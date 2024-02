Rebecca Ferguson ha rivelato di aver affrontato un co-protagonista (il nome non è stato rivelato) e di aver chiesto che venisse rimossi dal film dopo che l’individuo le aveva “urlato” contro.

In un’intervista al podcast Reign with Josh Smith, l’attrice di Dune – Parte due ha ricordato come ha raccolto le sue forze per il suo co-protagonista e definirlo un “idiota assoluto” e da allora non è più stata vittima di comportamenti sessisti.

Rebecca Ferguson non ha rivelato l’identità dell’attore, né ha definito il genere dell’individuo. Ha però confermato che non si trattava di Hugh Jackman o Tom Cruise, con cui ha recitato rispettivamente in The Greatest Showman e Mission Impossible.

Rebecca Ferguson ha detto: “Ricordo che c’è stato un momento in cui questo essere umano era così insicuro e arrabbiato perché non riusciva a far uscire le scene”.

“E credo di essere stata così vulnerabile e a disagio da farmi urlare contro. Ma poiché questa persona era la numero uno di un elenco di chiamate, non c’era nessuna rete di sicurezza per me. Quindi nessuno mi guardava le spalle. E io piangevo quando uscivo dal set“.

Rebecca Ferguson ha ricordato come questa persona le dicesse cose come “Ti definisci un attore?” e “È con questo che devo lavorare?“, di fronte alla troupe del film. “Sono rimasta lì a bocca aperta“, ha ricordato.

Rebecca Ferguson ha detto di aver deciso di sfidare la sua co-star il giorno dopo, dicendo a quell’individuo di “andarsene dal mio set“. Ha ricordato di aver avuto “tanta paura” del confronto.

Ho guardato questa persona e le ho detto: “Puoi andartene. Lavorerò per ottenere rispetto. Non voglio vederti mai più“. E poi ricordo che i produttori si sono avvicinati e hanno detto: ‘Non puoi fare questo al numero uno. Dobbiamo permettere a questa persona di stare sul set‘”.

Rebecca Ferguson ha detto di aver chiesto di recitare senza la sua co-star. “E l’ho fatto“, ha detto. “Ho pensato che non doveva essere così. E mi ricordo che dopo sono andata dal regista e gli ho chiesto: “Cosa sta succedendo?“.

Il regista mi rispose: “Hai ragione. Non mi sto occupando di tutti gli altri. Sto cercando di rendere morbida questa persona perché è così instabile“. E da quel momento è stato fantastico, ma mi ci è voluto molto tempo per arrivarci“. Potete vedere l’intervista qui sotto: