Avengers: Doomsday, concluse le riprese del film!

Dopo cinque mesi, si sono ufficialmente concluse le riprese di Avengers: Doomsday. Penultimo capitolo della Saga del Multiverso dell’universo cinematografico Marvel, il film proporrà lo scontro tra il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e i supereroi più potenti della Terra (o meglio, del multiverso).

Recentemente, numerosi membri della troupe hanno pubblicato dei post in cui annunciavano che le riprese di Doomsday erano terminate, condividendo immagini di gadget esclusivi che avevano ricevuto al termine delle riprese. Tra questi c’erano magliette con il logo del film e immagini del Dottor Destino.

La produzione di Avengers: Doomsday è iniziata nell’aprile 2025 e, come si diceva, le riprese sono durate circa cinque mesi. Si tratta di una tempistica di produzione standard per un film degli Avengers, dato che sia Avengers: Infinity War che Avengers: Endgame hanno richiesto dai cinque ai sei mesi di riprese. Tuttavia, quest’ultimo ha subito delle riprese aggiuntive dopo la produzione iniziale.

Sebbene le riprese principali di Doomsday siano terminate, il film rimarrà infatti in post-produzione ancora per un po’ di tempo e già si vocifera di possibili riprese aggiuntive nei prossimi mesi. Potrebbe dunque volerci ancora un po’ prima di vedere un primo trailer. Quello di Infinity War fu pubblicato nel novembre 2017, con il film in uscita ad aprile. Per cui è probabile che per Doomsday non verrà mostrato nulla prima della prossima primavera.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).