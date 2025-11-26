Adam Driver: 10 cose che forse non sai sull’attore

Adam Driver è uno dei migliori attori della sua generazione che negli ultimi anni ha saputo farsi amare dal pubblico di mezzo mondo. Anticonvenzionale, di una bellezza particolare e unica, è un vero e proprio antidivo dello star system. Da Girls a BlacKkKlansman la strada è stata lunga e faticosa, ma Driver non si è mai dato per vinto e ha continuato a lavorare sodo, stando con i piedi saldamente ancorati a terra.

Ecco dieci cose da sapere su Adam Driver.

I film e le serie TV in cui ha recitato Adam Driver

1. Ha recitato in celebri film. Tra i primi film per il cinema a cui Driver prende parte ci sono J. Edgar (2011), Lincoln (2012), Frances Ha (2012), A proposito di Davis (2013) e Trask – Attraverso il deserto (2013). In seguito comincia a conquistarsi ruoli sempre più da protagonista, lavorando in Hungry Hearts (2014), Giovani si diventa (2014), Star Wars: Il risveglio della Forza (2015), Midnight Special (2016), Paterson (2016), Silence (2016), La truffa dei Logan (2017), The Meyerowitz Stories (2017), Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017), L’uomo che uccise Don Chisciotte (2018), BlacKkKlansman (2018), The Report (2019), I morti non muoiono (2019), Storia di un matrimonio (2019), Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019). Tra i suoi ultimi film vi sono Annette (2021), The Last Duel (2021), House of Gucci (2021), Rumore bianco (2022), 65 – Fuga dalla Terra (2023), Ferrari (2023) e Megalopolis (2024).

2. Ha recitato in alcune serie TV. Parallelamente al cinema, Driver ha anche recitato per il piccolo schermo in serie come The Unusuals – I soliti sospetti, episodio 1×10 (2010), Law & Order – I due volti della giustizia, episodio 20×15 (2010), nel film TV You Don’t Know Jack – Il dottor morte (2010) e poi di nuovo nelle serie Law & Order – Unità vittime speciali, episodio 13×11 (2012) e Girls, 49 episodi (2012-2017).

Adam Driver in Girls

3. Non ha mai guardato la serie. La carriera di Adam Driver, dopo qualche sporadica comparsata in alcune serie tv e in qualche film, comincia a prendere il volo con la serie Girls, dove interpreta Adam Sackler, ragazzo di Hannah, che fa il falegname ma vorrebbe diventare un attore. Nonostante la sua importanza nella serie, Adam Driver ha affermato di non averla mai vista, perché come attore si rifiuta di guardare le proprie interpretazioni sullo schermo.

Adam Driver è Kylo Ren in Star Wars

4. Ha eseguito tutti i suoi stunt. Nella nuova trilogia di Star Wars, Driver ha interpretato il Jedi divenuto Sith Kylo Ren, da molti ritenuto il personaggio più interessante dei nuovi film per via del suo arco narrativo e del forte conflitto interiore che si porta dietro. Un personaggio a cui l’attore si è dedicato anima e corpo, allenandosi al fine di non dover essere sostituito da una controfigura e poter invece eseguire personalmente tutti i suoi stunt.

Adam Driver è Enzo Ferrari in Ferrari

5. Non ha potuto guidare nessuna auto. In Ferrari, Adam Driver interpreta Enzo Ferrari, raccontato in un momento molto preciso e molto cupo della sua vita. Nonostante nel film lo si veda alla guida di alcuni veicoli, per motivi assicurativi, all’attore non è stato permesso di guidare nessuna delle auto da corsa classiche originali, venendo dunque sostituito da una controfigura. Al contrario, il coprotagonista Patrick Dempsey ha guidato repliche delle auto aperte, che non offrivano alcuna protezione ai piloti esposti.

Adam Driver protagonista di 65 – Fuga dalla terra

6. Ha potuto sfoggiare il suo addestramento militare. In 65 – Fuga dalla terra, Driver interpreta un astronauta che precipita sulla Terra di 65 milioni di anni fa, popolata dunque da pericolosi dinosauri. In quanto ex marine degli Stati Uniti, questo è il primo film della carriera di Adam Driver in cui l’attore ha potuto utilizzare l’addestramento alle armi del Corpo appreso in passato, potendo così sfoggiare questa sua abilità.

Adam Driver e Scarlett Johansson in Storia di un matrimonio

7. È stato scelto prima che la sceneggiatura fosse completa. In Storia di un matrimonio Driver interpreta Charlie Barber, regista teatrale che si trova a dover affrontare il divorzio da sua moglie, interpretata da Scarlett Johansson. Entrambi gli attori sono stati scelti dal regista Noah Baumbach prima che la sceneggiatura fosse completata. Per Driver si è trattata della quarta collaborazione con il regista. Sia lui che la Johansson sono poi stati nominati all’Oscar come migliori attori.

L’ultimo film uscito di Adam Driver è Megalopolis

8. Megalopolis è un nuovo importante tassello della sua filmografia. In Megalopolis, Driver interpreta Caesar Catilina, ambizioso architetto apparentemente dotato di strani poteri. Questa è la nona volta che Adam Driver appare in un film che è stato in fase di sviluppo per oltre un decennio, dopo Lincoln (2012), la trilogia sequel di Star Wars (2015-19), Silence (2016), L’uomo che uccise Don Chisciotte (2018), The Last Duel (2021), House of Gucci (2021), Rumore bianco (2022) e Ferrari (2023).

Adam Driver ha moglie e figli

9. Adam Driver è sposato. Adam Driver è sposato dal 2013 con Joanne Tucker, una sua collega. I due, infatti, si sono conosciuti nel 2006, quando entrambi frequentavano la scuola di recitazione. Il loro è un amore profondo e molto romantico, che nel 2016 ha portato alla nascita di un primo figlio, la cui esistenza è però stata svelata solo dopo due anni. Nel 2023 Driver annuncia, durante le prove generali del Saturday Night Live, la nascita della seconda figlia.

L’età, l’altezza e il fisico di Adam Driver

10. Adam Driver è nato il 19 novembre 1983, a San Diego, California, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,91 metri. Driver è inoltre noto per il suo fisico possente, che ha rivelato di apprezzare molto e di avere pertanto una grande disinvoltura con il suo corpo. Mostrarsi non lo preoccupa affatto e lo fa volentieri: non ha caso sono molti i film in cui lo si vede a petto nudo o in cui mette in mostra il suo fisico.

Fonti: IMDb, biography, dailymail