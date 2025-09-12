Paramount si prepara ad acquistare l’intera Warner Bros.

Warner Bros. potrebbe presto avere un nuovo proprietario. La società di intrattenimento esiste dal 1923, anche se nel corso degli anni e soprattutto nell’ultimo decennio ha subito numerosi cambiamenti. In particolare, WarnerMedia e Discovery, Inc. si sono fuse nel 2022 per formare Warner Bros. Discovery.

Le attuali partecipazioni della società comprendono una vasta gamma di attività, tra cui lo studio Warner Bros., DC Entertainment (che ha recentemente ottenuto un grande successo con Superman del 2025), HBO e il suo servizio di streaming HBO Max (che ha appena ottenuto un record di 142 nomination agli Emmy), Discovery Channel, CNN e Cartoon Network.

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, la Paramount Skydance Corporation sta “preparando un’offerta in contanti di maggioranza” per Warner Bros. Discovery. L’obiettivo è quello di acquistare l’intera società, che in precedenza aveva annunciato che avrebbe ristrutturato le sue divisioni in due società separate, separando le attività di streaming e gli studi dalle sue reti globali.

L’accordo riguarderebbe la società così com’è, comprese le reti e lo studio. Questa notizia arriva poco più di un mese dopo che Paramount Global è stata ufficialmente acquisita da Skydance il 7 agosto.

Cosa significa questa possibile acquisizione aziendale

Se l’acquisto dovesse andare in porto, si creerebbe una società di intrattenimento incredibilmente potente, che riunirebbe le partecipazioni di Warner Bros., Discovery, Paramount e Skydance in un’unica società. Anche prima di questa possibile acquisizione, Paramount Skydance ha un enorme portafoglio di partecipazioni e una grande quantità di proprietà intellettuale sotto il suo controllo.

Una delle loro risorse più importanti è l’iconico studio Paramount Pictures, la società dietro al franchise Star Trek, così come ad altri franchise di successo come Mission: Impossible, Transformers e Sonic the Hedgehog. Altri loro successi recenti includono Top Gun: Maverick, Smile, Scream VI e A Quiet Place: Day One.

Top Gun: Maverick ha incassato 1,496 miliardi di dollari a fronte di un budget dichiarato di 170 milioni di dollari, diventando il 14° film di maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale.

Le partecipazioni di Paramount Skydance includono anche Paramount+, CBS, Pluto TV, Nickelodeon Productions, BET Media Group, Showtime, Comedy Central e Paramount Network, che ospita la popolarissima serie neo-western Yellowstone, da cui sono stati tratti numerosi spin-off di Paramount+.