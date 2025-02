Andrew Garfield: 10 cose che forse non sai sull’attore

Tra i più talentuosi interpreti della sua generazione, Andrew Garfield ha negli anni dimostrato di non essere di passaggio nel panorama cinematografico. A partecipando a noti film d’autore, come anche a grandi blockbuster, l’attore si è affermato per la sua versatilità, arrivando ad ottenere alcuni dei maggiori riconoscimenti dell’industria hollywoodiana.

Ecco 10 cose che forse non sai su Andrew Garfield.

I film di Andrew Garfield

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema con il film Leoni per agnelli (2007), dove ricopre un ruolo di rilievo, per poi farsi notare in Boy A (2007), L’altra donna del re (2008), Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo (2009) e Non lasciarmi (2010), dove recita accanto a Keira Knightley. Si mette ulteriormente alla prova con il film The Social Network (2010), dove recita accanto a Jesse Eisenberg, e grazie al quale acquista maggior notorietà. Veste poi i panni di Spider-Man per i film The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014), dove condivide la scena con Emma Stone. Dopo aver recitato in 99 Homes (2015), si consacra definitivamente grazie ai film Silence (2016) e La battaglia di Hacksaw Ridge (2016), di Mel Gibson.

I nuovi film di Andrew Garfield

Negli ultimi anni l’attore ha invece recitato in Ogni tuo respiro (2017), Under the Silver Lake (2018), Mainstream (2020), Gli occhi di Tammy Faye (2021), Tick… Tick… Boom! (2021) e Spider-Man: No Way Home (2021). Nel 2022 si concede una partecipazione ad una serie televisiva, assumendo il ruolo di protagonista in In nome del cielo. Dopo tre anni, torna sul grande schermo con We Live in Time (2024), film romantico in cui recita accanto a Florence Pugh.

2. È il protagonista di un noto cortometraggio. Nel 2010, durante il periodo dei suoi grandi successi cinematografici, l’attore partecipa nel ruolo del protagonista al cortometraggio I’m Here, del regista Spike Jonze. Il corto, che sarà la basa di partenza per il successivo Her, narra le vicende di Sheldon e Francesca, due robot che vivono un’insolita e movimentata storia d’amore in una Los Angeles fantascientifica. Particolarmente apprezzata, l’opera racconta in modo semplice ma coinvolgente quanto si può essere disposti a sacrificarsi per amore.

3. Ha ricevuto due nomination all’Oscar. Nel 2017 l’attore riceve la sua prima nomination come miglior attore protagonista ai prestigiosi Premi Oscar. Candidato per il ruolo di Desmond Doss nel film La battaglia di Hacksaw Ridge, l’attore non riporterà la vittoria, andata a Casey Affleck per Manchester by the sea, ma gli permetterà di consacrarsi definitivamente e di aprire una nuova e ricca fase della sua carriera. Ha poi ricevuto una seconda nomination nel 2022, sempre come Miglior attore, per Tick… Tick… Boom!.

Andrew Garfield è Spider-Man

4. Ha pianto quando ha indossato la prima volta il costume. Interpretare un supereroe al cinema è il sogno di molti attori, interpretare un supereroe amato come Spider-Man è un privilegio raro. Non sorprende dunque che al momento della prima prova del celebre costume l’attore si sia messo a piangere per l’emozione. Questo è un dettaglio che Garfield ricorda con piacere, e che svela la sua devozione al personaggio. In più occasioni, infatti, l’attore ha affermato di essere un grande fan di Spider-Man e che interpretarlo è stato un vero e proprio sogno divenuto realtà.

5. Ha studiato il movimento dei ragni. Per prepararsi al ruolo, l’attore ha rivelato di aver guardato molti documentari dedicati agli aracnidi, per studiarne i movimenti e farli suoi il più possibile. Durante le riprese molti membri della troupe rimasero impressionati dal suo lavoro a riguardo, arrivando ad affermare che molto più che il costume a fare di lui Spider-Man era il modo in cui si muoveva. Una preparazione che ha dunque permesso all’attore di risultare ancor più credibile nel ruolo.

Andrew Garfield e Florence Pugh nel nuovo film We Live in Time

6. Hanno dato vita ad una discussa scena di sesso. Nel 2024 l’attrice Florence Pugh recita accanto ad Andrew Garfield nel romantico We Live in Time. A quanto riportato, durante le riprese i due si sono spinti più in là del dovuto con una scena di sesso. “Facemmo la prima ripresa di questa scena di sesso davvero molto intima. Nella stanza c’eravamo solo io e Florence e l’operatore. La scena comincia e diventa subito molto passionale grazie alla nostra coreografia. Ci siamo sentiti così coinvolti che ci siamo spinti probabilmente un po’ più in là di quanto avremmo dovuto perché non abbiamo sentito dire ‘stop’“, ha raccontato Garfield.

Andrew Garfield e Emma Stone

7. Ha avuto una relazione con la nota attrice. Conosciutisi sul set di The Amazing Spider-Man, Garfield e la premio Oscar Emma Stone hanno rivelato nel 2011 di essere una coppia. I due non hanno però mai spettacolarizzato la propria relazione, evitando di attirare troppa attenzione mediatica. Allo stesso modo, quando nel 2015 decisero di lasciarsi lo fecero senza clamore, mantenendo la cosa il più riservata possibile. Nonostante la rottura, i due attori non hanno mai negato di provare ancora molto affetto l’uno per l’altra. Garfield si è infatti dichiarato il più grande fan dell’attrice, e nel momento in cui lei vinse l’Oscar per La La Land, egli fu il primo ad alzarsi per applaudirla, mostrando così concretamente il rispetto e l’affetto che ancora scorre tra loro.

Andrew Garfield ha una fidanzata?

8. È tornato single. Dopo Emma Stone, a Garfield sono state attribuite diverse altre relazioni, come quella poi confermata con la modella Alyssa Miller (dal novembre 2021 all’aprile 2022) e quella con Kate Thomas, iniziata nel marzo 2024 e terminata solo qualche mese dopo. Ad oggi, dunque Garfield sembra essere tornato single e, data la volontà dell’attore di tenere privata la propria vita fuori dai riflettori, non si hanno molte altre notizie riguardo il suo attuale status.

Andrew Garfield non è su Instagram

9. Non possiede un account sul social. Garfield si è sempre dimostrato molto attento a tenere la propria vita privata lontano dai riflettori della celebrità. Ad oggi sono infatti molte poche le notizie su di lui al di fuori dell’ambito lavorativo e a tale mancanza di informazioni contribuisce anche la non esistenza di account social ufficiali dell’attore. Garfield, infatti, ha confermato di non essere iscritto su nessuna piattaforma di questo tipo, neanche su Instagram, proprio per evitare l’invadenza altrui. Sono però presenti alcune fanpage dedicate all’attore, grazie alle quali si potrà rimanere informati sulle sue attività.

L’età e l’altezza di Andrew Garfield

10. Andrew Garfield è nato a Los Angeles, California, Stati Uniti, il 20 agosto 1983. L’attore è alto complessivamente 1.79 metri.

Fonte: IMDb, Cosmopolitan