror Story, in onda dal 2011.

Sette anni dopo la sua prima apparizione, Jessica Lange tornerà per il numero fortunato 13. È apparsa l’ultima volta nella stagione Apocalypse nel 2018, riprendendo il ruolo di Constance Langdon da Murder House. Non sarà l’unica a tornare, però.

Oltre a Lange, anche Evan Peters, Sarah Paulson, Angela Bassett, Kathy Bates, Ariana Grande, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman si sono uniti al cast della American Horror Story – stagione 13 dopo essere apparsi in vari show di Murphy, tra cui AHS, nel corso degli anni.

Ryan Murphy Productions ha dato l’annuncio in un post su Instagram che ha svelato il nome di ogni membro del cast prima di concludere con queste parole: “Sorpresa, stronza. Scommetto che pensavi di avermi visto per l’ultima volta”.

Sebbene non sia stata ancora rivelata una data precisa per la prima, il post su Instagram ha annunciato che la tredicesima stagione di American Horror Story arriverà su FX in tempo per Halloween 2026.

Leggi l’annuncio completo di Murphy qui sotto:

Una premiere nell’autunno 2026 significa che American Horror Story avrà avuto una pausa di due anni e mezzo tra la dodicesima e la tredicesima stagione, la più lunga che lo show abbia mai avuto. A parte il 2020, quando la pandemia di COVID-19 ha posticipato AHS di un anno, la serie horror ha mandato in onda una nuova stagione ogni anno dal suo debutto.

Anche se American Horror Story è una serie antologica, Murphy è noto per riportare i membri del cast in ruoli completamente nuovi. Ci sono stati anche momenti in cui ha rivisitato una storia passata, come Apocalypse, che ha rivisitato Murder House, Coven e Hotel.

Lange è stata una delle attrici preferite dai fan sin dall’inizio. Tuttavia, ha lasciato la serie dopo la quarta stagione, Freak Show, ed è tornata solo come guest star in Apocalypse.

Paulson è stata una colonna portante del cast di AHS dal 2011, anche se non è apparsa nelle tre stagioni più recenti: 1984, NYC e Delicate. La potremo vedere prossimamente nel nuovo legal drama di Murphy, All’s Fair, che debutterà il 4 novembre su Hulu.

Tra tutti i membri del cast appena confermati per la tredicesima stagione di American Horror Story, Grande è l’unica che non è mai apparsa prima nella serie horror. Tuttavia, non è estranea alle serie di Murphy, dato che Grande ha avuto un ruolo ricorrente nella prima stagione di Scream Queens.

L’anno scorso la carriera di Grande ha avuto un’impennata dopo aver interpretato Glinda al fianco di Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, in Wicked. Il sequel, Wicked: For Good, uscirà nelle sale il 21 novembre.

Murphy ha creato e prodotto numerosi show nel corso degli anni, ma American Horror Story è stato uno dei pochi progetti costanti a cui continua a tornare. Anche se non si sa se la serie continuerà dopo il 2026, almeno i fan hanno una nuova stagione da attendere con ansia il prossimo anno, con il ritorno di Lange.