Jon Hamm: 10 cose che non sai sull’attore

Noto in particolare per il ruolo di Don Draper nella serie TV Mad Men, l’attore Jon Hamm ha negli anni acquistato sempre più popolarità, affermandosi come un interprete dalle ottime qualità. Apparso anche in numerosi film, l’attore vive un momento d’oro, dove sta dimostrando di sapersi reinventare anche al di fuori della serie che lo ha reso famoso.

Ecco 10 cose che non sai di Jon Hamm.

Tutti i film in cui Jon Hamm ha recitato

1. Ha recitato in film di successo. Jon Hamm, celebre soprattutto per il ruolo di Don Draper nella serie Mad Men, ha costruito negli anni anche una solida carriera cinematografica, spaziando tra generi diversi. Dopo alcune parti minori, si è fatto notare in titoli come The Town di Ben Affleck e Million Dollar Arm, per poi conquistare il pubblico con Baby Driver – Il genio della fuga di Edgar Wright, dove interpreta un ambiguo criminale. Ha recitato in 7 sconosciuti a El Royale, in Lucy in the Sky accanto a Natalie Portman, e in Richard Jewell diretto da Clint Eastwood. Di recente ha affiancato Tom Cruise in Top Gun: Maverick, uno dei più grandi successi al botteghino degli ultimi anni, e ha preso parte a commedie come Tag e Confess, Fletch, mostrando la sua versatilità tra dramma e leggerezza. Hamm ha inoltre partecipato a produzioni indipendenti e a cameo ironici, consolidando un percorso che lo vede ormai stabilmente tra i volti più riconoscibili di Hollywood.

2. È celebre per i ruoli televisivi. Jon Hamm è diventato un volto iconico della televisione grazie al ruolo di Don Draper in Mad Men (2007-2015), performance che gli è valsa un Emmy e numerosi riconoscimenti. Oltre alla serie che lo ha consacrato, l’attore ha preso parte a diverse produzioni televisive di successo, mostrando grande versatilità. Ha recitato in episodi di 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt e Parks and Recreation, dove ha giocato spesso con la sua immagine in chiave comica. È apparso in Black Mirror, nel celebre episodio speciale natalizio White Christmas, e ha avuto un ruolo centrale in Good Omens, adattamento del romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, nei panni dell’arcangelo Gabriele. Ha inoltre prestato la voce a personaggi animati in serie come Bob’s Burgers, Big Mouth e Archer, e ha preso parte a Curb Your Enthusiasm. Hamm continua a muoversi tra dramma e commedia, alternando ruoli intensi a partecipazioni ironiche, che lo hanno reso una presenza costante e apprezzata anche sul piccolo schermo.

3. Ha ricoperto anche il ruolo di produttore. A partire dal 2012 l’attore ha ricoperto in più occasioni il ruolo di produttore per la serie Mad Man, di cui ha prodotto ben 40 episodi, e per la serie Appunti di un giovane medico. Nel 2017 produce invece il film Marjorie Prime e il documentario Circus Kid.

Jon Hamm non è su Instagram

4. Non ha un proprio account. L’attore non possiede un profilo sul social network Instagram, probabilmente per tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Esistono tuttavia diverse fan page dedicate all’attore, dove è possibile trovare sue fotografie o aggiornamenti riguardo i suoi nuovi progetti da attore.

Jon Hamm ha una moglie?

5. È single. L’attore non è mai stato sposato, ma dal 1997 ha avuto una relazione con l’attrice Jennifer Westfeldt. I due hanno lavorato insieme nel film Kissing Jessica Stein, e sono apparsi in diverse campagne pubblicitarie per il marchio Gap. Nel 2015 i due annunciano tuttavia di essersi separati.

Jon Hamm potrebbe diventare Batman

6. È interessato al ruolo. L’attore si è dichiarato un grande fan del personaggio di Batman e dei suoi fumetti, che conosce particolarmente bene. Ha inoltre affermato che se gli venisse proposto il ruolo, e ci fossero i presupposti giusti, sarebbe particolarmente felice di interpretarlo al cinema. Attualmente il nuovo Batman cinematografico sarà l’attore Robert Pattinson nel film diretto da Matt Reeves.

Jon Hamm in Black Mirror

7. È stato protagonista dello speciale natalizio. Nel 2014 l’attore recita nell’episodio Bianco Natale della serie Black Mirror. Distribuita tra la seconda e la terza stagione, la puntata vede interconnesse tra loro tre storie, il cui filo conduttore è l’uso della tecnologia all’interno delle relazioni. Queste storie sono raccontate da due uomini in una baita sperduta, e uno dei due è proprio Hamm.

8. Mad Men gli ha cambiato la vita. Hamm ha incontrato molte difficoltà a trovare lavoro come attore. Nell’attesa del giusto ruolo, continua a lavorare come cameriere, decidendo di stabilire il suo 30° compleanno come termine per riuscire ad avere successo ad Hollywood. Nel 2000 inizia finalmente ad ottenere i primi piccoli ruoli, ma è la serie Mad Men a sollevare definitivamente la sua carriera, consacrandolo come attore di grande successo.

9. Per il suo ruolo ha vinto un Emmy. Dopo sette nomination andate a vuoto, all’ottava l’attore vince il premio Emmy come miglior attore in una serie drammatica per Mad Men. L’importante riconoscimento è un ulteriore spinta alla sua carriera, che terminata la serie continua tra cinema e TV.

Jon Hamm età e altezza

10. Jon Hamm è nato a Saint Louis, Missouri, Stati Uniti, il 10 marzo 1971. L’altezza complessiva dell’attore è di 185 centimetri.

Fonte: IMDb