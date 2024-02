Dune – Parte Due, la seconda parte del pluripremiato film di Denis Villeneuve del 2021 dal classico romanzo di Frank Herbert potrebbe segnare una delle aperture più importanti degli ultimi post pandemia e post scioperi. Si prevede un’apertura mondiale da 170 milioni di dollari , divisi in 85 milioni – 90 milioni di dollari all’estero e altri 80 milioni di dollari nella fascia alta negli Stati Uniti e Canada. La Warner prevede prudentemente un’apertura da 65 milioni di dollari, ma la maggior parte delle agenzie e dei servizi di monitoraggio prevedono quasi 80 milioni di dollari.

Ancora una volta Content is the KING. Dune – Parte Due, con 190 milioni di dollari, è stato finanziato in gran parte dalla Legendary, ma la Warner Bros. ha una partecipazione a due cifre nel film. La Warner riceverà una piccola quota degli incassi e anche un compenso per la distribuzione. Lo studio ha speso per il marketing globale in una campagna guidata dal suo guru del marketing Josh Goldstine, denaro che sarà recuperato nella cascata a valle sul piano finanziario.

Tuttavia, il dopo-risultato darà un po’ di luce all’assediata Warner Bros Discovery, gestita da David Zaslav, con un prezzo delle azioni di 8,60 dollari (ad oggi), che si spera possa salire la prossima settimana. L’ultimo Q4 del conglomerato è stato indebolito da scioperi e da un mercato pubblicitario opaco. Tuttavia, Zaslav ha promesso che “avrà un piano d’attacco per il 2024” che comprende “una library creativa più robusta nei nostri studi cinematografici e televisivi“.

Da notare che un’apertura interna di 65-80 milioni di dollari supererebbe alla grande l’apertura interna di 41 milioni di dollari di Dune, del 2021, che ha visto le sue vendite di biglietti assorbite da un’uscita in sala day-and-date sul servizio di streaming HBO Max all’inizio di ottobre dello stesso anno. Tuttavia, Dune fu uno dei pochi titoli day-and-date a superare i 100 milioni di dollari al botteghino nazionale e uno dei soli due a superare i 400 milioni di dollari in tutto il mondo, insieme a Godzilla vs. Kong della Legendary. È stato uno dei pochi blockbuster che ha funzionato sia nelle case che nelle sale, ma ha sicuramente lasciato molti soldi sul piatto del box office theatrical.