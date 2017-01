Avengers Infinity War: Josh Brolin si mostra nei panni di Thanos

Le riprese di Avengers Infinity War inizieranno questo mese e Josh Brolin sul suo profilo Instagram pubblica una foto in cui dimostra di essere pronto a riprendere il ruolo del malvagio Thanos.

Ecco la foto in cui Josh Brolin mostra il suo viso a fianco dell’immagine del cattivo per eccellenza della fase 3 del Marvel Cinematic Universe (Thanos è già comparso nel primo Avengers, in Guardians of the Galaxy e Avengers: Age of Ultron).

La didascalia recita solo una parola: “Next” con cui l’attore esplicita il suo prossimo impegno nella motion capture e nell’interpretazione vocale di Thanos.

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.

