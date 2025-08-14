Locked – In Trappola: 5 dettagli nascosti nel trailer con Anthony Hopkins e Bill Skarsgård

HomePhotogalleryLocked - In Trappola: 5 dettagli nascosti nel trailer con Anthony Hopkins...

Bill Skarsgård in Locked - In Trappola Photo-Courtesy-Of-The-Avenu
Cortesia di © The Avenu

Adrenalina, claustrofobia e un duello psicologico dentro un SUV “intelligente”: Locked – In Trappola arriva al cinema il 20 agosto, distribuito in Italia da Eagle Pictures. Nel trailer vediamo Eddie (Bill Skarsgård), un piccolo ladro, rimanere intrappolato in un’auto trasformata in prigione dal suo proprietario, William (Anthony Hopkins), deciso a impartire una lezione senza vie di fuga. Un high-concept teso e minimale che promette ritmo serrato, sorprese di messa in scena e un confronto attoriale ad alto voltaggio. In attesa dell’uscita, abbiamo passato il trailer ai raggi X: ecco 5 dettagli che anticipano temi, svolte e riferimenti del film.

L’auto è la vera arma (“trappola intelligente”)

Bill Skarsgård Locked - In Trappola
Cortesia di © The Avenu

Il trailer svela che non è un semplice antifurto: blocco porte, chiamate in vivavoce e controlli remoti trasformano il SUV in una prigione programmata dal proprietario–carceriere (Hopkins). Non è solo tensione claustrofobica: è un duello tecnologico.

4Scosse dal sedile: la tortura è incorporata

Bill Skarsgård nel film Locked - In Trappola
Cortesia di © The Avenu

Un indizio chiave: gli shock arrivano direttamente dal sedile, segnale che l’auto è stata “modificata” per infliggere dolore e dissuadere. È uno degli espedienti più crudi anticipati nel materiale promozionale.

3Il marchio fittizio “Dolus” (dolo/inganno) non è casuale

L’auto non esiste sul mercato: è di un brand inventato, Dolus. Il nome (dal latino “inganno, dolo”) riflette il tema del film: una trappola morale oltre che fisica. È un dettaglio world-building che suggerisce vigilantismo e giustizia privata.

2Un “duetto” atipico: Hopkins soprattutto voce, Skarsgård sempre in scena

Anthony Hopkins in Locked - In Trappola
Cortesia di © The Avenu

Il trailer prefigura una struttura a due voci: il rapito in campo, il carnefice in voice-over. Dietro le quinte, Hopkins ha registrato gran parte dei dialoghi in anticipo, mentre Skarsgård ha girato praticamente da solo in auto—scelta che si sente nella messinscena e nel ritmo degli scambi.

1Remake di 4×4, ma il tono vira su humor nero e “Lecter on wheels”

4x4 film 2019

Le immagini e i dialoghi richiamano il vigilante sadico dell’originale argentino, ma il trailer evidenzia una sfumatura più darkly comic alla Hopkins—“Hannibal Lecter su quattro ruote”—e lascia intuire cambi di registro rispetto al modello.

Tra auto-prigione, scosse dal sedile, il marchio fittizio “Dolus” e il duello a distanza tra Anthony Hopkins e Bill Skarsgård, il trailer di Locked – In Trappola promette un one-location teso, punte etiche da vigilantismo e lampi di humor nero. In sala dal 20 agosto con Eagle Pictures. Avete colto altri indizi? Ditecelo nei commenti e restate connessi per recensione e spiegazione del finale.

