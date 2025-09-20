Netflix starebbe valutando l’acquisto di Warner Bros.

Un nuovo rapporto rivela che il gigante dello streaming Netflix starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta per l’acquisto della Warner Bros. Questa notizia arriva poco dopo che sono emerse voci secondo cui anche la Paramount avrebbe intenzione di acquistare lo studio che quest’anno ha portato in sala grandi successi come I peccatori, Weapons e Superman solo quest’anno.

Byers riconosce che questo scenario era un tempo “improbabile”, ma che “il denaro e l’ambizione apparentemente illimitati di David Ellison [AD di Paramount] hanno accelerato il processo di consolidamento di Hollywood, e la sua decisione di fare un’offerta per l’intera WBD ora, nel tentativo di prevenire potenziali rivali, sta costringendo quasi tutti a rispolverare i propri modelli”.

Queste potenziali offerte arrivano dopo l’estate storica della Warner Bros., con una serie di film di successo al botteghino. Tuttavia, il sito Puck riferisce che Steven Cahall di Wells Fargo “non si aspetta che il prezzo delle azioni della WBD superi i 19 dollari per azione” e che “né Apple né Amazon punteranno all’acquisto dell’intera WBD”.

Pensando che Netflix sarebbe interessata solo allo studio e alle attività di streaming della Warner Bros., Byers afferma: “[…] come ho discusso domenica, Zaz dovrebbe convincere il suo consiglio di amministrazione e gli azionisti della WBD che la scissione porterebbe più valore rispetto agli Ellison, che due piccioni in volo valgono più di uno in mano”.

Cosa potrebbe significare per Hollywood l’acquisto della Warner Bros. da parte di Netflix

Per quanto riguarda il possibile acquisto della Warner Bros. da parte della Paramount, la fusione di due dei più antichi studi di Hollywood potrebbe portare alla nascita di una nuova potente istituzione nel settore. Ellison sembra voler puntare tutto su questa idea, poiché il suo obiettivo è quello di acquistare tutte le attività della Warner Bros., compresi giochi, fumetti e altro ancora. L’offerta di Netflix potrebbe significare la scissione di parti dell’azienda.

Ma l’ingresso di Netflix nella discussione fa sembrare che si tratti di un dibattito tra la vecchia industria dell’intrattenimento e quella nuova. Mentre la Paramount e la Warner Bros. si sono adattate all’era dello streaming, Netflix ha lanciato questa era. Pertanto, il fatto che sia Netflix o la Paramount ad acquistare la Warner Bros. e quanto redditizia si rivelerà questa decisione potrebbero plasmare il futuro di Hollywood.