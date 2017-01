Justice League: una foto dal set conferma Central City

La pagina Facebook The British Society of Cinematographers (BSC) ha condiviso una foto dal set di Justice League in cui compare il direttore della fotografia del film, Fabian Wagner.

Nell’immagine, alle spalle di Wagner, possiamo chiaramente vedere un’insegna che indica Central City, che quindi sarà tra le location del film di Zack Snyder.

Ecco l’immagine:

Central City è una città immaginaria dell’universo fumettistico DC, creata nel settembre-ottobre 1956 su Showcase n. 4. È la patria del secondo Flash (Barry Allen); è collegata grazie a un ponte a Keystone City, patria del primo Flash (Jay Garrick) e del terzo (Wally West).

CORRELATI:

Ecco il primo trailer di Justice League dal Comic Con

Justice League sarà diretto ancora una volta da Zack Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.