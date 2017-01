Avengers Infinity War: le riprese inizieranno insieme ad Avengers 4?

Ormai è una certezza il fatto che le novità di casa Marvel vengano spesso rilasciate senza una precisa ufficialità da parte dello studio, spesso in realtà passando attraverso canali più o meno oscuri ma che alla fine si rivelano tutt’altro che inaffidabili. Secondo uno di questi tanti recenti rumors diffusi via Twitter da Steven Weintraub di Collider – generalmente considerato una “talpa” molto qualificata e quotata nell’universo produttivo dei cinecomics – pare che la produzione e le conseguenti riprese di Avengers Infinity War e Avengers 4 dovrebbero avere il loro inizio in contemporanea a partire dalla giornata di domani, lunedì 23 gennaio 2017, anche se al momento lo stesso giornalista non ha ancora avuto modo di citare e verificare la natura della sua fonte.

Le informazioni circa la data d’inizio in contemporanea e in un così breve lasso di tempo di Avengers Infinity War e Avengers 4 potrebbero essere state fornite a Steven Weintraub attraverso una serie di conversazioni informali avute durante l’attuale Sundance Film Festival 2017 e che potrebbero aver avuto come protagonisti principali proprio Dave Bautista, Elisabeth Olsen e Jeremy Renner, tutti e tre parte integrante della scuderia del MCU e impegnati nelle prossime due pellicole degli Avengers rispettivamente nei tuoi di Drax il Distruttore, Scarlet e Occhio di Falco.

Avengers Infinity War: Josh Brolin si mostra nei panni di Thanos

In verità, qualora questa data d’inizio produzione di Avengers Infinity War e Avengers 4 venisse confermata la natura dell’informaizonione non sarebbe poi così del tutto nuova per tutti coloro che hanno seguito lo sviluppo in parallelo di questi due progetti fino ad oggi a partire dai comunicati ufficiali rilasciati dalla Marvel, tuttavia ciò che lascia in un certo modo perplessi è proprio la scadenza relativa all’inizio delle riprese. Infatti, poiché è noto come i Pinewood Studios di Atlanta siano attualmente occupati a partire da questa settimana dalla troupe impegnata nello shooting dello stand-alone su Back Panther, sembra davvero molto difficile che ben due pellicole sugli Avengers possano dividere lo stesso spazio con gli uomini di Ryan Coogler.

Tuttavia va ricordato che Marvel Studios ha reso noto il fatto che parte delle riprese di Avengers Infinity War e Avengers 4 si sarebbero svolte in Scozia, dunque potrebbe essere che i registi Joe e Anthony Russo decidano di dare inizio alle riprese delle due pellicole fuori sede, in attesa che i Pinewood Studios si liberino del tutto.

CORRELATI:

Avengers Infinity War: 15 villain che potrebbero venire dopo

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

Fonte: screenrant