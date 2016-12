Silence: il trailer italiano del film di Martin Scorsese

La 01Distribution ha diffuso il trailer italiano di Silence, il nuovo film di Martin Scorsese in arrivo in Italia il prossimo 12 gennaio 2017. Protagonisti del film sono Andrew Garfield (The Social Network), Adam Driver (Star Wars il Risveglio della Forza) e Liam Neeson (Schindler’s List).

Ecco il trailer italiano di Silence

Il film, dalla produzione turbolenta doveva essere la pallicola più lunga della produzione di Scorsese, sfociando nelle tre ore. Deadline ha però annunciato che il film sarà lungo 2 ore e 39 minuti, una durata comunque considerevole ma negli standard dei grandi film storici protagonisti in genere della stagione dei premi.

Silence è basato sul romanzo di Shusaku Endo (adattato per lo schermo da Jay Cocks) ed è ambientato nel 17° secolo: segue la storia di due sacerdoti gesuiti mentre affrontano violenze e persecuzioni quando viaggiano in Giappone per individuare il loro mentore e per diffondere il vangelo del cristianesimo. Il cast del film include Andrew Garfield, Ken Watanabe, Liam Neeson, Adam Driver, Ciaran Hinds e Tadanobu Asano.