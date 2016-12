Baby Driver: prime immagini dal nuovo film di Edgar Wright

Dopo un silenzio di molti mesi si torna a parlare di Baby Driver di Edgar Wright, grazie a EW che ci fornisce le prime immagini dal film con protagonista Ansel Elgort (Colpa delle Stelle).

Nel cast del film oltre a Elgort ci sono Lily Jems, Jamie Foxx, John Bernthal, Kevin Spacey e Jon Hamm.

Sul film Wright ha dichiarato: “Ho sempre voluto fare un action che fosse impreziosito dalla muscia. È qualcosa che fa parte in grande misura dei miei film precedenti e ho pensato a quest’idea di avere un personaggio che ascolta musica continuamente. Quindi, hai questo giovane autista che ha una colonna sonora per tutta la sua esistenza, in particolar modo per le rapine alle banche e le fughe veloci che verranno.”

Le canzoni di Baby Driver

Sulle canzoni che ascolteremo nel film insieme al protagonista: “Aspetterò fino alla prossimità dell’uscita (per parlare delle canzoni). Non vuoi che qualcuno dica che questa o quella canzone è buona per uno spot che uscirà tre mesi prima dell’arrivo in sala. Si tratta di uno spettro ampio di musiche. Ci sono circa 35 canzoni nel film e variano da pezzi molto famosi ad altri sconosciuti. Dovrebbe rispecchiare l’eclettico gusto musicale del protagonista.”

I toni di Baby Driver

Sui toni del film: “Si tratta di un film action/crime. Sarà divertente da una parte, ma non è una commedia. Ha un senso genuino della tensione. Che per me era una cosa divertente, fare scene da thriller o dramamtiche che rendessero il tutto più desiderabile.”

Sulla presenza di Kevin Spacey nel suo film: “Lui è magnifico. Ho avuto un’esperienza extracorporea il giorno che l’ho incontrato sul set. La sua prima scena era quella di un monologo, e ha cominciato a farlo, e anche se avevamo fatto delle sessioni di lettura, io ero completamente perso nel momento in cui lui parlava. Poi ho pensato ‘ehi, questo l’ho scritto io’ Sono stato brevemente ipnotizzato da Spacey, e lui pronunciava le mie parole con gioia assoluta.”

Baby Driver dovrebbe arrivare al cinema la prossima estate.