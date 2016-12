Batman: 15 personaggi Marvel che potrebbero sconfiggerlo

Nonostante non abbia superpoteri (a meno che non si conti la ricchezza), Batman è uno degli eroi dei fumetti più amati dai fan ed è uno dei pochi conosciti anche dal pubblico generalista. Ma quanto è effettivamente potente l’Uomo Pipistrello? Ecco 15 eroi Marvel che potrebbero sconfiggerlo:

Gli eroi Marvel che potrebbero battere Batman

Chiaramente i personaggi presi in considerazione non sono semplicemente scelti dal mucchio, ma sono selezionati con un criterio preciso: quasi tutti hanno doti e caratteristiche molto simili a quelle di Batman stesso. Basti pensare a Moon Night, che per tradizione è il “Batman della Marvel“, oppure a Daredevil che, con l’eccezione del portafogli, è davvero simile a Batman per scopi, moventi, formazione e modalità di combattimento.

Naturalmente si tratta di scontri ipotetici, anche se sarebbe davvero interessante, in un prossimo futuro, vedere questi eroi scontrarsi senza esclusione di colpi sul grande schermo.

