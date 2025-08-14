Locked – In Trappola: 5 dettagli nascosti nel trailer con Anthony Hopkins e Bill Skarsgård

Adrenalina, claustrofobia e un duello psicologico dentro un SUV “intelligente”: Locked – In Trappola arriva al cinema il 20 agosto, distribuito in Italia da Eagle Pictures. Nel trailer vediamo Eddie (Bill Skarsgård), un piccolo ladro, rimanere intrappolato in un’auto trasformata in prigione dal suo proprietario, William (Anthony Hopkins), deciso a impartire una lezione senza vie di fuga. Un high-concept teso e minimale che promette ritmo serrato, sorprese di messa in scena e un confronto attoriale ad alto voltaggio. In attesa dell’uscita, abbiamo passato il trailer ai raggi X: ecco 5 dettagli che anticipano temi, svolte e riferimenti del film.

L’auto è la vera arma (“trappola intelligente”)

Il trailer svela che non è un semplice antifurto: blocco porte, chiamate in vivavoce e controlli remoti trasformano il SUV in una prigione programmata dal proprietario–carceriere (Hopkins). Non è solo tensione claustrofobica: è un duello tecnologico.